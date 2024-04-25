Сутки на Донетчине: 4 человека получили ранения, россияне 15 раз обстреляли область. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупационные войска в течение суток обстреляли три района Донецкой области, в результате чего ранения получили 4 человека.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район.
В Марьинской громаде 1 человек ранен и 1 дом поврежден в Красногоровке, обстреляны Антоновка, Катериновка и Константиновка. В Очеретинской громаде ранен человек в Соловьево. В Кураховской громаде под огнем Курахово, Острое и Островское. В Доброполье ранены 2 человека, повреждены частные дома и многоэтажки, объекты социальной сферы.
Краматорский район.
В Лиманской громаде разрушены 3 дома в Заречном, поврежден дом в Торском. Обстреляны окрестности Константиновской громады.
Бахмутский район.
В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое помещение. В Торецке поврежден дом. В Северске повреждены 4 дома и нежилое сооружение.
Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 146 человек, в том числе 22 ребенка.
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