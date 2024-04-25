Ракетный удар по Черкасщине: в Смеле повреждены 47 частных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Смеле Черкасской области продолжается ликвидация последствий ракетной атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

"Сначала - о пострадавших. За помощью к медикам, в целом, обратились шестеро жителей. От госпитализации они отказались.

По предварительной информации, взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах. Также повыбивало окна в соседней многоэтажке", - говорится в сообщении.

На месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Ремонтные бригады уже сформированы. В ближайшее время ожидаем строительные материалы для первоочередных работ", - добавил Табурец.

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