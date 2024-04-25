Ночью агрессор трижды обстреливал Никопольщину, в Синельниковском районе обломками ракеты поврежден частный дом. ФОТО
В течение ночи враг из артиллерии обстреливал Никополь, Марганец и Червоногригорьевскую громаду Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Загорелся газопровод. Повреждены два частных дома, теплица. Поврежден памятник. А еще - линии электропередач и столб уличного освещения. Люди - целы", - говорится в сообщении.
По уточненной информации, из-за падения обломков сбитой ракеты на Синельниковщине поврежден частный дом. Никто не пострадал.
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