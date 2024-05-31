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Задержана российская информатор, помогавшая рашистам захватить Авдеевку, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного российского информатора, которая шпионила за Силами обороны во время боев за Авдеевку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что проживая на территории города, злоумышленница фиксировала локации опорных пунктов и огневых точек ВСУ.

"Также она шпионила за маршрутами движения и количеством военных колонн, которые направлялись на усиление боевых позиций защитников Авдеевки. Полученные разведданные фигурантка мессенджером передавала своей сестре - медику оккупационной группировки РФ, участвовавшей в непрерывных штурмах города", - говорится в сообщении.

Російську шпигунку затримала СБУ

Родственница фигурантки докладывала о полученных сведениях военной разведке страны-агрессора.

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В СБУ сообщили, что рашисты использовали эту информацию для планирования боевых операций по захвату Авдеевки, с использованием штурмовых групп, тяжелой артиллерии и бомбардировочной авиации.

Впоследствии, когда в городе начались активные бои, вражеская информаторка выехала в Кривой Рог, где надеялась "отсидеться" под видом переселенки. Там она "залегла на дно" в съемной квартире, которую снимала за социальные выплаты для переселенцев.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантки, установили место, где она скрывалась от правосудия, и задержали.

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Во время обыска во временном помещении информаторки обнаружен мобильный телефон с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: 

СБУ (19901) шпионаж (1388) Донецкая область (9656) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+16
Про які 8 років йдеться - вона вбивця і зрадниця 😡
На гиляку запроданку 🙁
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31.05.2024 10:18
+9
який сенс в замиленному фото? хто там, меркель?
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31.05.2024 10:16
+7
Мода, за смерть українських бійців, державну зраду -8 років ув'язнення. Під час війни. Ви там нагорі хоч раз зустріньтеся з батьками загиблих солдат та сиротами
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31.05.2024 10:28
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Клас..на безоплатне держутримання..
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31.05.2024 10:12 Ответить
який сенс в замиленному фото? хто там, меркель?
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31.05.2024 10:16 Ответить
Про які 8 років йдеться - вона вбивця і зрадниця 😡
На гиляку запроданку 🙁
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31.05.2024 10:18 Ответить
Зекривосуддя. по-сценаріях партнових та татаравих мож тільки з Патріотів, на кшталт Червінського, Бурби, Ріфмайстера знущатися... а НЕ з 5-ї колони..
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31.05.2024 11:09 Ответить
Безкарність, від привладних з Урядового кварталу щодо ПОКАРАННЯ беркутні за МАЙДАНІЦІВ, призвела до КРИВАВИХ ПРОДОВЖЕНЬ ригоАНАЛЬНИХ перевертнів, що сидять у ВРУ!
Вішати треба, цих перевертнів зкацаплених, перед їх міськРадами на стовпах ліхтарних!
Заблюрити їх РИЛА та 5 років тюрми, за УБИВСТА УКРАЇНЦІВ-сусідів, це стьоб від касти продажних судівських, портнова-лукаш…
Прострочений ухилянт із служками, це підтверджують своїми діями з 2019 року!!
Слава Україні!
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31.05.2024 10:21 Ответить
вбийте її !
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31.05.2024 10:24 Ответить
Закрити падлюку в сараї і нехай сама на себе наведе обстріл.
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31.05.2024 11:19 Ответить
Мода, за смерть українських бійців, державну зраду -8 років ув'язнення. Під час війни. Ви там нагорі хоч раз зустріньтеся з батьками загиблих солдат та сиротами
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31.05.2024 10:28 Ответить
І чому цим тварюкам завжди вдається закосити під переселенців і жити за рахунок тих, на чиї голови вони викликали ракети і бомби?!
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31.05.2024 10:48 Ответить
Третий год войны, и даже не внесён хоть один законопрэкт по ужесточению статей по го преступлениям во время войны! На ,,довично,, за предательство. Капец.
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31.05.2024 17:27 Ответить
 
 