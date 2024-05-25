РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14574 посетителя онлайн
Новости Фото Война
15 522 19

Удар по "Эпицентру" в Харькове: двое погибших, 35 раненых. Прокуратура опубликовала видео момента удара и начала расследование. ВИДЕО+ФОТО

Количество пострадавших вследствие удара российских войск 25 мая по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 35. Известно о двух погибших.

Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за атаки россиян по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове погибли два человека, еще 35 получили ранения.

Харьковская областная прокуратура показала видео момента удара врага по ТЦ в Харькове.

В ведомстве также отметили, что российская армия ударила по городу двумя УМПБ Д30-СН. Удары были нанесены с территории Белгородской области РФ. В прокуратуре добавили, что начато досудебное расследование по факту очередного нарушения российскими захватчиками законов и обычаев войны. На месте происшествия работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военного преступления.

Унаслідок удару РФ по ТЦ у Харкові 2 людей загинуло, 35 поранених

Унаслідок удару РФ по ТЦ у Харкові 2 людей загинуло, 35 поранених

Унаслідок удару РФ по ТЦ у Харкові 2 людей загинуло, 35 поранених

Унаслідок удару РФ по ТЦ у Харкові 2 людей загинуло, 35 поранених

"Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в субботу, 25 мая россияне несколько раз ударили по Харькову. Захватчики атаковали торговый центр, Центральный парк, а также били по гражданской застройке в центре города.

Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Прокуратура не хоче відкрити кримінальну справу за державну зраду, фото та відео зрадника можете побачити кожного вечора по телевізору по всіх кАналах.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:33
+9
І знову "лєгітімний ваєнний абьєкт - в ньом нацисти пряталісь". ****, а нам по їх легітимних об'єктах бити тільки асфальтом можна. Бо своїх ракет кловани не виробляли, власне, як і асфальт - у бульбашів купували
показать весь комментарий
25.05.2024 20:34
+8
Чому до сих пір в бєлгороді не захерячили декілька таких гіпермаркетів?!
показать весь комментарий
25.05.2024 20:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому до сих пір в бєлгороді не захерячили декілька таких гіпермаркетів?!
показать весь комментарий
25.05.2024 20:22 Ответить
Ми ж не воюємо с мірнимі,а с крємльом(((((
показать весь комментарий
25.05.2024 20:28 Ответить
Чим по бєлгороду? Асфальтом ви відосіками?
показать весь комментарий
25.05.2024 21:17 Ответить
Ви смієтеся? Воєнні "пракурори"? А чому вони без автоматів і не на передовій????
показать весь комментарий
25.05.2024 20:32 Ответить
А у нас хіба є війскові прокуратури?
показать весь комментарий
25.05.2024 20:36 Ответить
Прокуратура не хоче відкрити кримінальну справу за державну зраду, фото та відео зрадника можете побачити кожного вечора по телевізору по всіх кАналах.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:33 Ответить
І знову "лєгітімний ваєнний абьєкт - в ньом нацисти пряталісь". ****, а нам по їх легітимних об'єктах бити тільки асфальтом можна. Бо своїх ракет кловани не виробляли, власне, як і асфальт - у бульбашів купували
показать весь комментарий
25.05.2024 20:34 Ответить
Додам лишень, що для Бєлгорада вистачило б найдешевших ракет калібру Смерча. Для їх виробництва великого розуму і грошей не треба.
Влупили таких штук 10 ракет. Сказати, що то усі наші Вільхи, що б'ємо виключно по військових об'єктах. І битимемо, поки будуть бити по нашому Харкову.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:42 Ответить
Гроші виводить. Буде компенсацію просити.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:48 Ответить
Дуже може Бути. Про це не подумав. Або з ЗЕрмаком гроші не поділили. Гереги під час пандемії Землю на відомому місці вертіли і не хотіли закривати Епіцентри
показать весь комментарий
25.05.2024 23:29 Ответить
Маячня якась.
показать весь комментарий
26.05.2024 04:29 Ответить
2 бабаха...походу термобарическим...один взрів по центру и через 1с взрів по всему супермаркету...
показать весь комментарий
25.05.2024 21:22 Ответить
Три
показать весь комментарий
25.05.2024 21:32 Ответить
перевага терористів у тому що вони грають без правил
показать весь комментарий
25.05.2024 22:10 Ответить
Смерть рашистам.
показать весь комментарий
26.05.2024 03:59 Ответить
 
 