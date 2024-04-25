РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10878 посетителей онлайн
Новости Фото Борьба с коррупцией Взяточники
1 889 14

Глава райсуда на Днепропетровщине разоблачен на получении 2500 долларов взятки, - САП. ФОТО

25 апреля правоохранители разоблачили председателя одного из районных судов на Днепропетровщине и посредника на получении 2500 долларов неправомерной выгоды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Суддю з Дніпропетровщини викрито на хабарі

В рамках досудебного расследования установлено, что председатель суда, действуя при посредничестве с другим лицом, получил 2 500 долларов от гражданина за снятие ареста с имущества, которое было изъято в рамках уголовного производства.

Правоохранителями задокументировано получение через посредника указанных средств и в дальнейшем вынесение решения в пользу лица. Сейчас посредник задержан.

Суддю з Дніпропетровщини викрито на хабарі

По результатам проведенных обысков уже изъяты средства, которые были получены и распределены как взятка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ и НАБУ разоблачили в райсуде Одесской области коррупционную схему незаконного выезда мужчин за границу: Судья за взятки помогал уклонистам. ФОТОрепортаж

Решается вопрос о сообщении подозрения судье и посреднику. Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины.

Автор: 

НАБУ (4221) взятка (6158) судья (2646) САП (2064) Днепропетровская область (3944)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Зараз будуть здавати тільки тих ,котрі не ділилися з спецами або з самим!!! ЄрмакоКозирем!
Картінка для інстекторв США !
показать весь комментарий
25.04.2024 16:47
+5
тепер зрозуміло, чому червинського перевезли в кропивницький?
вартість голови суду кропивницького дорівнює, вартості вечері рядового судді печерського району.
показать весь комментарий
25.04.2024 16:58
+5
По сравнению с тцк просто нищий
показать весь комментарий
25.04.2024 17:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз будуть здавати тільки тих ,котрі не ділилися з спецами або з самим!!! ЄрмакоКозирем!
Картінка для інстекторв США !
показать весь комментарий
25.04.2024 16:47 Ответить
Хай живуть і процвітають українські судді - найчесніші і найсправедливіші у світі!
показать весь комментарий
25.04.2024 16:49 Ответить
А що лежать бедному судье? Зряплата никакая, да и пенсия так себе...не как у простого украинца. Вот и подкалымивают, как могут
показать весь комментарий
25.04.2024 17:43 Ответить
Невтішно ридаю!
показать весь комментарий
25.04.2024 17:44 Ответить
класика жанру!!!
коробка від взуття набита баблом
показать весь комментарий
25.04.2024 20:25 Ответить
тепер зрозуміло, чому червинського перевезли в кропивницький?
вартість голови суду кропивницького дорівнює, вартості вечері рядового судді печерського району.
показать весь комментарий
25.04.2024 16:58 Ответить
"посередника затримано"

А суддя - ЭТОДРУГОЕ
показать весь комментарий
25.04.2024 17:02 Ответить
Для кого стряпано цей бюджетний висер?
показать весь комментарий
25.04.2024 17:03 Ответить
Украина сегодня:

Закон = БЕЗЗАКОНИЕ
Право = БЕСПРАВИЕ
Безвиз = БЕЗВЫЕЗД
Конституция = ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
показать весь комментарий
25.04.2024 17:05 Ответить
Можно проще сказать. КРОВАВОЕ ШАПИТО.
показать весь комментарий
25.04.2024 21:13 Ответить
По сравнению с тцк просто нищий
показать весь комментарий
25.04.2024 17:09 Ответить
За так і гроші дехто згодиться переправити хіба пів-ухилянта!
Ги...
показать весь комментарий
25.04.2024 17:43 Ответить
За так і
За такі
показать весь комментарий
25.04.2024 19:29 Ответить
***, це ж всього-навсього його місячна зарплата, навіть менше. Просто, якщо все поставлено на конвеєр, то копійочка до копійочки і бідному голові суду будиночок в Маямі
показать весь комментарий
25.04.2024 19:21 Ответить
 
 