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Новости Фото Война
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Последствия атаки войск РФ на Киевщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры, следователи и экспертные службы утром 8 мая 2024 года фиксируют последствия очередной атаки войск РФ на Киевщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что сейчас известно об атаке РФ на Киевскую область?

Как отмечается, под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

В Офисе генпрокурора напоминают, что утром 8 мая 2024 года вооруженные силы врага атаковали Киевскую область ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Известно о двух раненых, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Также читайте: Удар РФ по Львовщине: атакованы объекты в Червоноградском и Стрыйском районах (обновлено)

атака на Київщину 8 травня 2024 року
атака на Київщину 8 травня 2024 року
атака на Київщину 8 травня 2024 року
атака на Київщину 8 травня 2024 року

Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в период с 23:10 по 23:20 7 мая зафиксирован взлет три Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 39 вражеских ракет и 20 "Шахедов".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты также ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Прикарпатье.

По словам главы МВД Игоря Клименко, что войска РФ атаковали 7 регионов Украины, под ударом энергообъекты и около 30 домов.

Автор: 

Киевская область (4132) обстрел (27129) Офис Генпрокурора (2467)


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І що там союзники,чергову нараду про передачу Петріотів проведуть??
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08.05.2024 09:29 Ответить
ОзаботяЦЦА
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08.05.2024 09:40 Ответить
Петріотів не вистачить закрити небо України. Це вже стало ясно. Нам потрібно інше - ТОМАГАВКИ. На крилаті ракети потрібна відповідь не менш крилатими. Всі оці Тауруси, Шторм шедоу коту під хвіст. До Оленья долетить тільки Томагавк !
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08.05.2024 10:11 Ответить
Та вже хоч би таких дали,я про Томагавки і не мрію навіть
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08.05.2024 12:44 Ответить
Бітуму підкинуть на дороги
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08.05.2024 09:52 Ответить
Петріотів не вистачить закрити небо України. Це вже стало ясно. Нам потрібно інше - ТОМАГАВКИ. На крилаті ракети потрібна відповідь не менш крилатими. Всі оці Тауруси, Шторм шедоу коту під хвіст. До Оленья долетить тільки Томагавк ! Всі носії крилатих ракет на кацапії мають бути у прицілі наших ракетчиків. Але Томагавки тільки у США. А нового Рузвельта там ще не родили.
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08.05.2024 10:13 Ответить
В України вже 2млн дронів закінчилися чи Україна справно береже решту кацапських НПЗ, воєнних заводів, військових об'єктів і т.п.?
Чому Повітряні сили України позбавлені можливостей наносити удари по території оркостану? Це виключне право СБУ атакувати об'єкти агресора лише по списку із зрадницької ZeжОПи?
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08.05.2024 11:32 Ответить
 
 