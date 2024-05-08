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Новости Фото Война
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Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины и наградил воинов наградами "Крест боевых заслуг".. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины и наградил воинов отличиями "Крест боевых заслуг".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський вручив наговроди військовим та рідним загиблих Героїв України

Президент вручил родным погибших Героев ордена "Золотая Звезда". Звания Героя Украины посмертно удостоены:

  • Солдат Василий Гукало
  • Солдат Тарас Довгун
  • Лейтенант Андрей Жованик.
  • Младший сержант Андрей Коцик
  • Старший лейтенант Владимир Лободюк
  • Капитан Владислав Лонский
  • Солдат Артур Пашкуляк
  • Лейтенант Тарас Чайка
  • Солдат Юрий Шевченко

Зеленський вручив нагороди рідним загиблих Героїв України
Зеленський вручив нагороди рідним загиблих Героїв України
Зеленський вручив нагороди рідним загиблих Героїв України
Зеленський вручив нагороди рідним загиблих Героїв України

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Зеленський вручив нагороди рідним загиблих Героїв України
Зеленський вручив нагороди рідним загиблих Героїв України

Восемь украинских защитников получили награды "Крест боевых заслуг":

  • Капитан медицинской службы Екатерина Безродняя
  • Младший сержант Николай Ворошилов
  • Майор Андрей-Василий Дзюба
  • Майор Василий Логуш
  • Подполковник Богдан Михайлов
  • Капитан Игорь Серапионов
  • Майор Владислав Сломинский
  • Подполковник Владислав Цыба

Зеленський вручив нагороди військовим
Зеленський вручив нагороди військовим

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Зеленський вручив нагороди військовим
Зеленський вручив нагороди військовим

Автор: 

Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20348) награда (1798)


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Топ комментарии
+8
Ухилянт вручає ордени героям... Сюр...
Навіть Джордж Оруелл таке не міг уявити...
Кур-р-рва...
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08.05.2024 18:29
+6
..йди вже, розбійник, мародер, зрадник... достатньо вже "начудив"... Україна кров'ю вихаркує результати твоїх Великих експериментів над людьми
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08.05.2024 18:06
+6
Вєтєран чотирьох повісток ...
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08.05.2024 18:41
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..йди вже, розбійник, мародер, зрадник... достатньо вже "начудив"... Україна кров'ю вихаркує результати твоїх Великих експериментів над людьми
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08.05.2024 18:06 Ответить
Лисий страус з кварталу і Мрсійчук сподіваюсь теж отримав
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08.05.2024 18:06 Ответить
Їх раніше нагородили вже
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08.05.2024 19:22 Ответить
Нагород багато не буває. Вспомнить Брежнева
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08.05.2024 20:27 Ответить
Ухилянт вручає ордени героям... Сюр...
Навіть Джордж Оруелл таке не міг уявити...
Кур-р-рва...
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08.05.2024 18:29 Ответить
Вєтєран чотирьох повісток ...
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08.05.2024 18:41 Ответить
чому зірка, а не тризуб?
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08.05.2024 19:08 Ответить
Ти верни рідним загиблого! Нахер твої побрикушки кому треба!
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08.05.2024 19:38 Ответить
В нормальній країні люди не стоять. Для цього придумали стільчики.
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09.05.2024 00:53 Ответить
Хриплий попіарився
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09.05.2024 02:55 Ответить
Якби кожен з них плюнув у морду цьому негіднику - він утопився би у харкотинні людської ненависті.
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09.05.2024 09:33 Ответить
Мати та батько ростили сина або доньку, шоб потім українськи мудрили обрали клоуна презедентом і той замість, у час війни, зброї, обороних споруд, ракет, бпла..... - кладе асфальт та розкрадає кошти - шо ще треба знати про шиксу - а, жодних вибачень( хоча кому вони потрібні - тіки йього телефону).
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09.05.2024 13:12 Ответить
 
 