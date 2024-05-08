Задержана предательница, "сливавшая" рашистам геолокации опорных пунктов и блокпостов ВСУ во время боев за Киев, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности задержала на Киевщине предательницу, которая в начале полномасштабного вторжения РФ пыталась помочь агрессору захватить столицу Украины. В течение марта 2022 года она дистанционно передавала агрессору геолокации подразделений ВСУ, оборонявших Киев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что больше всего врага интересовали места базирования опорных пунктов, блокпостов и огневых позиций тяжелой артиллерии украинских войск. После провала вражеского наступления на столицу нашего государства фигурантка свернула разведывательную активность и "залегла на дно", чтобы избежать правосудия.
Но сотрудники СБУ все равно разоблачили злоумышленницу, задокументировали ее преступные действия и задержали в ее доме.
Задача российского агента
По данным следствия, предательницей оказалась местная жительница, находившаяся в агентурном аппарате российской разведки.
По указанию оккупантов, она объезжала на своем авто пригород Киева и фиксировала локации наибольшего сосредоточения украинских защитников.
Особое внимание обращала на огневые позиции и противотанковые заграждения на ключевых автотрассах. Полученные координаты фигурантка отправляла в специально созданный телеграм-бот российской спецслужбы.
Кураторы из РФ использовали разведывательную информацию от агента для планирования наступательных операций во время боев за Киев.
Подозрение в предательстве
Во время обыска в квартире задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для подрывной деятельности в пользу РФ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас она находится под стражей. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.
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