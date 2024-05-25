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Украинские артиллеристы и инженеры 23-го полка получили экскаваторы, разведчики и воины 108-й бригады ТРО - "Мавики", мобильные мастерские и "Цукорок". ФОТОРЕПОРТАЖ

Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал инженерному полку и одной из артиллерийских бригад экскаваторы для фортификационных работ. Также нескольким бригадам привезли сотни дневных и ночных FPV-дронов, "Мавики", грузовик, три мобильные мастерские, детекторы дронов "Цукорок" и другое оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

Порошенко передав інженерному полку екскаватори для фортифікаційних робіт

Артиллеристы говорят: для сохранения установок приходится их закапывать, поэтому без экскаватора на фронте - никак. И фортификации лопатами строить значительно труднее - добавляют военные инженеры.

Порошенко передав одній з артилерійських бригад екскаватори

Порошенко, который уже купил четыре десятка единиц строительной техники, практически в каждой поездке передает такие машины военным из разных бригад на разных направлениях фронта. Фортификации, убежден Порошенко, - это вопрос жизни наших защитников.

Порошенко передає допомогу Силам оборони

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"Привезли ребятам из легендарных подразделений очередную партию помощи. Здесь и разведчики, которых вы никогда не увидите, но их работу ежедневно ощущает на себе враг. И военные инженеры из 23-го полка, которые уже качественно и быстро обустроили километры оборонительных сооружений. И ребята из 108-й бригады ТРО, которые крепко вгрызлись в землю на Запорожском направлении. И артиллеристы, которые так же, как и инженеры, нуждаются в экскаваторах для строительства капониров, чтобы вести прицельный огонь в сторону россиян. Все они - наши друзья, к которым всегда приятно приехать в гости", - делится эмоциями пятый президент.

Порошенко привіз дрони українським воїнам

"На этот раз передаем им передвижные авторемонтные мастерские, грузовики, детекторы дронов "Ванільний цукорок", пару десятков "Мавиков", зарядные станции Bluetti. Военные также получают от нас сотни дневных и ночных дронов, которые, убежден, ребята доставят точно в цель - живую силу или технику врага", - отмечает Порошенко.

Петро Порошенко передає допомогу Силам оборони

"И, конечно, доставили экскаваторы-погрузчики, без которых у нас уже не обходится ни одна поездка на фронт. Они пошли бойцам из 23-го инженерного полка и 15-й бригады артиллерийской разведки, которые будут строить прочные линии обороны. Закупать и передавать этих великанов наша команда начала несколько месяцев назад. Тогда же мы начали серьезно поднимать тему строительства фортификаций на тех территориях, где до сих пор остается угроза наступления россиян, - на Харьковщине, Сумщине, Черниговщине, Юге и Востоке", - напомнил Порошенко.

Смотрите также: Подразделениям ПВО и военной авиации передали партию техники. ФОТОрепортаж

Дрони для ЗСУ від Порошенка

Как известно, последние полгода Петр Порошенко с депутатами "Евросолидарности" требовали создать парламентскую ВСК по вопросам фортификаций. После блокирования трибуны патриотической оппозиции удалось дожать этот вопрос, и теперь ВСК будет исследовать и процесс строительства защитных сооружений, и закупку дронов за средства Государственного бюджета.

"Все это время требовали создать парламентскую ВСК по контролю за строительством фортификационных сооружений. Нас откровенно игнорировали и ставили палки в колеса. Но на днях наша команда все же добилась принятия постановления о создании ВСК. На это ушло полгода. Полгода проволочек и оттягивания решения стоили Украине потерянных территорий и самое главное - жизни наших воинов", - констатирует Порошенко.

"Война продолжается. Мы должны обеспечивать военных оружием и техникой. И не терять ни секунды в принятии жизненно важных решений", - отмечает пятый президент.

Автор: 

благотворительность (612) помощь (7801) Порошенко Петр (19601)


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Топ комментарии
+26
Не удивлен, что Порошенко в который раз передает технику и БПЛА
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25.05.2024 22:58
+25
Всі б так допомагали....
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25.05.2024 23:00
+24
Відчуйте різницю.... Поки Порох возить на фронт екскаватори та дрони, ставленики Зеленського - керівники харківської ОВА, безкарно та демонстративно крадуть через фірми-прокладки сотні мільйонів гривень на будівництві укріплень в Харківській області... І після цього спокійно сидять за одним столом поруч із Зеленським під час його відвідин Харкова... Тільки не переплутайте - для Зеленського ворог наш розвідник Червінський, а мародер Сінєгубов із крадіями з ХОВА судячи з усього, для ЗЕлідора надійний бізнеспартнер в надприбутковому бізнесі на крові...
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25.05.2024 23:05
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Не удивлен, что Порошенко в который раз передает технику и БПЛА
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25.05.2024 22:58 Ответить
Всі б так допомагали....
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25.05.2024 23:00 Ответить
Екскаватори хоча і пофарбовані в зелений, але звичайні - без бронювання. В таких людина - легка мішень, така ж як і неброньована техніка. Мілітарний JCB з захистом - ось такі рятують життя, але їх не видно(
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26.05.2024 05:48 Ответить
Вперед! Хто тобі не дає?
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26.05.2024 08:15 Ответить
А людина з лопатою важка мішень ?
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26.05.2024 08:36 Ответить
Вот что с тобой не так, передал тракор, блин он без защиты.

передал тракор, блин он не гусенечный,

передал тракор, нужен запасной эксватор.

Ты из разряда дол....ов.
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26.05.2024 12:58 Ответить
))) я, думаю, "півсьомий" вже в вечірній відеоказці для малят, дасть потужну відсіч таким висловлюванням, взагалі всим, хто б їх не оголошував!
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25.05.2024 23:02 Ответить
Тобто обшуки почнуться з понеділка?)))
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25.05.2024 23:15 Ответить
)) завжди, понеділок починається в суботу! ще є час.
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25.05.2024 23:22 Ответить
Відчуйте різницю.... Поки Порох возить на фронт екскаватори та дрони, ставленики Зеленського - керівники харківської ОВА, безкарно та демонстративно крадуть через фірми-прокладки сотні мільйонів гривень на будівництві укріплень в Харківській області... І після цього спокійно сидять за одним столом поруч із Зеленським під час його відвідин Харкова... Тільки не переплутайте - для Зеленського ворог наш розвідник Червінський, а мародер Сінєгубов із крадіями з ХОВА судячи з усього, для ЗЕлідора надійний бізнеспартнер в надприбутковому бізнесі на крові...
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25.05.2024 23:05 Ответить
прочитав заголовок і зрозумів що це знову пан Президент піариться хай Бог дасть йому здоровля
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25.05.2024 23:17 Ответить
Вот же ворюга! Вечером в другую в/ч повезёт фоткатся. И так всё время. Ведь лето. Оно с картона ото всё! АУ---утырки---опровергайте! И про фабрику в Липецке в начале.
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25.05.2024 23:23 Ответить
зелёные передасты сейчас примут это за чистую монету...)\зелёную...\
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25.05.2024 23:54 Ответить
не намагайся навіть , це інформаційний ресурс чисто під пороха, боти бубусова тебе закидають шапками . Я читаю ресурс тільки тому що роблю поправку на заангажованість цього ресурсу.
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26.05.2024 10:27 Ответить
Ну а якже, буде потужна відсіч, не пропустіть вечірній гундосик
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25.05.2024 23:34 Ответить
А де він цукорки наколядував, цікаво. На них черга далеко вперед.
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25.05.2024 23:50 Ответить
бо Порох один з акціонерів (питання: а, може мажоритарний? невідомо) підприємства, яке виготовляє детектори "Ванільний цукорок". Має змогу дістати "для себе" для "свого піару" певну кількість цих виробів.
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26.05.2024 17:44 Ответить
У віслючка знову траур, на як можна так зпаскудити вечірні шашлики? Немає совісті у Порошенка!!!! Хоча віслюк вже не президент!
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26.05.2024 00:07 Ответить
А чим відповість - гардон , прутила , стерненко , приторможений лось ... ?
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26.05.2024 00:10 Ответить
Порошенко все ще не хоче миру! так старається, щоб війна продовжувалась.. -
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26.05.2024 00:27 Ответить
Отримали - добре. Величезне "Дякую" тому хто все це передав. Тільки от навіщо це афішувати, робити фоторепортажі, щоби що?
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26.05.2024 07:03 Ответить
Це не "афіша" - це звіт...Мені, наприклад, потрібно бачити , куди йдуть мої кошти з фонду "Справа Громад", через який я допомагаю війську і які він подвоює.... Любителі зеленого "хоть поржьом" можуть звернутись за '' звітністю " в благодійний фонд ім. Зеленського ( якщо його знайдуть)
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26.05.2024 07:45 Ответить
Щоб ти не волала: "А гдє Папашенка?!!!"
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26.05.2024 08:17 Ответить
А барига ніяк не втомиться… !)
подяка..
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26.05.2024 07:59 Ответить
Столько украсть у государства и украинцев, может себе позволить. Но боюсь не поможет. Нужны более эффектные акции - например прийти на Михайловскую площадь с чемоданами денег, упасть на колени перед Стеной памяти и журналистами - простите дорогие, вот грязные деньги которые я получил на пару с Медведчуком украв трубу у государства, все возвращаю, все пойдет на ВСУ...
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26.05.2024 08:37 Ответить
Дурний піп тебе хрестив ))))
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26.05.2024 08:58 Ответить
ООО сейчас боты бутусова налетят и начнут прославлять пертрушку!!!! Как то вот, совсем не удивлен таконй реакцией на этом ресурсе
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26.05.2024 10:22 Ответить
Якщо у саперів ЗСУ проблема з армійськими машинами механізації земляних робіт то й цивільні ескаватори підійдуть..Подяка за це Пороху..
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26.05.2024 11:53 Ответить
Це створене ТСК називається (повністю розшифроване) "спеціальна комісія", а не "слідча комісія". Лише слідча має право викликати на допити високопосадовців з їхнім обов'язком свідчити по суті справи. Спеціальна - це лише "аби поговорити"; хоч і за зеленого засилля ЕрЗе і це нині немало...
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26.05.2024 12:18 Ответить
https://t.me/spravagromad/42912 Справа Громад :
У свій перший маленький ювілей "Справа громад" відзначала помчала. Знову. На схід. На фронт. Бо допомога військовим вкрай необхідна.
У цю чергову - шосту травневу - поїздку ми передали техніку та обладнання тринадцяти різним підрозділам ЗСУ, на загальну суму майже 39 мільйонів гривень.
🔹 FPV-дрони - 1600 штук;
🔹 DJI Mavic Pro - 50 штук;
🔹 DJI Mavic 3T (нічні) - 7 штук;
🔹 наша пересувна авторемонтна майстерня на базі DAF Leyland - 3 штуки;
🔹 наші прально-душові комплекси - 3 штуки;
🔹 вантажівка DAF-Leyland тентована - 1 штука;
🔹 екскаватори - 2 штуки;
🔹 детектори "Ванільний цукорок" - 140 штук;
🔹 зарядні станції Bluetti - 4 штуки;
🔹 комплекси Starlink - 3 штуки.
Нормально, як вважаєте? 😏

Але насправді... ...насправді передаємо цю допомогу ми. Але забезпечуєте її ВИ, друзі, своїми пожертвами. https://spgr.org.ua/uk/2024/05/25/i-znovu-na-shid/ Докладніше Дякуємо кожному, хто підтримує Збройні Сили України! 🤝
Долучайтесь!
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26.05.2024 17:40 Ответить
 
 