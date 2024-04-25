На фронте погиб участник Революции Достоинства и Помаранчевой революции Роман Панькевич, он попал под минометный обстрел на Донетчине. ФОТО
19 апреля в результате минометного обстрела российских захватчиков под Красногоровкой Донецкой области погиб активный участник Революции Достоинства и военный Роман Панькевич.
Об этом сообщил Сокальский городской совет в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о воине Романе Панькевиче
Роман Панькевич родился в 1980 году в городе Сокаль на Львовщине.
Он был гранатометчиком стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты воинской части А7271.
"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего по поводу невосполнимой утраты. Вечная память Герою!" - говорится в сообщении.
Роман защищал Украину с 2014 года
Побратим погибшего воина Николай Коханивский сообщил, что у Романа остались двое детей и жена.
По его словам, погибший воевал за Украину с 2014 года, был активным участником Помаранчевой революции и Революции Достоинства, а также внуком повстанца.
Похорон военного состоится 26 апреля в 12:00 в городе Сокаль на Львовщине, в греко-католическом храме святых Петра и Павла.
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