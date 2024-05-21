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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 495 070 человек (+1380 за сутки), 7 605 танков, 12 779 артсистем, 14 699 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 495 070 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 495070 (+1380) человек,

танков - 7605 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 14699 (+34) ед,

артиллерийских систем - 12779 (+42) ед,

РСЗО - 1077 (+1) ед,

средства ППО - 811 (+4) ед,

самолетов - 354 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10290 (+54),

крылатые ракеты - 2207 (+2),

корабли /катера - 27 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 17383 (+72) ед,

специальная техника - 2085 (+6)

Также смотрите: Иностранный наемник армии РФ тщетно отбивается палкой от дрона-камикадзе бойцов 93 ОМБр. ВИДЕО

Втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19224) Генштаб ВС (6271) ликвидация (3538) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+20
Зворотній відлік - 4 930
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21.05.2024 07:46
+18
Минув 3740 день москальсько-української війни.
174! одиниці техніки та 1380! чумардосів.
Арта 43, броня 49!, логістика 72!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 495 000!!! це більше, ніж таке місто як Калінінград.
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21.05.2024 08:43
+10
Щось я не зрозумів, все ж кого порахували вчора - "ковровця" чи "Циклон"?
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21.05.2024 07:58
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Зворотній відлік - 4 930
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21.05.2024 07:46 Ответить
4930 : 1380 = 3,5 дня. 25 мая рвём баяны !!!
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21.05.2024 08:18 Ответить
Більш коректно за розрахункок брати середньодобові показники, в травні це 1 262 чумардоса і виходить 3,9 дня, що загалом картину не змінює. Тож на дачу потрібно взяти додатковий пузирь, проте я не проти роздавить його і в п'ятницю.
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21.05.2024 08:44 Ответить
Тут как ни считай, а 25 мая у кабздона будет юбилейный концерт.
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21.05.2024 09:11 Ответить
https://youtu.be/UQLQQ7rS3DE?feature=shared Репетиція, всім п'ятистам тисяч здоров'я
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21.05.2024 10:05 Ответить
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21.05.2024 12:44 Ответить
Я На Подвиг Тебя Провожала

Я на подвиг тебя провожала, Над страною гремела гроза. Я тебя провожала И слезы сдержала, И были сухими глаза. Ты в жаркое дело Спокойно и смело Иди, не боясь ничего! Если ранили друга, Сумеет подруга Врагам отомстить за него! Если ранили друга, Перевяжет подруга Горячие раны его. Там, где кони по трупам шагают, Где всю землю окрасила кровь,- Пусть тебе помогает, От пуль сберегает Моя молодая любовь. Я в дело любое Готова с тобою Идти, не боясь ничего! Если ранили друга, Сумеет подруга Врагам отомстить за него! Если ранили друга, Перевяжет подруга Горячие раны его.
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21.05.2024 09:46 Ответить
Знову погнали "м"ясо" в атаки? Ну і логістику "чехвостять" Хоча може буть що те збільшення автотехніки - за рахунок атакуючих "гольфкарів" з десантом
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21.05.2024 07:50 Ответить
думаю, що вже повинні з'явитись розборки, які спеціалізуютьс на desert'ах.
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21.05.2024 07:55 Ответить
Щось я не зрозумів, все ж кого порахували вчора - "ковровця" чи "Циклон"?
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21.05.2024 07:58 Ответить
Ковровець підтвержений, а доля Циклона з'ясовується, бо він десь зник. Проте від наших речників лунають заяви що в Криму не залишилось носіїв крилатих ракет (корабельного базування).
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21.05.2024 08:21 Ответить
та я чув вчора. Зник так, що залишились тільки підводні човни.
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21.05.2024 08:31 Ответить
Але два з тих трьох підводних човнів уже сховали в Новоросійському порту! Та ще й набрали води в баластні цистерни і "притопили" по верхній край палуби - щоб "хахли" не побачили Тільки головні рубки над водою стирчать!
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21.05.2024 09:49 Ответить
там палуби два чи три метри під водою. На борт шлюпкою плавають.
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21.05.2024 10:22 Ответить
Ну - суть зрозуміла Сцуть!!! Сцуть по страшній силі! А якщо згадать про те що "програмою-мінімум" у кацапів було збереження бази Чорноморського флоту в Севастополі - то це зараз виглядає сміхотворно! Адже вони зараз обмежені в утриманні там флоту! Більше того - скоро їм і на "флотилію" кораблів не вистачатиме!
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21.05.2024 10:35 Ответить
Вони стояли у різних бухтах. І прильоти були у дві різні бухти. Може ще якась інфа з'явиться.
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21.05.2024 08:03 Ответить
Пердольот іранської Раїси теж можна сюди додати
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21.05.2024 08:32 Ответить
Пишуть - Раїсі був одним з головних "яструбів" у Ірані Саме за його ініціативи пішли "шахеди" і снаряди в Україну І він же був ініціатором нападу Хамасу на Ізраїль І в Ірані за ним "сумний шлейф" тягнеться - тисячі страчених людей (включаючи й неповнолітніх) - коли він керував судовою владою
Так що "собаці - собача смерть"!
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21.05.2024 09:53 Ответить
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21.05.2024 10:47 Ответить
Минув 3740 день москальсько-української війни.
174! одиниці техніки та 1380! чумардосів.
Арта 43, броня 49!, логістика 72!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 495 000!!! це більше, ніж таке місто як Калінінград.
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21.05.2024 08:43 Ответить
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21.05.2024 08:46 Ответить
Останній день калінінград.
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21.05.2024 11:56 Ответить
Раніше 1380 це був недосяжний рекорд, тепер це буденність 👏
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21.05.2024 08:50 Ответить
Не звернув увагу, сьогодні маємо ювілейні 80 тисяч чумардосів з початку весни (80 390) плюс 4 930 до до супер-мега-гала концерту і маємо 85 390 чумардосів за сезон, що вже стане новим рекордом, існуючий 84 640 зима 23-24 року.
Ба більше, на разі 25 230 у цьому місяці + 4 930 = 30 160 новий місячний рекорд, існуючий 29 970 грудень 23-го (цьогорічна зима).
40 тисяч до кінця місяця - абсолютно реально, головне питання чи вистачіть кацапів.
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21.05.2024 09:44 Ответить
Де ж тей юбіляр лазить?!
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21.05.2024 10:45 Ответить
Буде дуже непогано - якщо наші "вирахують" якогось кацапського "обрубка" і проголосять його "півмільйонним" "м"ясним відходом" Для Кремля - "насрать" Але коли "півмільйонному чи покаліченому" дають ім"я" - дуже значуще! Деякі кацапи вже починають "тверезіть"!
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21.05.2024 11:11 Ответить
а вчора обіцяли додати ще одне коритко циклон в пару до ковровця...
Що, не вийшло?
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21.05.2024 12:20 Ответить
 
 