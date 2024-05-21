Общие боевые потери РФ с начала войны – около 495 070 человек (+1380 за сутки), 7 605 танков, 12 779 артсистем, 14 699 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 495 070 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 495070 (+1380) человек,

танков - 7605 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 14699 (+34) ед,

артиллерийских систем - 12779 (+42) ед,

РСЗО - 1077 (+1) ед,

средства ППО - 811 (+4) ед,

самолетов - 354 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10290 (+54),

крылатые ракеты - 2207 (+2),

корабли /катера - 27 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 17383 (+72) ед,

специальная техника - 2085 (+6)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.