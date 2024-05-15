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Компания жены одесского судьи Чванкина купила квартиру в Майами за 12 млн грн. В декларациях денег на это не было, - СМИ. ФОТОрепортаж

Глава Киевского райсуда Одессы Сергей Чванкин задекларировал компанию жены в США, владеющей апартаментами стоимостью $310 тыс. (около 12 млн грн). Заработки судьи и его жены, преподавателя Одесской юридической академии и адвоката Нелли Голубевой, не позволили бы приобрести такую недвижимость.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Слідство.Інфо".

Издание отмечает, что в реестрах компаний Флориды говорится, что 13 февраля 2023 года жена председателя Киевского районного суда Одессы Сергея Чванкина открыла в США фирму OCEAN PROJECT 828 LLC.

Дружина голови суду Одеси Чванкіна купила квартиру в Маямі
Сергей Чванкин

Записи округа Бровард штата Флорида свидетельствуют, что квартиру площадью 105 кв. м по адресу 1000 Parkview Drive, 828 Hallandale Beach, компания Голубевой приобрела 10 марта 2023 года. Эти апартаменты указаны местом регистрации компании.

Дружина голови суду Одеси Чванкіна купила квартиру в Маямі
Дружина голови суду Одеси Чванкіна купила квартиру в Маямі

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На сайтах по продаже недвижимости отмечается, что апартаменты размещаются в 10-этажном многоквартирном доме 1976 года, в нескольких сотнях метров - побережье Атлантического океана.

Дружина голови суду Одеси Чванкіна купила квартиру в Маямі
Дружина голови суду Одеси Чванкіна купила квартиру в Маямі

В декларациях Чванкина упоминаются несколько счетов жены, которые та открыла в американских банках. На конец 2023 года на них было размещено около $52 тыс.

Журналисты отмечают, что в целом, состояние Чваркина и Голубевой не позволяют приобрести такую недвижимость.

"Слідство.Інфо" отмечает, что квартира была приобретена в марте 2023 года. В декларации за 2022 год председатель Киевского райсуда Одессы указал 9,7 млн грн доходов. Из них 1,7 млн грн - зарплата, а 500 тыс. - зарплата жены Нелли Голубевой в Одесской юракадемии.

"Еще 2,9 млн грн жена судьи заработала, занимаясь предпринимательской деятельностью. Ее основной КВЭД ФОПа - деятельность в сфере права, она также имеет адвокатское свидетельство. Еще 4,6 млн грн семья заработала на процентах от депозитов, инвестициях в облигации государственного внутреннего займа и отчуждении имущества.

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При этом судья Чванкин задекларировал 3 млн грн расходов на покупку ОВГЗ и обновление своего автопарка. Расходы его жены неизвестны. По состоянию на конец 2022 года, семья накопила наличными, а также на депозитах в гривне, долларах и евро около 16,4 млн грн. Часть средств семья также держит в Австрии, где в 2022 году жена с дочерью, вероятно, получили убежище (в декларации указан вид на постоянное место жительства, однако не указано, в каком жилье жила семья)", - говорится в материале.

На звонки журналистов Чванкин не отвечал, а его жена заблокировала их номер телефона. Киевский райсуд Одессы на момент публикации материала ответа не предоставил.

Журналисты напомнили, что Общественный совет добропорядочности ранее отмечал, что состояние Чванкина и его семьи имеет сомнительное происхождение еще до его карьеры судьи с начала 2000-х годов. В частности, речь шла о недостаточном количестве средств для приобретения недвижимости родителями жены и другими родственниками, которые потом передавали имущество в пользование семье Чванкина-Голубевой, покупку такой недвижимости в элитных жилых комплексах и коттеджном городке по явно заниженным ценам и тому подобное.

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Автор: 

недвижимость (817) Одесса (7879) судья (2646)


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Топ комментарии
+33
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15.05.2024 13:41
+31
Сісамна, який був царським суддею, цар Камбіс, через те, що він брав хабарі і виніс несправедливе рішення, наказав зарізати, здерти з нього шкіру з голови до ніг, а потім, коли його так обдерли, з його шкіри понарізували ремені і натягли їх на крісло, на якому сидів Сісамн і правив суд, і, коли їх натягли, Дарій замість Сісамна, якого він наказав убити й обідрати, призначив суддею його сина і наказав йому не забувати, на якому кріслі він сидить і судитьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96#cite_note-%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82-1 [1]
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15.05.2024 13:43
+16
а як ви хотіли, це ж "важливі" люди для бронювання
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15.05.2024 13:49
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Непосильною працею начванькав...
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15.05.2024 18:42 Ответить
Всьо, што нажито непосiльним трудом...
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15.05.2024 18:53 Ответить
Збирали, бідолашні, копієчку до копієчки, ще діди та баби, як ЖОВТЕНЯТАМИ були, ну а суддівському, просто спадщину оформити і залишилося… Там же і жінка, щось подібне до ФОП тримала, як і у того, що СБУ …
Чоловіки їх, видно голодранці, на державній зарплаті сидять, щоб КОРУПЦІЇ не було, ще з часів ПМУ-Тимошенчихи …
Таких, голодранців чесних, тисячі в Україні…
Усі гроші, вклали на купівлі цієї посади… Ну, а потім уже… То посідають, то колядують, то «дарять», то у жінки, в пазусі, десятки млн доларів, раптом намацають… Ну, усе, як ККУ написано
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15.05.2024 19:59 Ответить
Нашли чему тут удивляться. Это с нищих собирают на необходимое,
что просят на передовой , а у этих денег нет.
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15.05.2024 20:05 Ответить
наколядував
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15.05.2024 22:09 Ответить
Як ми бачимо наші судді на самозабезпечені)
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15.05.2024 22:13 Ответить
Як же наостогидло читати такі новини...
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15.05.2024 23:04 Ответить
303 K долларов. судьишка из провинциального города. Блинкен, где деньги?! Джонсон, дай денег! Пиндосы зассали! Усрались! Абассались!

п.с. только не говорите мне, что до избрания Писяграя эту должность занимал кристально чистый человек-бессребрянник.
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15.05.2024 23:45 Ответить
У вашому профілі прапор США, просто цікаво, хіба квартира в Маямі може коштувати так дешево? Я маю на увазі порівняно з ірландською нерухомістю, то це дешево. Мабуть там ще й подарували откато пів квартири
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16.05.2024 01:13 Ответить
Это обычная недорогая квартира в недорогом доме . В Орландо есть дома и квартиры дешевле киевских намного, за метр квадратный. Хотя вообще именно Маями дорого
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16.05.2024 01:56 Ответить
Дык где, блин, деньги, Блинкен?! В Украине сейчас настолько отчаянное финансовое положение, что даже судьи не могут позволить проживание там - приходится покупать квартиры в майамском гетто. Что уж говорить про простых слесарей и работниках образования
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16.05.2024 04:39 Ответить
В общем, кто там рядом живёт, срочно меняйте замки и сдавайте квартиру посуточно всем желающим.
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16.05.2024 01:53 Ответить
Пам--пам-пам-пам Па-па-па-пам-пам
Пам-пам Пам-пам Серьожа - маладец!
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16.05.2024 04:36 Ответить
повісити разом з його черепахою
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16.05.2024 08:40 Ответить
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