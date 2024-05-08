Последствия атаки войск РФ на Киевщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры, следователи и экспертные службы утром 8 мая 2024 года фиксируют последствия очередной атаки войск РФ на Киевщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что сейчас известно об атаке РФ на Киевскую область?

Как отмечается, под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

В Офисе генпрокурора напоминают, что утром 8 мая 2024 года вооруженные силы врага атаковали Киевскую область ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Известно о двух раненых, их госпитализировали в медицинское учреждение.

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Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в период с 23:10 по 23:20 7 мая зафиксирован взлет три Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 39 вражеских ракет и 20 "Шахедов".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты также ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Прикарпатье.

По словам главы МВД Игоря Клименко, что войска РФ атаковали 7 регионов Украины, под ударом энергообъекты и около 30 домов.