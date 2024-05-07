Заместитель генпрокурора Вербицкий живет в доме за полмиллиона долларов, купленном в шесть раз дешевле, - СМИ. ФОТО

Заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конык" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что, в соответствии с рыночными ценами, является заниженной в 6 раз стоимостью.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Двухэтажный таунхаус площадью 155 квадратных метров расположен в элитном коттеджном городке "Конык" в Киеве.

Как выяснили "Схемы", Вербицкий живет в доме, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что, в соответствии с рыночными ценами, является заниженной в 6 раз стоимостью. В объявлениях цена подобного дома - около 470 тысяч долларов (более 18,5 миллионов гривен).

Владелец таунхауса - бизнесмен Виктор Павильч из Одесской области, где ранее Вербицкий работал заместителем прокурора области. Как установили журналисты, 26 октября 2023 года Павильч выдал племяннику Вербицкого Евгению доверенность на представительство интересов, а уже на следующий день, 27 октября, Евгений Вербицкий оформил право собственности на таунхаус вместе с землей на имя Павильча.

На подписании соглашения присутствовал и сам Дмитрий Вербицкий, о чем свидетельствуют записи с камер наблюдения коттеджного городка за тот день, полученные от источников "Схем" с доступом к этим видео.

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Сам Вербицкий на вопрос о заниженной цене на таунхаус заявил, что ему известна "только стоимость, которая была указана в договоре". На уточнение, не считает ли он возможным уклонением от уплаты налогов покупку его племянником по доверенности недвижимости, в шесть раз дешевле рыночной стоимости, ответил: "Указанный дом имеет ряд недостатков и требует дополнительных финансовых вложений". Впоследствии, по словам заместителя генпрокурора, он решил там поселиться, поскольку это "недалеко от работы" и это "огражденная безопасная территория".

Владелец таунхауса в "Коныке", Виктор Павильч, в комментарии журналистам относительно заниженной стоимости дома сказал, что купил по той цене, которую предложили, и считает ее "вполне нормальной".

В то же время он добавил, что вопросами покупки недвижимости занимался его сын, Максим Павильч. Многолетним бизнес-партнером Максима Павильча является одесский бизнесмен Дмитрий Димарский. Он был подозреваемым по так называемому "делу Галантерника" о незаконном завладении земельными участками в Одессе в 2016-2019 годах.

Интересно, что ранее ГБР открыло уголовное производство в отношении компании-застройщика коттеджного городка "Конык", в котором процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора, где заместителем председателя является Вербицкий. Но сейчас активных действий по этому производству нет, аресты на имущество застройщика сняты, выяснили "Схемы". По уголовному делу заместитель генпрокурора отметил, что надзор за расследованиями ГБР "не входит в его полномочия".

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