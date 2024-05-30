Более 30 участников и обыски в 8 странах: Разоблачена международная сеть хакеров, разрабатывавших вирусы-вымогатели для атак на американские и европейские компании, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и ФБР совместно с правоохранительными органами Великобритании и ЕС провели масштабную спецоперацию. В 8 странах Евросоюза и Северной Америки изъято более 90 серверов и заблокировано более 1000 доменов.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате совместных действий разоблачены более 30 участников транснациональных хакерских группировок, занимавшихся разработкой и распространением вредоносного программного обеспечения, в частности "Pikabot", "System BC", "Bumblebee", "Smokeloader" и "IcedID".

Согласно материалам международного расследования, злоумышленники "взламывали" сети известных компаний, а затем продавали доступ к этим сетям другим хакерам. Среди них - и российские группировки "BlackBasta", "Revil" и "Conti".

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Так, наличие доступа к сетям позволяло хакерам похищать у известных компаний секретную информацию, а затем требовать деньги за ее неразглашение. Задокументированы десятки фактов вымогательства денег с представителей западных корпораций на общую сумму в несколько десятков миллионов долларов США.

По материалам дела, для получения тайных сведений злоумышленники проникали в электронные сети корпораций с помощью специально созданных шпионских программ и фишинговых интернет-рассылок.

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Сообщается, что во время обысков в Украине, по месту жительства одного из организаторов группировки, обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, а также серверное оборудование с доказательствами преступных действий. Сотрудники СБУ провели обыски также в помещениях других фигурантов в Киевской области и Запорожье.





Параллельно в 8 странах Евросоюза и Северной Америки правоохранители изъяли более 90 серверов и заблокировали более 1000 доменов, которые использовали хакеры. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия Службы безопасности Украины и ее западных партнеров для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к киберпреступлениям.

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Как отметили в СБУ, спецоперацию проводили совместно с Национальной полицией Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе разоблачили масштабный call-центр, сотрудники которого незаконно получали банковские данные иностранцев и похищали средства со счетов.