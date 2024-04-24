В Николаеве во время тушения пожара произошла повторная детонация, пострадали 5 спасателей, - ГСЧС. ФОТО
Сегодня вечером в Николаеве произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, из-за чего загорелись машины. Во время тушения пожара произошла повторная детонация. 5 сотрудников ГСЧС пострадали.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
На месте первую помощь им оказывали волонтеры Николаевского отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и бригады скорой медицинской помощи. Все пострадавшие доставлены в больницу и получают необходимую помощь.
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