Задержан весь состав "избирательной комиссии" РФ, действовавшей во время оккупации Херсонщины, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности задержала девять коллаборационистов, которые сотрудничали с агрессором во время оккупации правобережья Херсонщины. Все они входили в состав так называемой "избирательной комиссии № 826", которую рашисты создали в захваченном в то время Бериславском районе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Участники "избиркома" РФ
Как отмечается, также установлена личность руководительницы псевдоучреждения, которая сейчас скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Украины.
По данным следствия, во время пребывания на "должности" она организовала проведение незаконного референдума РФ по "присоединению" региона к составу России.
Действия предателей во время "референдума"
"Чтобы выполнить указание Москвы, коллаборантка привлекла девять местных жителей, из которых затем сформировала полный состав "избиркома". По ее указанию подчиненные массово агитировали своих односельчан поддержать фейковый плебисцит и "проголосовать" в пользу Кремля", - отмечают в СБУ.
Непосредственно в день незаконного "референдума" фигуранты делали дворовые обходы частных домов с "избирательными урнами" и фейковыми бюллетенями. Во время таких рейдов они, будучи в сопровождении вооруженных захватчиков, собирали "голоса за присоединение к РФ".
При освобождении региона "председатель избиркома" сбежала вместе с оккупантами на левобережье Херсонщины, а ее подчиненные остались на правом берегу и "залегли на дно" вблизи линии боестолкновения.
Таким образом они надеялись избежать правосудия. Но сотрудники СБУ установили их места пребывания и задержали.
Что грозит предателям
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Бывшей руководительнице оккупационного "избиркома" РФ заочно сообщено о подозрении по этой же статье Уголовного кодекса Украины. Поскольку она скрывается на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленницы к ответственности за преступления против нашего государства.
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Уяви собі: Ти неосвічена сільська баба. У тебе вразлива родина (родич на обезболювальних, дитина-інвалід, тощо) до тебе завалює росіянин з кількома автоматниками і ставить тебе перед наступним фактом: тебе вже внесли у склад комісії і у тебе один з двох варіянтів. Або під дулом автоматників взяти скриньку/списки і робити що кажуть, або... погрози ненадання лікування родичам, катування, залякування зброєю... У кожному випадку індивідуально.
Не зламаєшся - родичі загинуть. Зламаєшся - і з тебе потім свої ліпитимуть "колаборанта" за відсутності іншого матеріалу
Ті хто дійсно колаборував, приходив з російськими вояками, залякував, змушував - вони були попереджені, мали можливість втекти і втікли.
Вчинення дій під примусом не є колаборацією.
От якби затримали весь склад осіб, що злили вагнерівців, або віддали південь за тиждень, то була би новина, а так, бідні стрілочники, про яких навіть не варто друкувати .
А тут відловили бабок, яким дали по 100грн. і радіють
Сівкович з деркачами та льовочкиними та тією сворою, що сидить у ВРУ добряче нагадили зкацапленим лайном у Мирній Україні!
А Українці терплячі, аж поки їх рідних не повбивають, сусіди зкацаплені…
Ну судді портнова-лукаш-підрахуя, дадуть цим істотам вироки, як за *********, єфремов з шуфричем та мертвечуком, можуть підтвердити….
Їх би повісили, у Нормальних Країнах, демократично, на вірьовці…
Але ж, в Україні, оті привладні від приблуд95, які самі, поутікали з України, яке там кривосуддя, з часів ще кучмарика?!.
Добре, що Західні Партнери, знають набагато більше, про це лайно…