Три человека погибли, еще двое получили ранения вследствие обстрелов оккупантами Донетчины. ФОТО

В течение дня 24 мая российские захватчики обстреливали населенные пункты Донецкой области из РСЗО, ствольной артиллерии, а также сбросили управляемую авиационную бомбу. Из-за вражеских атак три человека погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что в течение дня 24 мая под вражескими ударами оказались Бахмутский, Краматорский и Покровский районы. Российские захватчики обстреливали из РСЗО и ствольной артиллерии. В прокуратуре сообщили, что из-за обстрелов армии РФ в городе Северск погибли двое мужчин71 и 63 лет.

Кроме этого, оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на село Зеленое Поле Ильиновской территориальной громады. Под завалами разрушенного дома погиб 40-летний переселенец из Покровского района.

Еще двое жителей Донетчины получили ранения из-за вражеских атак - это жители с. Новожеланное и г. Красногоровки: 38-летняя женщина и 41-летний мужчина. Их доставили в медицинские учреждения с осколочными ранениями.

Из-за вражеских обстрелов также повреждены домовладения и хозяйственные постройки.

В прокуратуре добавили, что начато расследование по фактам очередного нарушения российскими захватчиками законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

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Напомним, что за прошедшие сутки, 23 мая, российские захватчики 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, два человека получили ранения.