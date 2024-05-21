Общие боевые потери РФ с начала войны – около 495 070 человек (+1380 за сутки), 7 605 танков, 12 779 артсистем, 14 699 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 495 070 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 495070 (+1380) человек,
танков - 7605 (+15) ед,
боевых бронированных машин - 14699 (+34) ед,
артиллерийских систем - 12779 (+42) ед,
РСЗО - 1077 (+1) ед,
средства ППО - 811 (+4) ед,
самолетов - 354 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 10290 (+54),
крылатые ракеты - 2207 (+2),
корабли /катера - 27 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 17383 (+72) ед,
специальная техника - 2085 (+6)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я на подвиг тебя провожала, Над страною гремела гроза. Я тебя провожала И слезы сдержала, И были сухими глаза. Ты в жаркое дело Спокойно и смело Иди, не боясь ничего! Если ранили друга, Сумеет подруга Врагам отомстить за него! Если ранили друга, Перевяжет подруга Горячие раны его. Там, где кони по трупам шагают, Где всю землю окрасила кровь,- Пусть тебе помогает, От пуль сберегает Моя молодая любовь. Я в дело любое Готова с тобою Идти, не боясь ничего! Если ранили друга, Сумеет подруга Врагам отомстить за него! Если ранили друга, Перевяжет подруга Горячие раны его.
Так що "собаці - собача смерть"!
174! одиниці техніки та 1380! чумардосів.
Арта 43, броня 49!, логістика 72!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 495 000!!! це більше, ніж таке місто як Калінінград.
Ба більше, на разі 25 230 у цьому місяці + 4 930 = 30 160 новий місячний рекорд, існуючий 29 970 грудень 23-го (цьогорічна зима).
40 тисяч до кінця місяця - абсолютно реально, головне питання чи вистачіть кацапів.
Що, не вийшло?