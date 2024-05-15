Компания жены одесского судьи Чванкина купила квартиру в Майами за 12 млн грн. В декларациях денег на это не было, - СМИ. ФОТОрепортаж
Глава Киевского райсуда Одессы Сергей Чванкин задекларировал компанию жены в США, владеющей апартаментами стоимостью $310 тыс. (около 12 млн грн). Заработки судьи и его жены, преподавателя Одесской юридической академии и адвоката Нелли Голубевой, не позволили бы приобрести такую недвижимость.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Слідство.Інфо".
Издание отмечает, что в реестрах компаний Флориды говорится, что 13 февраля 2023 года жена председателя Киевского районного суда Одессы Сергея Чванкина открыла в США фирму OCEAN PROJECT 828 LLC.
Записи округа Бровард штата Флорида свидетельствуют, что квартиру площадью 105 кв. м по адресу 1000 Parkview Drive, 828 Hallandale Beach, компания Голубевой приобрела 10 марта 2023 года. Эти апартаменты указаны местом регистрации компании.
На сайтах по продаже недвижимости отмечается, что апартаменты размещаются в 10-этажном многоквартирном доме 1976 года, в нескольких сотнях метров - побережье Атлантического океана.
В декларациях Чванкина упоминаются несколько счетов жены, которые та открыла в американских банках. На конец 2023 года на них было размещено около $52 тыс.
Журналисты отмечают, что в целом, состояние Чваркина и Голубевой не позволяют приобрести такую недвижимость.
"Слідство.Інфо" отмечает, что квартира была приобретена в марте 2023 года. В декларации за 2022 год председатель Киевского райсуда Одессы указал 9,7 млн грн доходов. Из них 1,7 млн грн - зарплата, а 500 тыс. - зарплата жены Нелли Голубевой в Одесской юракадемии.
"Еще 2,9 млн грн жена судьи заработала, занимаясь предпринимательской деятельностью. Ее основной КВЭД ФОПа - деятельность в сфере права, она также имеет адвокатское свидетельство. Еще 4,6 млн грн семья заработала на процентах от депозитов, инвестициях в облигации государственного внутреннего займа и отчуждении имущества.
При этом судья Чванкин задекларировал 3 млн грн расходов на покупку ОВГЗ и обновление своего автопарка. Расходы его жены неизвестны. По состоянию на конец 2022 года, семья накопила наличными, а также на депозитах в гривне, долларах и евро около 16,4 млн грн. Часть средств семья также держит в Австрии, где в 2022 году жена с дочерью, вероятно, получили убежище (в декларации указан вид на постоянное место жительства, однако не указано, в каком жилье жила семья)", - говорится в материале.
На звонки журналистов Чванкин не отвечал, а его жена заблокировала их номер телефона. Киевский райсуд Одессы на момент публикации материала ответа не предоставил.
Журналисты напомнили, что Общественный совет добропорядочности ранее отмечал, что состояние Чванкина и его семьи имеет сомнительное происхождение еще до его карьеры судьи с начала 2000-х годов. В частности, речь шла о недостаточном количестве средств для приобретения недвижимости родителями жены и другими родственниками, которые потом передавали имущество в пользование семье Чванкина-Голубевой, покупку такой недвижимости в элитных жилых комплексах и коттеджном городке по явно заниженным ценам и тому подобное.
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Чоловіки їх, видно голодранці, на державній зарплаті сидять, щоб КОРУПЦІЇ не було, ще з часів ПМУ-Тимошенчихи …
Таких, голодранців чесних, тисячі в Україні…
Усі гроші, вклали на купівлі цієї посади… Ну, а потім уже… То посідають, то колядують, то «дарять», то у жінки, в пазусі, десятки млн доларів, раптом намацають… Ну, усе, як ККУ написано
что просят на передовой , а у этих денег нет.
п.с. только не говорите мне, что до избрания Писяграя эту должность занимал кристально чистый человек-бессребрянник.
Пам-пам Пам-пам Серьожа - маладец!