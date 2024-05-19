Глава МИД Латвии Браже пробежала полумарафон для сбора средств на дроны для Украины. ФОТО

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла участие в Рижском марафоне для сбора средств на БПЛА для Украины.

Об этом она рассказала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

В субботу, 18 мая, латвийский политик сообщила, что зарегистрировалась для участия в марафоне. Она выбрала для себя дистанцию 21 км (полумарафон). Браже отметила, что это будет ее первый полумарафон.

Латвийский министр бежала под номером 815 - как количество дней, сколько Украина противостоит полномасштабной агрессии РФ.

В воскресенье, 19 мая, латвийская чиновница отчиталась, что преодолела выбранное расстояние.

"Спасибо всем сторонникам! Мы собрали почти 10 тыс. евро. Давайте сделаем немного больше", - написала Браже.

Глава латвийского МИД добавила, что всего в спортивном мероприятии приняли участие около 34 тысяч человек.

Напомним, в начале этого месяца эстонский депутат, член комиссии по государственной обороне Рийгикогу и парламентской группы Украина-Эстония Кристо Энн Вага прибыл из Таллинна в Киев. Парламентарий Эстонии преодолел это расстояние на велосипеде. Целью его путешествия был сбор средств на нужды Вооруженных Сил Украины.

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Помощь Украине от Латвии

Напомним, что латвийское правительство активно помогает Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. За два года от полномасштабной войны в Украине Латвия направила на поддержку Киева 650 млн евро.

В начале апреля 2024 года Украина и Латвия подписали соглашение по безопасности: Рига ежегодно будет предоставлять военную помощь на 0,25% ВВП.

Кроме этого, упомянутая Коалиция дронов, инициированная Латвией, уже собрала почти 500 миллионов евро для Вооруженных сил Украины.

Также недавно Латвия анонсировала передачу Украине новой партии военной помощи, в которую войдут, среди прочего, зенитные пушки ближней дальности и беспилотники для наблюдения. А также Латвия заявила, что выделит 10 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов Украине. На эти деньги предполагается приобрести более трех тысяч крупнокалиберных 155-миллиметровых снарядов.

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