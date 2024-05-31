Задержана российская информатор, помогавшая рашистам захватить Авдеевку, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного российского информатора, которая шпионила за Силами обороны во время боев за Авдеевку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что проживая на территории города, злоумышленница фиксировала локации опорных пунктов и огневых точек ВСУ.

"Также она шпионила за маршрутами движения и количеством военных колонн, которые направлялись на усиление боевых позиций защитников Авдеевки. Полученные разведданные фигурантка мессенджером передавала своей сестре - медику оккупационной группировки РФ, участвовавшей в непрерывных штурмах города", - говорится в сообщении.

Родственница фигурантки докладывала о полученных сведениях военной разведке страны-агрессора.

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В СБУ сообщили, что рашисты использовали эту информацию для планирования боевых операций по захвату Авдеевки, с использованием штурмовых групп, тяжелой артиллерии и бомбардировочной авиации.

Впоследствии, когда в городе начались активные бои, вражеская информаторка выехала в Кривой Рог, где надеялась "отсидеться" под видом переселенки. Там она "залегла на дно" в съемной квартире, которую снимала за социальные выплаты для переселенцев.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантки, установили место, где она скрывалась от правосудия, и задержали.

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Во время обыска во временном помещении информаторки обнаружен мобильный телефон с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

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