Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины и наградил воинов наградами "Крест боевых заслуг".. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины и наградил воинов отличиями "Крест боевых заслуг".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент вручил родным погибших Героев ордена "Золотая Звезда". Звания Героя Украины посмертно удостоены:
- Солдат Василий Гукало
- Солдат Тарас Довгун
- Лейтенант Андрей Жованик.
- Младший сержант Андрей Коцик
- Старший лейтенант Владимир Лободюк
- Капитан Владислав Лонский
- Солдат Артур Пашкуляк
- Лейтенант Тарас Чайка
- Солдат Юрий Шевченко
Восемь украинских защитников получили награды "Крест боевых заслуг":
- Капитан медицинской службы Екатерина Безродняя
- Младший сержант Николай Ворошилов
- Майор Андрей-Василий Дзюба
- Майор Василий Логуш
- Подполковник Богдан Михайлов
- Капитан Игорь Серапионов
- Майор Владислав Сломинский
- Подполковник Владислав Цыба
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