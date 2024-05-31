Задержана российская информатор, помогавшая рашистам захватить Авдеевку, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала еще одного российского информатора, которая шпионила за Силами обороны во время боев за Авдеевку.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что проживая на территории города, злоумышленница фиксировала локации опорных пунктов и огневых точек ВСУ.
"Также она шпионила за маршрутами движения и количеством военных колонн, которые направлялись на усиление боевых позиций защитников Авдеевки. Полученные разведданные фигурантка мессенджером передавала своей сестре - медику оккупационной группировки РФ, участвовавшей в непрерывных штурмах города", - говорится в сообщении.
Родственница фигурантки докладывала о полученных сведениях военной разведке страны-агрессора.
В СБУ сообщили, что рашисты использовали эту информацию для планирования боевых операций по захвату Авдеевки, с использованием штурмовых групп, тяжелой артиллерии и бомбардировочной авиации.
Впоследствии, когда в городе начались активные бои, вражеская информаторка выехала в Кривой Рог, где надеялась "отсидеться" под видом переселенки. Там она "залегла на дно" в съемной квартире, которую снимала за социальные выплаты для переселенцев.
Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантки, установили место, где она скрывалась от правосудия, и задержали.
Во время обыска во временном помещении информаторки обнаружен мобильный телефон с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.
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На гиляку запроданку 🙁
Вішати треба, цих перевертнів зкацаплених, перед їх міськРадами на стовпах ліхтарних!
Заблюрити їх РИЛА та 5 років тюрми, за УБИВСТА УКРАЇНЦІВ-сусідів, це стьоб від касти продажних судівських, портнова-лукаш…
Прострочений ухилянт із служками, це підтверджують своїми діями з 2019 року!!
Слава Україні!