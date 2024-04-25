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Задержан весь состав "избирательной комиссии" РФ, действовавшей во время оккупации Херсонщины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности задержала девять коллаборационистов, которые сотрудничали с агрессором во время оккупации правобережья Херсонщины. Все они входили в состав так называемой "избирательной комиссии № 826", которую рашисты создали в захваченном в то время Бериславском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Участники "избиркома" РФ

Как отмечается, также установлена личность руководительницы псевдоучреждения, которая сейчас скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Украины.

СБУ затримала зрадників, які були у складі "виборчкому РФ" на Херсонщині

По данным следствия, во время пребывания на "должности" она организовала проведение незаконного референдума РФ по "присоединению" региона к составу России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне вывозят членов фейковых избирательных комиссий с оккупированных территорий на обучение в РФ, - Центр нацсопротивления

Действия предателей во время "референдума"

"Чтобы выполнить указание Москвы, коллаборантка привлекла девять местных жителей, из которых затем сформировала полный состав "избиркома". По ее указанию подчиненные массово агитировали своих односельчан поддержать фейковый плебисцит и "проголосовать" в пользу Кремля", - отмечают в СБУ.

Непосредственно в день незаконного "референдума" фигуранты делали дворовые обходы частных домов с "избирательными урнами" и фейковыми бюллетенями. Во время таких рейдов они, будучи в сопровождении вооруженных захватчиков, собирали "голоса за присоединение к РФ".

СБУ затримала зрадників, які були у складі "виборчкому РФ" на Херсонщині
СБУ затримала зрадників, які були у складі "виборчкому РФ" на Херсонщині

При освобождении региона "председатель избиркома" сбежала вместе с оккупантами на левобережье Херсонщины, а ее подчиненные остались на правом берегу и "залегли на дно" вблизи линии боестолкновения.

Таким образом они надеялись избежать правосудия. Но сотрудники СБУ установили их места пребывания и задержали.

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Что грозит предателям

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

СБУ затримала зрадників, які були у складі "виборчкому РФ" на Херсонщині
СБУ затримала зрадників, які були у складі "виборчкому РФ" на Херсонщині

Бывшей руководительнице оккупационного "избиркома" РФ заочно сообщено о подозрении по этой же статье Уголовного кодекса Украины. Поскольку она скрывается на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленницы к ответственности за преступления против нашего государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении четырем должностным лицам оккупационной железной дороги, которые переправляли личный состав, боеприпасы и военную технику для армии РФ, - Офис Генпрокурора

Автор: 

избирком (199) СБУ (19890) коллаборационизм (870) Херсонская область (4760)


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Топ комментарии
+18
усіх запроданців на гіляку !!!
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25.04.2024 15:32
+12
Чергові савкові смердючі відрижки...
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25.04.2024 15:39
+12
Чудово, тепер в партію «слуга народа» поповнення.
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25.04.2024 15:43
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Правила форума Совет форумчан
усіх запроданців на гіляку !!!
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25.04.2024 15:32 Ответить
Кворум макак з хвостами
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25.04.2024 15:35 Ответить
СБУ ловить стрілочників. Жодного штатного ФСБ-шніка, щоб обміняти його на десяток наших бранців.
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25.04.2024 16:46 Ответить
Каждому по пятнарику с конфискацией, а по окончании срока выкинуть нах за поребрик на мокшанию
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25.04.2024 18:57 Ответить
На толстую гиляку задом наверх
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26.04.2024 19:36 Ответить
Чергові савкові смердючі відрижки...
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25.04.2024 15:39 Ответить
Чудово, тепер в партію «слуга народа» поповнення.
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25.04.2024 15:43 Ответить
А я напишу про інше))Виникає запитання ,а чому ж ці зрадники не втекли разом з москалями?Ну одна з версій така,що українська держава і її законодавство роками займалися не тим чим треба,тому купа зрадників і відчувала,що їх пронесе і цього разу.Військовий стан,а варто підвищити міру відповідальності та покарання зрадникам .Так само як і про ухилянтів,котрі на західному кордоні і хабарі пхають,і матрасами пливуть...В світі до якого хоче доєднатися Україна,й за це зараз воює з москалями ,саме і діють такі закони ,і саме тим і займаються держави ,що роблять закони,кодекси,циркуляри,правила,щоб їх виконували та дотримувалися,а якщо ні то ...
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25.04.2024 15:58 Ответить
Які закони та кодекси, лежать в основі бусифікації? Отож бо...
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25.04.2024 16:06 Ответить
Не будьте дитиною! Версія тут є лише одна і вона вірна. Здається,на Бабелі прочитав цікаву статтю-репортаж з єдиної в Україні спецколонії для чуваків засуджених за подібними статтями (зрада,колаборанство,коректування тощо).виявляється,станом десь на березень в Україні заведено 6500 справ за такими статтями,за 2 роки, до суду доведено 650 справ,вироки були по 270,а реально сіли ....100 чоловік,в цю саму зону...Ці зрадники знають,що їм або зовсім нічого не буде або вони відбудуться легким переляком та невеликими грошовими витратами для "лівоохоронців"...
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25.04.2024 18:16 Ответить
Придивися на фото. Там ніякі не зрадники, а знову старі малоосвічені баби.
Уяви собі: Ти неосвічена сільська баба. У тебе вразлива родина (родич на обезболювальних, дитина-інвалід, тощо) до тебе завалює росіянин з кількома автоматниками і ставить тебе перед наступним фактом: тебе вже внесли у склад комісії і у тебе один з двох варіянтів. Або під дулом автоматників взяти скриньку/списки і робити що кажуть, або... погрози ненадання лікування родичам, катування, залякування зброєю... У кожному випадку індивідуально.
Не зламаєшся - родичі загинуть. Зламаєшся - і з тебе потім свої ліпитимуть "колаборанта" за відсутності іншого матеріалу
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25.04.2024 21:56 Ответить
Можеш бути впевненим в одному.
Ті хто дійсно колаборував, приходив з російськими вояками, залякував, змушував - вони були попереджені, мали можливість втекти і втікли.
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25.04.2024 21:59 Ответить
А що означає "дійсно колаборував"?Тут або за Україну,або за рашку.А про сільських баб)Ну так,все правильно,під дулом автомата,але ж факт є фактом.
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25.04.2024 22:02 Ответить
Дійсно - це так як в статті КК вказано, тобто добровільно.
Вчинення дій під примусом не є колаборацією.
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25.04.2024 22:10 Ответить
Для початку на аватарці призвище та імʼя напиши українською, захисник колаборантів. Річ йде не про просте голосування а про участь у роботі рахункової комісії. Якщо голосувати зганяли силком то у роботі у складі комісії треба твоя згода. Сподіваюсь памʼятаєш прислівʼя «не можна бути трохи вагітною»? Ось і я про те ж саме….. це не неосвічені баби, цеждуни любителі рузькаго миру.
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27.04.2024 15:05 Ответить
...хороший улов!!!А виселица есть ???
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25.04.2024 16:14 Ответить
Велика справа!
От якби затримали весь склад осіб, що злили вагнерівців, або віддали південь за тиждень, то була би новина, а так, бідні стрілочники, про яких навіть не варто друкувати .
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25.04.2024 16:31 Ответить
Саме так. Одна половина цих бабів взагалі не виконувала дій які їм приписують. Інша виконувала під примусом.
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25.04.2024 22:01 Ответить
Якийсь сюр. Тих, хто під час війни краде в держави і армії мільйони долларів, з початку відпускають за кородон, а потім оголошують підозру.
А тут відловили бабок, яким дали по 100грн. і радіють
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25.04.2024 16:51 Ответить
Пропонуєш дати їм ще по 100 грн. ?
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25.04.2024 18:10 Ответить
Якщо ти думаєш що їм по 100 гривень дали то глибоко помиляєшся. Підкупити сільську бабу значно складніше ніж залякати. На гроші не поведеться. Візьми її родича, постав біля стінки, пересмикни затвор, наведи автомат у скроню - отоді вона погодиться.
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25.04.2024 22:08 Ответить
Це і є, оті їздуни(тепер - ЖДУНИ) у Київ, на АнтиМайдан у 2013-14 роках!!
Сівкович з деркачами та льовочкиними та тією сворою, що сидить у ВРУ добряче нагадили зкацапленим лайном у Мирній Україні!
А Українці терплячі, аж поки їх рідних не повбивають, сусіди зкацаплені…
Ну судді портнова-лукаш-підрахуя, дадуть цим істотам вироки, як за *********, єфремов з шуфричем та мертвечуком, можуть підтвердити….
Їх би повісили, у Нормальних Країнах, демократично, на вірьовці…
Але ж, в Україні, оті привладні від приблуд95, які самі, поутікали з України, яке там кривосуддя, з часів ще кучмарика?!.
Добре, що Західні Партнери, знають набагато більше, про це лайно…
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25.04.2024 16:52 Ответить
На мінні поля гадів
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25.04.2024 16:53 Ответить
Это состав "избирательной комиссии" РФ № 826, а сколько ещё таких "избирательных комиссий" было на оккупированных территориях, работы - выше крыши..
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25.04.2024 17:19 Ответить
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25.04.2024 17:23 Ответить
Гівно теж може бути коштовним.
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25.04.2024 18:13 Ответить
Розстріл під тином виборчої дільниці
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25.04.2024 17:27 Ответить
Гидота,****... На гілляку всііх!
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25.04.2024 19:01 Ответить
Здали південь Єрмаки і Зеленські - а "відповідальність понесуть " сільські бабки" ... Все справедливість відновлена ,всі виннні понесли покарання ...
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27.04.2024 16:40 Ответить
 
 