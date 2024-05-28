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Подрядчик Минобороны РФ Золотарев за деньги от утилизации оружия купил паспорт Мальты и роскошную виллу во Франции, - The Insider. ФОТОрепортаж

У владельца компании "Транслом" Алексея Золотарева нашли паспорт Мальты. Его семья владеет роскошной виллой на Лазурном Берегу во Франции. Годовой оборот его компаний достигает 200 млрд рублей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Insider.

"Алексей Золотарев - один из самых загадочных российских бизнесменов. Годовой оборот его компаний достигает 200 млрд рублей, он крупнейший игрок на рынке утилизации металлолома, ведет дела с первыми олигархами страны, но при этом практически неизвестен. Деловые издания, сообщая о предпринимательских успехах Золотарева, даже не публиковали его фотографий", - отмечает издание.

The Insider узнало бизнесмена на редких фотографиях с российскими высокими чиновниками, в частности на фото со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Олексій Золотарьов та Валентина Матвієнко

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Сделки из-за утилизации оружия РФ

Золотарев владеет "Трансломом" - крупнейшим в РФ заготовителем лома. Эта компания получает от Минобороны РФ лом черных и цветных металлов: автомобили, БТР, танки, самолеты, вертолеты, оружие, боеприпасы, которые пришли в негодность и тому подобное.

Как следует из документов Арбитражного суда, в настоящее время отношения Минобороны и ООО Транслом регулируются указом диктатора Владимира Путина от 02.08.2019 № 367, согласно которому минобороны имеет право реализовывать весь лом черных и цветных металлов в адрес фирмы Золотарева без проведения торгов.

В материале говорится о том, что "Транслом" связывали с интересами российских олигархов и близких соратников Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов. В основном связи Золотарева и Ротенбергов прослеживаются через общих менеджеров и соучредителей принадлежащих им компаний.

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Вилла на Лазурном Берегу

Один из основных активов Золотарева - компания "Трансресурс", которая поставляет запчасти для железнодорожных вагонов. В то же время сам "Трансресурс" пользуется продукцией подсанкционного "Уралвагонзавода", который входит в госкорпорацию "Ростех".

The Insider отмечает, что когда российский диктатор Путин своим указом монополизировал утилизацию военного лома в пользу "Транслома", Золотарев уже имел иностранное гражданство. Владельца компании (вместе с женой и четырьмя детьми) обнаружили в списке получателей паспортов Мальты, опубликованном в 2018 году.

Как выяснило издание, жена подрядчика Минобороны Мария Золотарева владеет во Франции фирмой Olivula. Через эту фирму ей принадлежит вилла в коммуне Гримо на Лазурном Берегу.

Вілла Золотарьових у Франції

Золотарьов і дружина Марія

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Издание отмечает, что ранее Olivula была записана на самого Алексея Золотарева, но в 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, он переписал акции на жену.

The Insider добавляет, что Золотарев, несмотря на свои связи с близким кругом Путина и работу в интересах Минобороны РФ, ни в какие западные "черные списки" до сих пор так и не попал.

Автор: 

коррупция (8562) россия (95652) Минобороны рф (931)


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Топ комментарии
+22
Соромлюся спитати, а чому когось з українців повинно їб@ти те, що на московії якийсь там іванов/пєтров/сідаров/залатарьов вкрав у власного насєлєнія гроші та витратив їх на власні потреби. Це нас повинно тільки радувати, що на війну проти нас, українців, менше коштів потрапить. Мене більше турбує те, чому з пана князєва електронний браслет знімають, або те, чому Державою керують якісь незрозумілі ставленики нелегітимного вже зара президента особи, котрі мають тісні та підозрілі зв'язки з країною-окупантом.
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28.05.2024 16:18
+9
Нам то шо з цієї новини?
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28.05.2024 16:19
+8
Хай далі грабує рашку !
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28.05.2024 16:15
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Правила форума Совет форумчан
дайте комусь заробити і на утилізації утилізатора!
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28.05.2024 16:07 Ответить
Хай далі грабує рашку !
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28.05.2024 16:15 Ответить
а у нас аж ніяк не так....
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30.05.2024 08:48 Ответить
Соромлюся спитати, а чому когось з українців повинно їб@ти те, що на московії якийсь там іванов/пєтров/сідаров/залатарьов вкрав у власного насєлєнія гроші та витратив їх на власні потреби. Це нас повинно тільки радувати, що на війну проти нас, українців, менше коштів потрапить. Мене більше турбує те, чому з пана князєва електронний браслет знімають, або те, чому Державою керують якісь незрозумілі ставленики нелегітимного вже зара президента особи, котрі мають тісні та підозрілі зв'язки з країною-окупантом.
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28.05.2024 16:18 Ответить
А-ха-х. Сук до сліз.
Саме час зайнятися антикорупційними розслідуваннями на параші. Шкода ж що гроші не на вбивства України пішли, як положена..
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28.05.2024 16:19 Ответить
Нам то шо з цієї новини?
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28.05.2024 16:19 Ответить
Дехто з "врачєй-апщєствєнікав" (соціальних психологів) вважає, що у відповідь на таку інформацію у мізках мас (в масавом сазнаніі) підсвідомо має вигулькнути думка: "А бубачька хароший, він не краде".
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28.05.2024 16:27 Ответить
а воно нас ї.. хвилює? та хай хоч конем там в раші їбуть...ся.
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28.05.2024 16:22 Ответить
Ви дивиться що у нас робиться, не краще....у нас всі чесні? Де Баканов ? Новина ні про що...Резніков як себе відчуває?
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28.05.2024 16:23 Ответить
Війна така су...а - кому смерть, кому гроші. І тут треба не переплутати - зеленский не дасть збрехати - там вже баньківстки ячейки від діамантів тріскають. Кров українців - а йьому гроші.
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28.05.2024 16:27 Ответить
І шо тепер !?! Фсьо ми перемогли кацапів ??? У нас таких як цей Золоторьов НЕ МЕНШЕ, але підсовують нам чомусь Золотарьова, коли свої на кубометрах огірків купують такі самі вілли як у Золотарьова.
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28.05.2024 16:37 Ответить
Что скажет Макрон который почистил реку Сену к Олимпиаде за 1,4 миллиарда евро. Деньги не пахнут?
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28.05.2024 16:50 Ответить
Так почистили чи нє ??
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28.05.2024 17:54 Ответить
Так в том и дело, число дезинтерийных палочек только увеличилось. Иначе бы никто не возмущался. Мэр Парижа Остап Бендер.
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29.05.2024 11:13 Ответить
Якщо було видно, що массово витягають усілякий хлам і сміття, то ... таке собі звинувачення. Звичайно мул підніметься.
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29.05.2024 14:09 Ответить
Убирать мусор они должны и без мильярдов. А чистка воды оказалась фейком, распилом.
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29.05.2024 15:23 Ответить
Я так понимаю, Макрон перевел бабло из бюджета на подставную фирму, та на другую, та на третью, а потом они закрыли свои офисы в Париже и исчезали? А бабки поступили на личный счет племянницы жены Макронапряжение на Сейшельских островах??
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29.05.2024 21:28 Ответить
'союзнички'! Тільки язном плещуть про санкції і допомогу, а реальність полягає в любові до російського бабла
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28.05.2024 16:55 Ответить
навіщо санкції ?
хай грабують рашку клопи ушасті та вивозять бабло до Європи
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28.05.2024 17:49 Ответить
У нас йде війна, а купа російської власності все ще не націоналізована. Теж "союзнички" винні?
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29.05.2024 20:22 Ответить
Вор подрядник минобороны рашки покупает виллы, а Ваньку боксера нельзя до Оленьпиады потому что это другое.
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28.05.2024 16:56 Ответить
ну чого не в сонячному мурманську ну ******* мать , кацапи ви просто бісите
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28.05.2024 17:18 Ответить
Наша людина - справжня зелена падаль.
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29.05.2024 20:19 Ответить
Это полезный кацап, пусть будет.
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29.05.2024 21:25 Ответить
 
 