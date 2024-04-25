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Ракетный удар по Черкасщине: в Смеле повреждены 47 частных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Смеле Черкасской области продолжается ликвидация последствий ракетной атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

"Сначала - о пострадавших. За помощью к медикам, в целом, обратились шестеро жителей. От госпитализации они отказались.

По предварительной информации, взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах. Также повыбивало окна в соседней многоэтажке", - говорится в сообщении.

На месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Ремонтные бригады уже сформированы. В ближайшее время ожидаем строительные материалы для первоочередных работ", - добавил Табурец.

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Ракетний удар по Смілі 25 квітня
Ракетний удар по Смілі 25 квітня
Ракетний удар по Смілі 25 квітня
Ракетний удар по Смілі 25 квітня
Ракетний удар по Смілі 25 квітня

Автор: 

обстрел (27114) ракеты (3568) Смела (48) Черниговская область (1130)


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У нас ППО вже не працює?
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25.04.2024 10:59 Ответить
Скоріше навпаки - спрацювало і уламки попадали
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25.04.2024 11:21 Ответить
Зеля в травні шампурами буде збивати
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25.04.2024 11:19 Ответить
То ти з лісу кацапського і нічого не чув про американську допомогу?
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25.04.2024 12:52 Ответить
Шмаркля зелена, ти й далі будеш ковиряти шмарклі та чекати допомоги від США
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25.04.2024 13:02 Ответить
сцуки рашистські прокляті. Здохніть!
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25.04.2024 11:40 Ответить
ППО спрацювало відмінно. По вокзалам не влучили.
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25.04.2024 11:49 Ответить
 
 