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Новости Фото Война
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Задержана предательница, "сливавшая" рашистам геолокации опорных пунктов и блокпостов ВСУ во время боев за Киев, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала на Киевщине предательницу, которая в начале полномасштабного вторжения РФ пыталась помочь агрессору захватить столицу Украины. В течение марта 2022 года она дистанционно передавала агрессору геолокации подразделений ВСУ, оборонявших Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что больше всего врага интересовали места базирования опорных пунктов, блокпостов и огневых позиций тяжелой артиллерии украинских войск. После провала вражеского наступления на столицу нашего государства фигурантка свернула разведывательную активность и "залегла на дно", чтобы избежать правосудия.

Но сотрудники СБУ все равно разоблачили злоумышленницу, задокументировали ее преступные действия и задержали в ее доме.

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Задача российского агента

По данным следствия, предательницей оказалась местная жительница, находившаяся в агентурном аппарате российской разведки.

По указанию оккупантов, она объезжала на своем авто пригород Киева и фиксировала локации наибольшего сосредоточения украинских защитников.

СБУ затримала у Києві зрадницю, яка фіксувала геолокації ЗСУ для Росії
СБУ затримала у Києві зрадницю, яка фіксувала геолокації ЗСУ для Росії

Особое внимание обращала на огневые позиции и противотанковые заграждения на ключевых автотрассах. Полученные координаты фигурантка отправляла в специально созданный телеграм-бот российской спецслужбы.

Кураторы из РФ использовали разведывательную информацию от агента для планирования наступательных операций во время боев за Киев.

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Подозрение в предательстве

Во время обыска в квартире задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для подрывной деятельности в пользу РФ.

СБУ затримала у Києві зрадницю, яка фіксувала геолокації ЗСУ для Росії
СБУ затримала у Києві зрадницю, яка фіксувала геолокації ЗСУ для Росії
СБУ затримала у Києві зрадницю, яка фіксувала геолокації ЗСУ для Росії

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас она находится под стражей. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

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Автор: 

Киев (25518) СБУ (19893) государственная измена (1540)


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і як під копірку усі зрадники є рузкаізичниє)))) ілі ето другоє????
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08.05.2024 13:22 Ответить
На гиляку , ку@ву і вбивцю , бо вона немає права на життя !!
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08.05.2024 13:25 Ответить
І знову ні імен, ні фото! Полканів УДО назвали й показали - чому таких як вона постійно ховають??
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08.05.2024 13:41 Ответить
Шуфрич відкрито фотографував блокпости але наша сліпа СБУ не бачить і не знає, Мало того його охорона відкрила вогонь по блокпосту зі зброї!!! Браво аж ціла СБУ знайшла якусь ватну дуру якою має зайнятись максимум районний відділ поліції...
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08.05.2024 13:47 Ответить
Шо в неї з їплом????
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08.05.2024 14:10 Ответить
Рило навіщо запікселили?!!!!
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08.05.2024 16:25 Ответить
Студія Квартал-95 представляє. Хто у головних ролях?
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08.05.2024 16:38 Ответить
 
 