Последствия атаки дронами на Харьков: из-за падения обломков горели офисные и складские здания и помещения шиномонтажа. ФОТОРЕПОРТАЖ

4 мая около 01:17 ночи войска РФ атаковали Харьков "Шахедами". Из-за падения обломков вражеских дронов горели двухэтажное офисное и складское здания, а также здание шиномонтажа.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что пострадали 4 человека.

Также отмечается, что вчера в результате удара по Харькову горел частный дом, конструктивные элементы разрушенного дома на площади. В целом повреждены 15 частных домов, остекление окон предприятия. Из-за атаки пострадали двое мужчин 66 и 77 лет. Погибла 82-летняя женщина.









По информации ОВА, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 16 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Боровая, Купянск.

Обстрелы Харьковщины за сутки:

11.40 г. Чугуев, зафиксирован вражеский обстрел из РСЗО (2 ракеты Торнадо С). Также в 12.30 зафиксирован вражеский ракетный обстрел "2 ракеты ЗРК С-300). В результате удара повреждены дом, квартиры, 2 автомобиля. Ранены 3 человека.

11:40 Купянский район, Великобурлукская громада, с.Шиповатое. На территории гражданского предприятия упал вражеский беспилотный летательный аппарат.

3 мая 08:00 - 12:00 г. Волчанск, состоялся вражеский артобстрел двух гаражных кооперативов, территории бывшего аэродрома, домов, расположенных рядом.

Также отмечается, что в течение суток на Харьковщине сводные группы взрывотехников провели разминирование 50,21 га территории, уничтожили 463 взрывоопасных предмета.

Также читайте: Войска РФ совершили комбинированную ракетную атаку на Чугуев: три человека ранены, повреждены железнодорожный вокзал и многоквартирный дом. ФОТОрепортаж

Что сейчас известно о вражеской атаке в ночь на 4 мая 2024 года?

Как ранее отмечалось, накануне Воздушные силы зафиксировали движение вражеских БпЛА из Белгородской области РФ. По данным ВС, прошлой ночью украинская ПВО уничтожила 13 из 13 вражеских "Шахедов".

Сначала сообщалось, что российские дроны нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры в Харькове. На утро в ОВА уточнили, что пожары были вызваны падением обломков сбитых Шахедов.