Сообщено о подозрении заместителю министра обороны РФ Криворучко, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, который отвечает за обеспечение российских войск в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что установило следствие?

По данным следствия, чиновник участвовал в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения РФ на территорию нашего государства.

По его приказам в оккупационные группировки поступает оружие и боеприпасы, которые производят предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

"Среди прочего установлено, что Криворучко лично координирует поставки российской армии управляемых авиабомб и баллистических ракет "Искандер". Рашисты используют это вооружение для массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении.

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Подозрение Криворучко

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Криворучко о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку злоумышленник находится на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против украинцев.