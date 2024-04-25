Глава райсуда на Днепропетровщине разоблачен на получении 2500 долларов взятки, - САП. ФОТО

25 апреля правоохранители разоблачили председателя одного из районных судов на Днепропетровщине и посредника на получении 2500 долларов неправомерной выгоды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В рамках досудебного расследования установлено, что председатель суда, действуя при посредничестве с другим лицом, получил 2 500 долларов от гражданина за снятие ареста с имущества, которое было изъято в рамках уголовного производства.

Правоохранителями задокументировано получение через посредника указанных средств и в дальнейшем вынесение решения в пользу лица. Сейчас посредник задержан.

По результатам проведенных обысков уже изъяты средства, которые были получены и распределены как взятка.

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Решается вопрос о сообщении подозрения судье и посреднику. Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины.