Корректировал ракетные удары и хотел сбежать на позиции оккупантов: СБУ задержала "крота" ФСБ на Харьковщине. ФОТО
Военная контрразведка Службы безопасности совместно с подразделениями ВСУ предотвратила побег агента ФСБ, который корректировал ракетно-бомбовые удары по Харьковщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, по его наводке захватчики планировали осуществить огневое поражение гражданской инфраструктуры одного из прифронтовых городов региона.
Злоумышленника задержали вблизи линии боестолкновения на Купянском направлении, когда он пытался скрытно выйти на позиции оккупантов. Там его должны были встречать российские военные со знаками различия в виде "георгиевской ленты" на рукаве.
В дальнейшем они планировали провести информатора в "филиал" ФСБ на временно оккупированной части территории Луганщины и тем самым завершить его "эвакуацию".
Как установило расследование, российским информатором оказался бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны, который накануне увольнения в запас пошел на сотрудничество с ФСБ.
К такому "шагу" его побудили родители, которые проживают на временно оккупированной территории на востоке Украины и находятся в поле зрения российской спецслужбы.
Через них оккупанты "договорились" со срочником о передаче координат потенциальных целей и предложили ему план дальнейшего побега после "демобилизации".
Для коммуникации использовали анонимные чаты в мессенджере. По данным следствия, фигурант осуществлял пересылку "нужных" геолокаций врагу в виде отметок на гугл-карте.
На основании собранных доказательств следователи Управления СБУ в Харьковской области сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Сейчас задержанный находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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Мені колись розказував один "заочник" - працював у свій час у колонії сибірській "Закінчився строк у старого "зека" Вийшов він за ворота Сів і заплакав: "Деточки! Ну куда же я пайду? Всё вакруг - ЧУЖОЕ!" Йому кажуть: "Атсидел? Иди на все четыре стороны!"
Зек уночі розбив вікно у селищному продмазі Заліз усередину Напився горілки і влігся спать прямо на прилавку На ранок забрали в СІЗО і дали новий строк Через деякий час помер у тюрмі
ФСБшники, разом з сівковичем-мертвечуком, їх використовують, як туалетний папір …
Чому в цьому конкретному випадку не інкриміновану державну зраду, якщо тут явно вона є?
ПС. вважаю, що за такі злочини посадовці мають сидіти подвоєний термін, бо вони присягу давали.