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Глава МИД Латвии Браже пробежала полумарафон для сбора средств на дроны для Украины. ФОТО

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла участие в Рижском марафоне для сбора средств на БПЛА для Украины.

Об этом она рассказала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

В субботу, 18 мая, латвийский политик сообщила, что зарегистрировалась для участия в марафоне. Она выбрала для себя дистанцию 21 км (полумарафон). Браже отметила, что это будет ее первый полумарафон.

Латвийский министр бежала под номером 815 - как количество дней, сколько Украина противостоит полномасштабной агрессии РФ.

В воскресенье, 19 мая, латвийская чиновница отчиталась, что преодолела выбранное расстояние.

Байба Браже пробігла пів марафон для збору коштів на дрони для України

"Спасибо всем сторонникам! Мы собрали почти 10 тыс. евро. Давайте сделаем немного больше", - написала Браже.

Глава латвийского МИД добавила, что всего в спортивном мероприятии приняли участие около 34 тысяч человек.

Напомним, в начале этого месяца эстонский депутат, член комиссии по государственной обороне Рийгикогу и парламентской группы Украина-Эстония Кристо Энн Вага прибыл из Таллинна в Киев. Парламентарий Эстонии преодолел это расстояние на велосипеде. Целью его путешествия был сбор средств на нужды Вооруженных Сил Украины.

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Помощь Украине от Латвии

Напомним, что латвийское правительство активно помогает Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. За два года от полномасштабной войны в Украине Латвия направила на поддержку Киева 650 млн евро.

В начале апреля 2024 года Украина и Латвия подписали соглашение по безопасности: Рига ежегодно будет предоставлять военную помощь на 0,25% ВВП.

Кроме этого, упомянутая Коалиция дронов, инициированная Латвией, уже собрала почти 500 миллионов евро для Вооруженных сил Украины.

Также недавно Латвия анонсировала передачу Украине новой партии военной помощи, в которую войдут, среди прочего, зенитные пушки ближней дальности и беспилотники для наблюдения. А также Латвия заявила, что выделит 10 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов Украине. На эти деньги предполагается приобрести более трех тысяч крупнокалиберных 155-миллиметровых снарядов.

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Автор: 

Латвия (1333) сбор (300) дроны (3912)


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Браже слева
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19.05.2024 20:01 Ответить
Министры ЗС балтийских стран недавно были в Грузии. Поддерживали протестующих.

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19.05.2024 20:02 Ответить
Байбі Браже респект за підтримку України...
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19.05.2024 20:06 Ответить
Світ бореться за Україну. А прИзедінт України бореться з Україною. Це сором, жах і ЗРАДА. Дякувати Богу, що світ махнув рукою на цього невігласа. З пикою бухого кабана.
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19.05.2024 20:07 Ответить
Якось так цікаво... Біжить собі без охорони, а моглаби просто попереду на якомусь кубку їхати. Та ще і на дрони збирає щоб закордон відправити ! А могла би гроші десь на офшор і тіха ша.
Якось не зрозуміло, нє по нашому!
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19.05.2024 20:14 Ответить
Дякуємо , дорогі друзі із Латвіі ,
за допомогу нашим військовим 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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19.05.2024 20:50 Ответить
не завадило б п'ять-шість балтійок та скандинавок мати на вищих керівних посадах в Україні

наведуть лад швидко

а то власні бики тільки бикувати й уміють
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19.05.2024 21:05 Ответить
Дякуємо, за підтримку України!
Перед своїм кінцем сидіння на посадах і обов'язкової ОСОБИСТОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за наслідки дій, приблуди95, почнуть викривальні ЗВИНУВАЧЕННЯ щодо колег-СЛУЖОК, на відомі усій Україні події з 2019 року!!
Своя сорочка, ближче до тіла! Кримінальний Кодекс України має статті для ПЕРСОНАЛЬНОЇ оцінки ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ привладних та їх призначенців! Західні Партнери, спостерігають за подальшою, сто метровою «МЕТУШНЬОЮ», в Урядовому кварталі95!!
Пильнуймо Україну від приблуд95!!
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19.05.2024 21:52 Ответить
 
 