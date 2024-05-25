Удар по "Эпицентру" в Харькове: двое погибших, 35 раненых. Прокуратура опубликовала видео момента удара и начала расследование. ВИДЕО+ФОТО
Количество пострадавших вследствие удара российских войск 25 мая по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 35. Известно о двух погибших.
Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Из-за атаки россиян по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове погибли два человека, еще 35 получили ранения.
Харьковская областная прокуратура показала видео момента удара врага по ТЦ в Харькове.
В ведомстве также отметили, что российская армия ударила по городу двумя УМПБ Д30-СН. Удары были нанесены с территории Белгородской области РФ. В прокуратуре добавили, что начато досудебное расследование по факту очередного нарушения российскими захватчиками законов и обычаев войны. На месте происшествия работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военного преступления.
"Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что в субботу, 25 мая россияне несколько раз ударили по Харькову. Захватчики атаковали торговый центр, Центральный парк, а также били по гражданской застройке в центре города.
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Влупили таких штук 10 ракет. Сказати, що то усі наші Вільхи, що б'ємо виключно по військових об'єктах. І битимемо, поки будуть бити по нашому Харкову.