Задержан весь состав "избирательной комиссии" РФ, действовавшей во время оккупации Херсонщины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности задержала девять коллаборационистов, которые сотрудничали с агрессором во время оккупации правобережья Херсонщины. Все они входили в состав так называемой "избирательной комиссии № 826", которую рашисты создали в захваченном в то время Бериславском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Участники "избиркома" РФ

Как отмечается, также установлена личность руководительницы псевдоучреждения, которая сейчас скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Украины.

По данным следствия, во время пребывания на "должности" она организовала проведение незаконного референдума РФ по "присоединению" региона к составу России.

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Действия предателей во время "референдума"

"Чтобы выполнить указание Москвы, коллаборантка привлекла девять местных жителей, из которых затем сформировала полный состав "избиркома". По ее указанию подчиненные массово агитировали своих односельчан поддержать фейковый плебисцит и "проголосовать" в пользу Кремля", - отмечают в СБУ.

Непосредственно в день незаконного "референдума" фигуранты делали дворовые обходы частных домов с "избирательными урнами" и фейковыми бюллетенями. Во время таких рейдов они, будучи в сопровождении вооруженных захватчиков, собирали "голоса за присоединение к РФ".





При освобождении региона "председатель избиркома" сбежала вместе с оккупантами на левобережье Херсонщины, а ее подчиненные остались на правом берегу и "залегли на дно" вблизи линии боестолкновения.

Таким образом они надеялись избежать правосудия. Но сотрудники СБУ установили их места пребывания и задержали.

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Что грозит предателям

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.





Бывшей руководительнице оккупационного "избиркома" РФ заочно сообщено о подозрении по этой же статье Уголовного кодекса Украины. Поскольку она скрывается на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленницы к ответственности за преступления против нашего государства.

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