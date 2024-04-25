РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10328 посетителей онлайн
Новости Фото Война
8 136 14

Оккупанты штурмуют и разрушают Часов Яр: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении дронов и средств РЭБ для ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для приобретения средств РЭБ и дронов для защитников, которые защищают Часов Яр. Также для военных госпиталей нужны средства на аппараты АЗФ.

Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается битва за Часов Яр, там не осталось ни одного целого здания. Около 25 тысяч солдат РФ пытаются штурмовать город. Очень тяжелая ситуация, много погибших и раненых. Мать погибшего бойца просит помочь подразделению младшего сына. Очень нужно выкупить 3 реба. Счет на 129 т грн. Дрон Мавик 3 про - 73 тыс грн

Есть очень срочная потребность для прифронтовых госпиталей. Для тяжелораненых очень нужны аппараты АЗФ, 80-100 штук- около 250 т грн", - отметила она.

Также волонтер отчиталась, что оплатила:

80 аппаратов АЗФ - 200 тыс. грн;
квадрокоптер Мавик 3 Т - 198 800 грн;
снаряжение для пилотов дронов - 84 100 грн
спальники - 480 грн;
бинокли - 6550 грн;
две зарядные станции - 96 350 грн;
прицеп для перевоза техники - 67 500 грн;
дроны, планшеты, лекарства.

Реквизиты для помощи:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банка

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением 100 аппаратов АЗФ для прифронтового госпиталя. ФОТО

Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів

Автор: 

волонтеры (2633) Юсупова Наталья (185)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
А де лінія оборони Сирського?
показать весь комментарий
25.04.2024 14:37
+4
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.

(Т. Шевченко, "Сон")
показать весь комментарий
25.04.2024 18:47
+3
+
показать весь комментарий
25.04.2024 11:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
25.04.2024 11:46 Ответить
+
показать весь комментарий
25.04.2024 11:46 Ответить
+
показать весь комментарий
25.04.2024 12:07 Ответить
у нас все є тільки все в резерві. На фронт доходять краплі. Не розумію навіщо президенту, мін оборони мати свій резерв ? Вони ж не воюють
показать весь комментарий
25.04.2024 12:26 Ответить
Притримали для "партнерів", згідно Оманських домовленостей?
показать весь комментарий
25.04.2024 14:25 Ответить
+
показать весь комментарий
25.04.2024 12:52 Ответить
А де лінія оборони Сирського?
показать весь комментарий
25.04.2024 14:37 Ответить
там де й ти, утікач
показать весь комментарий
25.04.2024 19:01 Ответить
+
показать весь комментарий
25.04.2024 15:31 Ответить
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.

(Т. Шевченко, "Сон")
показать весь комментарий
25.04.2024 18:47 Ответить
+
показать весь комментарий
25.04.2024 19:48 Ответить
а шо то за штука на останньому фото?
показать весь комментарий
25.04.2024 19:48 Ответить
аа, батарійка, болшая
показать весь комментарий
25.04.2024 19:50 Ответить
+
показать весь комментарий
28.04.2024 22:21 Ответить
 
 