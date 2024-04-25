Оккупанты штурмуют и разрушают Часов Яр: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении дронов и средств РЭБ для ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для приобретения средств РЭБ и дронов для защитников, которые защищают Часов Яр. Также для военных госпиталей нужны средства на аппараты АЗФ.
Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжается битва за Часов Яр, там не осталось ни одного целого здания. Около 25 тысяч солдат РФ пытаются штурмовать город. Очень тяжелая ситуация, много погибших и раненых. Мать погибшего бойца просит помочь подразделению младшего сына. Очень нужно выкупить 3 реба. Счет на 129 т грн. Дрон Мавик 3 про - 73 тыс грн
Есть очень срочная потребность для прифронтовых госпиталей. Для тяжелораненых очень нужны аппараты АЗФ, 80-100 штук- около 250 т грн", - отметила она.
Также волонтер отчиталась, что оплатила:
80 аппаратов АЗФ - 200 тыс. грн;
квадрокоптер Мавик 3 Т - 198 800 грн;
снаряжение для пилотов дронов - 84 100 грн
спальники - 480 грн;
бинокли - 6550 грн;
две зарядные станции - 96 350 грн;
прицеп для перевоза техники - 67 500 грн;
дроны, планшеты, лекарства.
Реквизиты для помощи:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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