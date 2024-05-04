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Последствия атаки дронами на Харьков: из-за падения обломков горели офисные и складские здания и помещения шиномонтажа. ФОТОРЕПОРТАЖ

4 мая около 01:17 ночи войска РФ атаковали Харьков "Шахедами". Из-за падения обломков вражеских дронов горели двухэтажное офисное и складское здания, а также здание шиномонтажа.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что пострадали 4 человека.

Также отмечается, что вчера в результате удара по Харькову горел частный дом, конструктивные элементы разрушенного дома на площади. В целом повреждены 15 частных домов, остекление окон предприятия. Из-за атаки пострадали двое мужчин 66 и 77 лет. Погибла 82-летняя женщина.

Харків пожежі через падіння уламків дронів
Харків пожежі через падіння уламків дронів
Харків пожежі через падіння уламків дронів
Харків пожежі через падіння уламків дронів

По информации ОВА, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 16 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Боровая, Купянск.

Обстрелы Харьковщины за сутки:

  • 11.40 г. Чугуев, зафиксирован вражеский обстрел из РСЗО (2 ракеты Торнадо С). Также в 12.30 зафиксирован вражеский ракетный обстрел "2 ракеты ЗРК С-300). В результате удара повреждены дом, квартиры, 2 автомобиля. Ранены 3 человека.
  • 11:40 Купянский район, Великобурлукская громада, с.Шиповатое. На территории гражданского предприятия упал вражеский беспилотный летательный аппарат.
  • 3 мая 08:00 - 12:00 г. Волчанск, состоялся вражеский артобстрел двух гаражных кооперативов, территории бывшего аэродрома, домов, расположенных рядом.

Также отмечается, что в течение суток на Харьковщине сводные группы взрывотехников провели разминирование 50,21 га территории, уничтожили 463 взрывоопасных предмета.

Также читайте: Войска РФ совершили комбинированную ракетную атаку на Чугуев: три человека ранены, повреждены железнодорожный вокзал и многоквартирный дом. ФОТОрепортаж

Что сейчас известно о вражеской атаке в ночь на 4 мая 2024 года?

Как ранее отмечалось, накануне Воздушные силы зафиксировали движение вражеских БпЛА из Белгородской области РФ. По данным ВС, прошлой ночью украинская ПВО уничтожила 13 из 13 вражеских "Шахедов".

Сначала сообщалось, что российские дроны нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры в Харькове. На утро в ОВА уточнили, что пожары были вызваны падением обломков сбитых Шахедов.

Автор: 

обстрел (27129) Харьков (7479) Харьковщина (5577)


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Не тримайте нас за ідіотів, даючи такі пояснення! Уламок, або навіть усі уламки зі збитого дрону - не можуть завдати таких руйнувань! Не можуть! Такі руйнування завдає виключно вибухівка! Тому тим мешканцям, хто на землі - якось глибоко "по барабану" - шо на їх голови падає - чи цілий "шахед", чи його так звані "уламки"!
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04.05.2024 09:18 Ответить
Да-да, за 2 года наши СМИ стали такими же лживыми (или глупыми), как и российские, а командование научилось врать не краснея. Особенно интересно наблюдать, как они в лицо лгут свидетелям событий. Когда своими глазами видишь как два Шахеда попадает в цель, а потом тебе не моргнув глазом официально сообщают, что "все БПЛА были сбиты, а пожар на 3000 м - это так, обломки"
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04.05.2024 10:16 Ответить
Це брехня, злочинна халатність і бездіяльність уведена в ранг державної політики злочинного, продажного, злодюжного режиму зрадників з Банкової. Вони не організували і не забезпечили ППО і ПРО країни, оборону і Армію. Але справа не стільки в т.з. "уламках", скільки в тому, що жиди, кацапи, чурбани з ж(ОП)и і уряду ведуть Україну із замиленими очима до капітуляції а Українців як отару баранів - на бойню. І, судячи з усього, уже нічого не поробиш... Потрібно ще років з 200 окупації, кілька Голодоморів, репресії... щоб освіжити пам"ять і мізки. Хахлам.
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04.05.2024 11:00 Ответить
Не кипятись )
По Харкову розкидані мобільні групи які збивають шахеди, бачив і чув. Важко вбити комара в темній кімнаті по звуку, чи не так. Теж саме з шахедами.
Про все інше згоден, етнічних українців у владі одиниці, цей цирк треба виганяти.
21 05 2024 ні на що не натякую
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04.05.2024 12:42 Ответить
Відео збиття виклали в телеграм через 20 хвилин. Це одна сторона медалі. Радує - що таки його було збито. Інакше наслідки могли бути ще страшніші. А уламки летять досить далеко.......
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04.05.2024 17:41 Ответить
Тєлєграм то кацапський ресурс, по ньому думаю вони частенько корегують свої удари по Україні.
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04.05.2024 21:10 Ответить
Я не думаю , що він повністю кацапський. Але прокацапські канали є. З радістю зачекаю українську розробку....
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04.05.2024 21:15 Ответить
Власник і розробник Тєлєгам кацап Дуровякий розробив ВКонтактє і передав всі права фсб, з кодом Тєлєграм він зробив теж саме. На Кацапії фсб відмовляти не принято.
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04.05.2024 21:19 Ответить
 
 