Ракетный удар по Черкасщине: в Смеле повреждены 47 частных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Смеле Черкасской области продолжается ликвидация последствий ракетной атаки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.
"Сначала - о пострадавших. За помощью к медикам, в целом, обратились шестеро жителей. От госпитализации они отказались.
По предварительной информации, взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах. Также повыбивало окна в соседней многоэтажке", - говорится в сообщении.
На месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
"Ремонтные бригады уже сформированы. В ближайшее время ожидаем строительные материалы для первоочередных работ", - добавил Табурец.
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John Doe #144831
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Зэлэный_Змий
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