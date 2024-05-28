Подрядчик Минобороны РФ Золотарев за деньги от утилизации оружия купил паспорт Мальты и роскошную виллу во Франции, - The Insider. ФОТОрепортаж

У владельца компании "Транслом" Алексея Золотарева нашли паспорт Мальты. Его семья владеет роскошной виллой на Лазурном Берегу во Франции. Годовой оборот его компаний достигает 200 млрд рублей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Insider.

"Алексей Золотарев - один из самых загадочных российских бизнесменов. Годовой оборот его компаний достигает 200 млрд рублей, он крупнейший игрок на рынке утилизации металлолома, ведет дела с первыми олигархами страны, но при этом практически неизвестен. Деловые издания, сообщая о предпринимательских успехах Золотарева, даже не публиковали его фотографий", - отмечает издание.

The Insider узнало бизнесмена на редких фотографиях с российскими высокими чиновниками, в частности на фото со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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Сделки из-за утилизации оружия РФ

Золотарев владеет "Трансломом" - крупнейшим в РФ заготовителем лома. Эта компания получает от Минобороны РФ лом черных и цветных металлов: автомобили, БТР, танки, самолеты, вертолеты, оружие, боеприпасы, которые пришли в негодность и тому подобное.

Как следует из документов Арбитражного суда, в настоящее время отношения Минобороны и ООО Транслом регулируются указом диктатора Владимира Путина от 02.08.2019 № 367, согласно которому минобороны имеет право реализовывать весь лом черных и цветных металлов в адрес фирмы Золотарева без проведения торгов.

В материале говорится о том, что "Транслом" связывали с интересами российских олигархов и близких соратников Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов. В основном связи Золотарева и Ротенбергов прослеживаются через общих менеджеров и соучредителей принадлежащих им компаний.

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Вилла на Лазурном Берегу

Один из основных активов Золотарева - компания "Трансресурс", которая поставляет запчасти для железнодорожных вагонов. В то же время сам "Трансресурс" пользуется продукцией подсанкционного "Уралвагонзавода", который входит в госкорпорацию "Ростех".

The Insider отмечает, что когда российский диктатор Путин своим указом монополизировал утилизацию военного лома в пользу "Транслома", Золотарев уже имел иностранное гражданство. Владельца компании (вместе с женой и четырьмя детьми) обнаружили в списке получателей паспортов Мальты, опубликованном в 2018 году.

Как выяснило издание, жена подрядчика Минобороны Мария Золотарева владеет во Франции фирмой Olivula. Через эту фирму ей принадлежит вилла в коммуне Гримо на Лазурном Берегу.

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Издание отмечает, что ранее Olivula была записана на самого Алексея Золотарева, но в 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, он переписал акции на жену.

The Insider добавляет, что Золотарев, несмотря на свои связи с близким кругом Путина и работу в интересах Минобороны РФ, ни в какие западные "черные списки" до сих пор так и не попал.