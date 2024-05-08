Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины и наградил воинов наградами "Крест боевых заслуг".. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины и наградил воинов отличиями "Крест боевых заслуг".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент вручил родным погибших Героев ордена "Золотая Звезда". Звания Героя Украины посмертно удостоены:

Солдат Василий Гукало

Солдат Тарас Довгун

Лейтенант Андрей Жованик.

Младший сержант Андрей Коцик

Старший лейтенант Владимир Лободюк

Капитан Владислав Лонский

Солдат Артур Пашкуляк

Лейтенант Тарас Чайка

Солдат Юрий Шевченко









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Восемь украинских защитников получили награды "Крест боевых заслуг":

Капитан медицинской службы Екатерина Безродняя

Младший сержант Николай Ворошилов

Майор Андрей-Василий Дзюба

Майор Василий Логуш

Подполковник Богдан Михайлов

Капитан Игорь Серапионов

Майор Владислав Сломинский

Подполковник Владислав Цыба





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