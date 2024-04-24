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В Николаеве во время тушения пожара произошла повторная детонация, пострадали 5 спасателей, - ГСЧС. ФОТО

Сегодня вечером в Николаеве произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, из-за чего загорелись машины. Во время тушения пожара произошла повторная детонация. 5 сотрудников ГСЧС пострадали.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

рятувальники ДСНС постраждали від вибуху в Миколаєві

На месте первую помощь им оказывали волонтеры Николаевского отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и бригады скорой медицинской помощи. Все пострадавшие доставлены в больницу и получают необходимую помощь.

рятувальники ДСНС постраждали від вибуху в Миколаєві

рятувальники ДСНС постраждали від вибуху в Миколаєві

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Автор: 

взрыв (6738) Николаев (2149) ГСЧС (4966)


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Підлі, сучі кацапи…
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24.04.2024 22:20 Ответить
кацапи тут ні до чого, як не дивно..хіба що вони ГБУ пошкодили...
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24.04.2024 22:25 Ответить
Які ж мужні співробітники ДСНС! І нікто з них не хвалиться тим, що є героєм тільки тому, що Боневтік!
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24.04.2024 22:29 Ответить
приліт по складу ..яка автівка
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25.04.2024 01:26 Ответить
На фронті гинуть сотнями і тисячами справжні р я т у в а л ь н и к и Нації і Батьківщини. Чомусь не кажуть про Роботине, Часів Яр, Кліщіївку, Кринки... всі шпальти про вбитого поліціянта і "рятувальників" за спинами Воїнів. Це називається - випускають "білу ворону" щоб відвернути увагу народу від біди, що ломиться...
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25.04.2024 08:52 Ответить
Газовий балон мабуть вибухнув.
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25.04.2024 09:13 Ответить
 
 