РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10328 посетителей онлайн
Новости Фото Война
9 180 11

На фронте погиб участник Революции Достоинства и Помаранчевой революции Роман Панькевич, он попал под минометный обстрел на Донетчине. ФОТО

19 апреля в результате минометного обстрела российских захватчиков под Красногоровкой Донецкой области погиб активный участник Революции Достоинства и военный Роман Панькевич.

Об этом сообщил Сокальский городской совет в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о воине Романе Панькевиче

Роман Панькевич родился в 1980 году в городе Сокаль на Львовщине.

Он был гранатометчиком стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты воинской части А7271.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего по поводу невосполнимой утраты. Вечная память Герою!" - говорится в сообщении.

На війні загинув активний учасник Революції Гідності Роман Панькевич
Погиб активист и воин Роман Панькевич

Роман защищал Украину с 2014 года

Побратим погибшего воина Николай Коханивский сообщил, что у Романа остались двое детей и жена.

По его словам, погибший воевал за Украину с 2014 года, был активным участником Помаранчевой революции и Революции Достоинства, а также внуком повстанца.

На війні загинув активний учасник Революції Гідності Роман Панькевич
Роман Панькевич был участником Революции Достоинства
Роман Панькевич віддав життя за Україну
Роман Панькевич отдал жизнь за Украину

Похорон военного состоится 26 апреля в 12:00 в городе Сокаль на Львовщине, в греко-католическом храме святых Петра и Павла.

Автор: 

майдан (4142) Оранжевая революция (169) потери (4381)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Героям слава! На колінах..
показать весь комментарий
25.04.2024 14:15
+17
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним

гинуть найкращі, гинуть Герої.
хто залишиться ?
показать весь комментарий
25.04.2024 14:17
+8
какаяразніци, мусора, тцкашніки , судді прокурори та слуги
показать весь комментарий
25.04.2024 14:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям слава! На колінах..
показать весь комментарий
25.04.2024 14:15 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним

гинуть найкращі, гинуть Герої.
хто залишиться ?
показать весь комментарий
25.04.2024 14:17 Ответить
какаяразніци, мусора, тцкашніки , судді прокурори та слуги
показать весь комментарий
25.04.2024 14:49 Ответить
Pam'yataemo...Vi4na Slava.🙏
показать весь комментарий
25.04.2024 14:25 Ответить
Це Ви про просування русні на напрямку Очеретяне? Чи ще десь прорвалися?
показать весь комментарий
25.04.2024 14:44 Ответить
ну там еше красногоровка наполовину окупировано(пригород домбабве) но всеравно 2-3 села это ниочем не то что фронт посыпался,вот если бы за 2 дня под краматорском стояли или славянском а так,ничего особого кроме заруининой обороны от 115 в очеретином...надеемся 47я купируют кацапятник на этом направлении.
показать весь комментарий
25.04.2024 14:54 Ответить
А шо там з Новобахмутівкою та Солов'їним?
показать весь комментарий
25.04.2024 15:41 Ответить
Велика шана людині яка зробила по максимому щоб змінити нашу країну на краще.
Царство небесне і вічна пам'ять
показать весь комментарий
25.04.2024 15:54 Ответить
Герої не вмирають!
Вічна пам'ять Воїну!
показать весь комментарий
25.04.2024 19:29 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
показать весь комментарий
26.04.2024 15:59 Ответить
 
 