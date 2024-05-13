10 тыс. евро за проезд в 3 яруса: легковушка с 9 пассажирами остановлена вблизи границы с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО

Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда недалеко от государственной границы остановили легковой автомобиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, на легковушке в сторону соседней Румынии ехало 9 (!) мужчин. Среди них водитель, который вез "пассажиров" до границы, и проводник, который должен был перевести их в соседнюю страну.

"Пассажирами" оказались жители Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областей и Киева. За "комфорт" проехаться в три яруса каждый из них должен был заплатить от 8,5 до 10 тысяч евро.

По данным ГПСУ, за попытку нарушения государственной границы в отношении задержанных составлены материалы об административном правонарушении.

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Также сообщается, что водитель и проводник переданы представителям Национальной полиции. В ЕРДР внесены сведения по статье 332 Уголовного кодекса Украины.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Государственная пограничная служба Украины задержала группу из четырех мужчин, которые планировали пешком пройти в Румынию, минуя пункты пропуска