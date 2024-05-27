Сообщено о подозрении заместителю министра обороны РФ Криворучко, - СБУ
Служба безопасности собрала доказательную базу на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, который отвечает за обеспечение российских войск в войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что установило следствие?
По данным следствия, чиновник участвовал в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения РФ на территорию нашего государства.
По его приказам в оккупационные группировки поступает оружие и боеприпасы, которые производят предприятия военно-промышленного комплекса РФ.
"Среди прочего установлено, что Криворучко лично координирует поставки российской армии управляемых авиабомб и баллистических ракет "Искандер". Рашисты используют это вооружение для массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении.
Подозрение Криворучко
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Криворучко о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Поскольку злоумышленник находится на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против украинцев.
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бо всі винуваті у всьому , один ху@ло білий і пухнастий 🙁
Де СБУ, а де цей діяч?
Вот когда СБУ соберет материалы на Баканова ,на Татарова ,на Ермака
Я поверю в СБУ
Хочу верить в украинские спецслужбы как американцы или британцы,или израильтяне верят в свои спецслужбы
Которые не боятся расследовать преступления действующей власти
А пока украинская спецслужба больше похожа на
ЭСКОРТ ПРЕЗИДЕНТА
Обслуживает по полной
Живих класиків розпускають:
Щодо браслету, Князєв заявив, що в нього за його місцем проживання по 6 годин немає світла та немає зв'язку, тому браслет є неефективним. Також браслет впливає на стан його здоров'я, додав він.
Коли я говорю про начпродівську мафію - я саме таких пацюків маю на увазі. Чесно, після того як у січні ми докладно описали корупційну схему заробітку на харчах для солдатів https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsurl.li%2Fpbznl%3Ffbclid%3DIwAR2L1b-0Bw2giJ6yfvyzZAg1C5eL8huw_qEdMYfzOrVCw4NCOHiUC2TOSCk&h=AT2fWhBZulaNn1b1Ga_hl4OzS4Hp3Pr4-QmNCYDJ48hAGdnxiUKumNB4KhKXEKEWTt1kp-247g0yMAPKu_cEzzwIxt1jGh7RLJ_D8tCY0-wZ9n7dhdgupxFdolXV7jSomutsVvIVyA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0JVRGFass9CnvnsTj5jFeaTGgaCfUhoUIwh4wqZLtnG4eSS_lBAh6IfT6nADKeIHYJywijDuVVh4hDk9RhHZX9oCyIdNfRYQN-jrzb0sk1-VZdRNd0eMhD3DanCje7AUfR90tWQIGFBEPp78YLUPrd9z8qEms9C1jEu9AguW0pizBIlYRcZYsJYdrg3GmUO-N6Y86Lmc7WMYBIk37_zefnMFrtcVvb2pDpN7Rdv7Y http://surl.li/pbznl , одне з найболючиших питань було таке: «І що шо ти написав про Козловського? Він продовжує ходити на роботу як ні в чому не бувало!»
І що мені було відповідати на таке? Бухтів, що я не слідчий, що моя справа - гавкати на проблему, а рішати її мають люди в погонах.
Чесно, сьогодні маю полегшення. Але не до кінця))) Бо знаю наших правоохоронців. Які спочатку з помпою і камерами проводять обшуки/підозри, а потім справи сиплються в судах. Історія з Лієвим (той що злив півтора мільярди на міни, яких так і не привезли) вчить, що до вироку краще сильно не радувацця.
Але все рівно приємно, що хоч на півшишечки змінили статус-кво. А як переламаємо харчову мафію через начпродівське коліно, то взагалі буде свято))) Можу сказати, цей процес теж потроху йде.
https://www.facebook.com/yuurii.nikolov?__cft__[0]=AZXNUYWvXudT52X2ZSJ9SlltvtYEYobg0_rD9IgyBWjCR1zs7wUDpnzKPYW457-MESCfB9wA5qS57HWYPc4BJs6hBVcOerWGvwgtdbFf3VO6hS04ZhgoVmL5JB2vNUguCwmhsGkLNwEgJw9tj33etlI_A1DNN9uNhWHSZqkcNzI9ixgByZk_nWqA_bb0ASEW8Mjkzfyyp0L19PErFVU44xqn&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Ніколов
https://republic.com.ua/article/pid-chas-vijni-zbagativsya-na-58-mln-dbr-zatrimalo-ekschinovnika-zsu-z-prodovolchogo-zabezpechennya-tilu.html