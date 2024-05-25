Удар по "Эпицентру" в Харькове: двое погибших, 35 раненых. Прокуратура опубликовала видео момента удара и начала расследование. ВИДЕО+ФОТО

Количество пострадавших вследствие удара российских войск 25 мая по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 35. Известно о двух погибших.

Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за атаки россиян по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове погибли два человека, еще 35 получили ранения.

Харьковская областная прокуратура показала видео момента удара врага по ТЦ в Харькове.

В ведомстве также отметили, что российская армия ударила по городу двумя УМПБ Д30-СН. Удары были нанесены с территории Белгородской области РФ. В прокуратуре добавили, что начато досудебное расследование по факту очередного нарушения российскими захватчиками законов и обычаев войны. На месте происшествия работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военного преступления.

"Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в субботу, 25 мая россияне несколько раз ударили по Харькову. Захватчики атаковали торговый центр, Центральный парк, а также били по гражданской застройке в центре города.