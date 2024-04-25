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Корректировал ракетные удары и хотел сбежать на позиции оккупантов: СБУ задержала "крота" ФСБ на Харьковщине. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с подразделениями ВСУ предотвратила побег агента ФСБ, который корректировал ракетно-бомбовые удары по Харьковщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, по его наводке захватчики планировали осуществить огневое поражение гражданской инфраструктуры одного из прифронтовых городов региона.

Злоумышленника задержали вблизи линии боестолкновения на Купянском направлении, когда он пытался скрытно выйти на позиции оккупантов. Там его должны были встречать российские военные со знаками различия в виде "георгиевской ленты" на рукаве.

Агент ФСБ РФ затриманий на Харківщині

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-депутата-коммуниста приговорили к 15 годам заключения за корректировку ракетных ударов по Запорожью, - СБУ

В дальнейшем они планировали провести информатора в "филиал" ФСБ на временно оккупированной части территории Луганщины и тем самым завершить его "эвакуацию".

Как установило расследование, российским информатором оказался бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны, который накануне увольнения в запас пошел на сотрудничество с ФСБ.

К такому "шагу" его побудили родители, которые проживают на временно оккупированной территории на востоке Украины и находятся в поле зрения российской спецслужбы.

Через них оккупанты "договорились" со срочником о передаче координат потенциальных целей и предложили ему план дальнейшего побега после "демобилизации".

Читайте также: Хотел навести авиабомбы на базу спецназовцев ГУР МО: СБУ задержала корректировщика РФ в Харькове. ФОТОрепортаж

Для коммуникации использовали анонимные чаты в мессенджере. По данным следствия, фигурант осуществлял пересылку "нужных" геолокаций врагу в виде отметок на гугл-карте.

Агент ФСБ РФ затриманий на Харківщині

На основании собранных доказательств следователи Управления СБУ в Харьковской области сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас задержанный находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наводили российские ракеты на Херсон и работали на ФСБ: СБУ задержала экс-депутата-предателя и его сообщницу. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (19890) Харьковщина (5577) корректировщик (47)


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Топ комментарии
+7
На палю посадити а не в тюрму.
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25.04.2024 10:13
+6
На*** таке ФОТО, якщо морду не видно ?
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25.04.2024 10:13
+3
Йому і тюрми буде достатньо! Вийде після "відсидки" - а навкруги - "інша країна" Російською ніхто не говорить Про Росію і мова не ведеться - бо її не існує! Та ще й "в морду плюватимуть" - коли довідаються - "за що" сидів!
Мені колись розказував один "заочник" - працював у свій час у колонії сибірській "Закінчився строк у старого "зека" Вийшов він за ворота Сів і заплакав: "Деточки! Ну куда же я пайду? Всё вакруг - ЧУЖОЕ!" Йому кажуть: "Атсидел? Иди на все четыре стороны!"
Зек уночі розбив вікно у селищному продмазі Заліз усередину Напився горілки і влігся спать прямо на прилавку На ранок забрали в СІЗО і дали новий строк Через деякий час помер у тюрмі
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25.04.2024 10:32
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Правила форума Совет форумчан
На*** таке ФОТО, якщо морду не видно ?
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25.04.2024 10:13 Ответить
На палю посадити а не в тюрму.
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25.04.2024 10:13 Ответить
Йому і тюрми буде достатньо! Вийде після "відсидки" - а навкруги - "інша країна" Російською ніхто не говорить Про Росію і мова не ведеться - бо її не існує! Та ще й "в морду плюватимуть" - коли довідаються - "за що" сидів!
Мені колись розказував один "заочник" - працював у свій час у колонії сибірській "Закінчився строк у старого "зека" Вийшов він за ворота Сів і заплакав: "Деточки! Ну куда же я пайду? Всё вакруг - ЧУЖОЕ!" Йому кажуть: "Атсидел? Иди на все четыре стороны!"
Зек уночі розбив вікно у селищному продмазі Заліз усередину Напився горілки і влігся спать прямо на прилавку На ранок забрали в СІЗО і дали новий строк Через деякий час помер у тюрмі
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25.04.2024 10:32 Ответить
Та ладно. За хорошу поведінку відсидить півтерміну і вийде. Держзради йому не інкримінують, всьго лиш несанкціоновану передачу даних.
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25.04.2024 13:00 Ответить
8 років!?
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25.04.2024 10:24 Ответить
Несанкціонована передача даних. Державна зрада? - ні, не чули, її тут немає! Всього лиш несанкціоновано передавав дані ворогу для ударів по своїм же. Супер. Немає слів.
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25.04.2024 12:59 Ответить
Черговий павлік морозов, з рядів ригоАНАЛІВ…, якийпрацював убивцею Українців.
ФСБшники, разом з сівковичем-мертвечуком, їх використовують, як туалетний папір …
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25.04.2024 10:28 Ответить
Ти диви, затримали на Харківщині. І де ж він там міг взятися, коли при владі були тільки патріоти?
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25.04.2024 10:29 Ответить
допа і гепа - патріоти?
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25.04.2024 10:59 Ответить
Та і я ж про це. Там і без Допи і Гепи за 80% любітєлі жюкових і пушкіних.
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25.04.2024 11:46 Ответить
текст намагався читати? аналізувати інформацію є чим чи потрібна допомога залу?
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25.04.2024 13:04 Ответить
Якщо Вам потрібна допомога, то будь ласка. "На підставі зібраних доказів слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану)". А це свідчить, що агент ФСБ не зі Львова, чи Дніпра, а служив, чи проживав на Харківщині, бо слідчі документували його діяльність на Харківщині, а, наприклад Львівщиина, не знаходиться і не знаходилася в окупації. Я Вас не образив?
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25.04.2024 14:19 Ответить
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25.04.2024 14:32 Ответить
За сотрудничество с врагом Ему грозит лишь 8 лет тюрьмы .Для сравнения - при Сталине за воровство давали такой же срок. А за сотрудничество с врагом тут же расстрел. Итог -в Украине к врагу относятя благосклонно..с пониманием.
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25.04.2024 10:51 Ответить
Ні дня без вилову метастаз , працюйте хлопці 🤝
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25.04.2024 11:35 Ответить
8 років тюрми інкримінують? Двом штатським лохам з Херсону, що коригували рашистські удари по лікарні присудили 15 років тюрми зокрема за державну зраду.
Чому в цьому конкретному випадку не інкриміновану державну зраду, якщо тут явно вона є?
ПС. вважаю, що за такі злочини посадовці мають сидіти подвоєний термін, бо вони присягу давали.
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25.04.2024 12:57 Ответить
Слухняний! Та й батьки гідні...
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25.04.2024 17:18 Ответить
 
 