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Ночью агрессор трижды обстреливал Никопольщину, в Синельниковском районе обломками ракеты поврежден частный дом. ФОТО

В течение ночи враг из артиллерии обстреливал Никополь, Марганец и Червоногригорьевскую громаду Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Загорелся газопровод. Повреждены два частных дома, теплица. Поврежден памятник. А еще - линии электропередач и столб уличного освещения. Люди - целы", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, из-за падения обломков сбитой ракеты на Синельниковщине поврежден частный дом. Никто не пострадал.

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Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

Автор: 

обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944)


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