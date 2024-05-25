Украинские артиллеристы и инженеры 23-го полка получили экскаваторы, разведчики и воины 108-й бригады ТРО - "Мавики", мобильные мастерские и "Цукорок". ФОТОРЕПОРТАЖ

Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал инженерному полку и одной из артиллерийских бригад экскаваторы для фортификационных работ. Также нескольким бригадам привезли сотни дневных и ночных FPV-дронов, "Мавики", грузовик, три мобильные мастерские, детекторы дронов "Цукорок" и другое оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

Артиллеристы говорят: для сохранения установок приходится их закапывать, поэтому без экскаватора на фронте - никак. И фортификации лопатами строить значительно труднее - добавляют военные инженеры.

Порошенко, который уже купил четыре десятка единиц строительной техники, практически в каждой поездке передает такие машины военным из разных бригад на разных направлениях фронта. Фортификации, убежден Порошенко, - это вопрос жизни наших защитников.

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"Привезли ребятам из легендарных подразделений очередную партию помощи. Здесь и разведчики, которых вы никогда не увидите, но их работу ежедневно ощущает на себе враг. И военные инженеры из 23-го полка, которые уже качественно и быстро обустроили километры оборонительных сооружений. И ребята из 108-й бригады ТРО, которые крепко вгрызлись в землю на Запорожском направлении. И артиллеристы, которые так же, как и инженеры, нуждаются в экскаваторах для строительства капониров, чтобы вести прицельный огонь в сторону россиян. Все они - наши друзья, к которым всегда приятно приехать в гости", - делится эмоциями пятый президент.







"На этот раз передаем им передвижные авторемонтные мастерские, грузовики, детекторы дронов "Ванільний цукорок", пару десятков "Мавиков", зарядные станции Bluetti. Военные также получают от нас сотни дневных и ночных дронов, которые, убежден, ребята доставят точно в цель - живую силу или технику врага", - отмечает Порошенко.







"И, конечно, доставили экскаваторы-погрузчики, без которых у нас уже не обходится ни одна поездка на фронт. Они пошли бойцам из 23-го инженерного полка и 15-й бригады артиллерийской разведки, которые будут строить прочные линии обороны. Закупать и передавать этих великанов наша команда начала несколько месяцев назад. Тогда же мы начали серьезно поднимать тему строительства фортификаций на тех территориях, где до сих пор остается угроза наступления россиян, - на Харьковщине, Сумщине, Черниговщине, Юге и Востоке", - напомнил Порошенко.

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Как известно, последние полгода Петр Порошенко с депутатами "Евросолидарности" требовали создать парламентскую ВСК по вопросам фортификаций. После блокирования трибуны патриотической оппозиции удалось дожать этот вопрос, и теперь ВСК будет исследовать и процесс строительства защитных сооружений, и закупку дронов за средства Государственного бюджета.

"Все это время требовали создать парламентскую ВСК по контролю за строительством фортификационных сооружений. Нас откровенно игнорировали и ставили палки в колеса. Но на днях наша команда все же добилась принятия постановления о создании ВСК. На это ушло полгода. Полгода проволочек и оттягивания решения стоили Украине потерянных территорий и самое главное - жизни наших воинов", - констатирует Порошенко.

"Война продолжается. Мы должны обеспечивать военных оружием и техникой. И не терять ни секунды в принятии жизненно важных решений", - отмечает пятый президент.