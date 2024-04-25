Оккупанты штурмуют и разрушают Часов Яр: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении дронов и средств РЭБ для ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для приобретения средств РЭБ и дронов для защитников, которые защищают Часов Яр. Также для военных госпиталей нужны средства на аппараты АЗФ.

Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается битва за Часов Яр, там не осталось ни одного целого здания. Около 25 тысяч солдат РФ пытаются штурмовать город. Очень тяжелая ситуация, много погибших и раненых. Мать погибшего бойца просит помочь подразделению младшего сына. Очень нужно выкупить 3 реба. Счет на 129 т грн. Дрон Мавик 3 про - 73 тыс грн

Есть очень срочная потребность для прифронтовых госпиталей. Для тяжелораненых очень нужны аппараты АЗФ, 80-100 штук- около 250 т грн", - отметила она.

Также волонтер отчиталась, что оплатила:



80 аппаратов АЗФ - 200 тыс. грн;

квадрокоптер Мавик 3 Т - 198 800 грн;

снаряжение для пилотов дронов - 84 100 грн

спальники - 480 грн;

бинокли - 6550 грн;

две зарядные станции - 96 350 грн;

прицеп для перевоза техники - 67 500 грн;

дроны, планшеты, лекарства.

Реквизиты для помощи:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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5375 4112 0025 4253

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