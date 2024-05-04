Рашисты ударили по грузовику в Бериславе, авто сгорело. ФОТОрепортаж
Сегодня, 4 мая, утром войска РФ атаковали дроном грузовик в Бериславе Херсонской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, грузовик доставлял питьевую воду местным жителям.
"Российские войска атаковали автомобиль дронами. Авто сгорело, но главное, что никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.
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Alexey Poltorak
показать весь комментарий04.05.2024 11:34 Ответить Мне нравится 0
НБ
показать весь комментарий04.05.2024 12:26 Ответить Мне нравится 1
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