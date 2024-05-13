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10 тыс. евро за проезд в 3 яруса: легковушка с 9 пассажирами остановлена вблизи границы с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО

Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда недалеко от государственной границы остановили легковой автомобиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, на легковушке в сторону соседней Румынии ехало 9 (!) мужчин. Среди них водитель, который вез "пассажиров" до границы, и проводник, который должен был перевести их в соседнюю страну.

ухилянти на кордоні

"Пассажирами" оказались жители Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областей и Киева. За "комфорт" проехаться в три яруса каждый из них должен был заплатить от 8,5 до 10 тысяч евро.

По данным ГПСУ, за попытку нарушения государственной границы в отношении задержанных составлены материалы об административном правонарушении.

Также читайте: На Закарпатье задержаны 6 "верхолазов", которые через горы пытались сбежать в Румынию, - ГПСУ. ФОТО

Также сообщается, что водитель и проводник переданы представителям Национальной полиции. В ЕРДР внесены сведения по статье 332 Уголовного кодекса Украины.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Государственная пограничная служба Украины задержала группу из четырех мужчин, которые планировали пешком пройти в Румынию, минуя пункты пропуска

Автор: 

Буковина (895) Госпогранслужба (6425) Румыния (1089) уклонисты (831)


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Топ комментарии
+14
Видається мені, що "водій" та "провідник" у змові з "оперативними співробітниками" організували такий собі "лохотрон".
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13.05.2024 16:17
+10
Виборцi тiкають. Жож таке?
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13.05.2024 16:18
+6
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13.05.2024 16:20
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13.05.2024 16:17 Ответить
Видається мені, що "водій" та "провідник" у змові з "оперативними співробітниками" організували такий собі "лохотрон".
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13.05.2024 16:17 Ответить
а що ми везем- ви ловите - бабоси пополам...
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13.05.2024 16:25 Ответить
А чом-би й ні .
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13.05.2024 17:04 Ответить
Виборцi тiкають. Жож таке?
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13.05.2024 16:18 Ответить
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13.05.2024 16:20 Ответить
самий вірний метод - забортирувать у запаску вантажівки.
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13.05.2024 16:39 Ответить
І найкраще у Білаз.
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13.05.2024 17:56 Ответить
там зразу можно від трьох до восьми перевозить, залежно від моделі.
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13.05.2024 18:00 Ответить
А чего в запаску? Можно и в ведущее..
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13.05.2024 20:24 Ответить
ну, це третім класом, за 1000$, а у нас люди багаті, тому сплатити 5-7 тисяч за квиток - це не гроші.
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13.05.2024 20:41 Ответить
Це точно мешканці України?
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13.05.2024 17:47 Ответить
важко повірити, що 8-10 к за цю лажу
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13.05.2024 18:04 Ответить
Що тут скажеш... Ну не буде з них воїнів ! Коли нарешті влада зрозуміє, що силою не будеш милою. ВМОТИВУВАТИ ПОТРІБНО
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13.05.2024 19:34 Ответить
Как мотивировать предлогаеш? Деньгами их не заманиш. Остается только кнут...
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13.05.2024 20:27 Ответить
згоден,з цієї отари воїни,як із гі.вна батіг. але їх можна використовувати на різних роботах,бетонувати зуби дракона,риття окопів,шанців тощо, роботи на заводах ВПК,на свинофермах тощо...
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14.05.2024 10:41 Ответить
зеленим ушлбопкам не зрозуміло що силою любити батьківщину не заставиш
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14.05.2024 09:07 Ответить
бери памперси,прокладки,свіжі труселя і йди в ТЦК,Батьківщину захищати! потім будеш про любов до Батьківщини базікати,теоретик! чи тобі неспокійні води Тиси миліші за Батьківщину?
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14.05.2024 10:43 Ответить
З якого напряму пан пише? Бо тут на цензорі як не патріот з любим флажком, крім синьо-жовтого, так бойовий дід 65+ на чергуванні, то баба передстаркуватого віку, то волонтьор який волонтьорить но щось ружжо взять сам не хоче. Наче нікого не забув, то з яких ти будеш?
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15.05.2024 00:27 Ответить
Зробили з України гірше північної кореї а бидло улюлюкає ... Стадо овець радіє коли вовки ловлять тих хто передазить огорожу... Звірі і то добріше хохлів
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14.05.2024 09:41 Ответить
Саме цікаво що ці 73 відсотки вже наржалісь але все одно за вазєлєніна проголосують
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14.05.2024 09:42 Ответить
 
 