На фронте погиб участник Революции Достоинства и Помаранчевой революции Роман Панькевич, он попал под минометный обстрел на Донетчине. ФОТО

19 апреля в результате минометного обстрела российских захватчиков под Красногоровкой Донецкой области погиб активный участник Революции Достоинства и военный Роман Панькевич.

Об этом сообщил Сокальский городской совет в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о воине Романе Панькевиче

Роман Панькевич родился в 1980 году в городе Сокаль на Львовщине.

Он был гранатометчиком стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты воинской части А7271.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего по поводу невосполнимой утраты. Вечная память Герою!" - говорится в сообщении.

Погиб активист и воин Роман Панькевич

Роман защищал Украину с 2014 года

Побратим погибшего воина Николай Коханивский сообщил, что у Романа остались двое детей и жена.

По его словам, погибший воевал за Украину с 2014 года, был активным участником Помаранчевой революции и Революции Достоинства, а также внуком повстанца.

Роман Панькевич был участником Революции Достоинства

Роман Панькевич отдал жизнь за Украину

Похорон военного состоится 26 апреля в 12:00 в городе Сокаль на Львовщине, в греко-католическом храме святых Петра и Павла.