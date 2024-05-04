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Рашисты ударили по грузовику в Бериславе, авто сгорело. ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 мая, утром войска РФ атаковали дроном грузовик в Бериславе Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, грузовик доставлял питьевую воду местным жителям.

"Российские войска атаковали автомобиль дронами. Авто сгорело, но главное, что никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили КАБами по учебным заведениям Берислава и Велетенского. ФОТОрепортаж

Берислав удар по вантажівці
Берислав удар по вантажівці
Берислав удар по вантажівці

Автор: 

авто (4204) Берислав (142) Херсонская область (4764)


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Бл.дь, даже немцы по водоносам не стреляли (это было обоюдное правило). Твари.
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04.05.2024 11:34 Ответить
Можна уявити як сотні українських дронів залітають на територію ********** і випалюють вантажні автомобілі кацапів прямо на федеральних трасах. Транспортний колапс, водіям страшно виїздити на траси, зрив поставок, банкрутство перевізників, пусті склади і т.п. Нічого собі так ідейка.
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04.05.2024 12:26 Ответить
 
 