Задержана предательница, "сливавшая" рашистам геолокации опорных пунктов и блокпостов ВСУ во время боев за Киев, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала на Киевщине предательницу, которая в начале полномасштабного вторжения РФ пыталась помочь агрессору захватить столицу Украины. В течение марта 2022 года она дистанционно передавала агрессору геолокации подразделений ВСУ, оборонявших Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что больше всего врага интересовали места базирования опорных пунктов, блокпостов и огневых позиций тяжелой артиллерии украинских войск. После провала вражеского наступления на столицу нашего государства фигурантка свернула разведывательную активность и "залегла на дно", чтобы избежать правосудия.

Но сотрудники СБУ все равно разоблачили злоумышленницу, задокументировали ее преступные действия и задержали в ее доме.

Также смотрите: Наводил ракеты на Кривой Рог и пытался обнаружить места базирования ЗРК: СБУ задержала информатора - российского "военкора". ФОТО

Задача российского агента

По данным следствия, предательницей оказалась местная жительница, находившаяся в агентурном аппарате российской разведки.

По указанию оккупантов, она объезжала на своем авто пригород Киева и фиксировала локации наибольшего сосредоточения украинских защитников.





Особое внимание обращала на огневые позиции и противотанковые заграждения на ключевых автотрассах. Полученные координаты фигурантка отправляла в специально созданный телеграм-бот российской спецслужбы.

Кураторы из РФ использовали разведывательную информацию от агента для планирования наступательных операций во время боев за Киев.

Смотрите также: Задержана агентурная группа ФСБ, которая готовила массированные авиаудары по Украине накануне Пасхи, - СБУ. ФОТО

Подозрение в предательстве

Во время обыска в квартире задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для подрывной деятельности в пользу РФ.







На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас она находится под стражей. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шпионил за позициями ВСУ под видом прогулок с собакой: СБУ задержала "на горячем" информатора РФ в Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ