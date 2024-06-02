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Новости Фото Война
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"Мы использовали по танкам все выстрелы в Carl Gustaf. Взялись за РПГ-7": воины 58-й бригады рассказали, как уничтожили штурмовую бронегруппу россиян. ФОТО

Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады Александр (псевдо Шустрый) и Виталий (псевдо Малюк) в ближнем бою ликвидировали штурмовую бронегруппу россиян, уничтожив два танка и БМП, а также кучу пехоты.

Об этом рассказали в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского, передает Цензор.НЕТ.

"Мы использовали по танкам все выстрелы к гранатомету Carl Gustaf. Я присел перезарядить автомат, поднимаюсь, а совсем рядом возле меня - российская БМП. Взялись за советский РПГ-7. Подожгли броню. Вылезает и убегает десант, а один бородатый мужик с башни прикрывает своих из ручного пулемета. Кажется, я ему в грудь попал, потому что он был без бронежилета и сразу сполз в пылающую машину", - у "Шустрого", 28-летнего Александра из маленького житомирского села Юрово до сих пор горят азартом глаза, когда он вспоминает детали недавнего боя.

Воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади Олександр (псевдо Шустрий) та Віталій (псевдо Малюк)

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То, что "Шустрый" сделал с напарником "Малюком", черноволосым Виталием с Полтавщины, иначе как чудом назвать трудно. В ближнем бою они буквально умножили на ноль штурмовую бронегруппу россиян, уничтожив два танка и БМП, а также кучу пехоты.

Воїн 58-ї окремої мотопіхотної бригади Олександр (псевдо Шустрий)

"Мы защищаем это маленькое село с марта, - рассказывает "Шустрый", - В апреле начались вражеские штурмы. Четко по графику: в 5 утра и в 6 вечера. Набили их много. Где-то под 60 единиц техники сожжено. Потом они затаились на пару недель. Просто обстреливали и бомбили. Но мы знали, что россияне готовятся и накапливают новую броню. И вот началось прямо в обед. Танки, БМП, БТРы с пехотой. Накат за накатом. Самое массовое, что было до этого. Много наши уничтожили еще на подъезде, потому что мощно работала артиллерия, реактивные системы "Град", дроны. Первую волну разгромили, я кофе выпить не успел, как поперли следующие штурмовики. Возле нас ехали два танка и БМП. Я решил сначала разобраться с танками. Много пришлось стрелять, потому что россияне поставили защитные решетки. Попадаешь в нее, а танк начинает крутиться на месте и не могу сделать выстрел туда, где было поражение. Но технику остановили. Далее жгли БМП уже из РПГ-7. Еле успели спрятаться, потому что она была с полным боекомплектом и взрывы были мощные. По вражеской пехоте потратили магазины, немножко постреляли из РПГ осколочными выстрелами, а потом забросали россиян гранатами".

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Воїн 58-ї окремої мотопіхотної бригади Віталій (псевдо Малюк)

"Я забежал в помещение, а там настоящий бурят сидит, - вспоминает "Малюк", - Он дергает рукоятку затвора, а автомат ржавый и не работает. Мы его и взяли в плен. Связали и передали пехотинцам. Он кажется под кайфом был, плюс в кармане нашли что-то типа пластилина - это бурят к сигаретам добавлял. Честно, знали, что московиты алкаши, но к наркоману был немножко не готов".

"Сейчас ребята отдыхают и восстанавливаются после контузий. Они немножко поработают с новобранцами, передавая им боевой опыт, после чего поедут в желанный и заслуженный отпуск", - отмечают в бригаде.

58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського про знищення російських окупантів
58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського про знищення російських окупантів

Автор: 

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Топ комментарии
+23
Козаки !
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01.06.2024 23:32
+21
Мужнім і сміливим воінам честь і хвала ,
дякуємо 👍🏼🙏🏼❤️❤️
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01.06.2024 23:44
+16
Просто мовчки аплодую...!!!
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02.06.2024 00:53
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Козаки !
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01.06.2024 23:32 Ответить
На куражі відпрацювали, мабуть.
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01.06.2024 23:40 Ответить
Мужнім і сміливим воінам честь і хвала ,
дякуємо 👍🏼🙏🏼❤️❤️
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01.06.2024 23:44 Ответить
Хлопці молодці. І що радує, нема в коментах бота і йому подібних, нє іх тєма. Але цікаво, куди дивляться модери, що не банять до такоїто матері? Воно ж і не приховує, що працює на кацапів, але реєстрація 12 року йому дає картбланш? Причому зрозуміло, що це напевно зовсім інша людина, ніж та, що була 10 років тому.
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02.06.2024 00:34 Ответить
Він здається під кайфом був, плюс в кишені найшли щось типу пластиліну - то бурят до цигарок додавав. Джерело:
*************
Швидше за все, то був насвай. Але його не курять, а закладають під губу.

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01.06.2024 23:46 Ответить
Насвай в основному як порошок
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02.06.2024 01:00 Ответить
Просто мовчки аплодую...!!!
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02.06.2024 00:53 Ответить
Смерть рашиським окупантам! Слава українським козакам! Ані пуль ані уламків , хлопці !
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02.06.2024 01:04 Ответить
ВОЇНАМ - СЛАВА!!
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02.06.2024 01:04 Ответить
Господи , бережі наших Воїнів !!!
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02.06.2024 01:29 Ответить
ранатомет Carl Gustaf, радянський РПГ-7... а де джавеліни? чи їх дають в дуже обмеженій кількості?
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02.06.2024 01:39 Ответить
Джавелінами, як і іншими ПТРК, треба вміти користуватись. Для цього людей спеціально навчають. А РПГ є рядовою зброєю звичайної піхоти.
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02.06.2024 09:38 Ответить
це не F-16, там нема що вчити
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02.06.2024 10:32 Ответить
як добре, що у воїнів (хлопцями їх називати язик не повертається) були і гранатомети в достатній кількості, і гранати з патронами. ну і виучка і здоров'я. А ще вони самі підкреслили, що знищили вже тих, хто прорвався через артилерійський та дроновий заслін. Саме так слід воювати з рашою.
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02.06.2024 06:53 Ответить
Цвет украинской нации в окопах, биомусор антиукраинский в кабинетах на Банковой. Иногда такая тоска и отчаяние пробивает...
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02.06.2024 07:51 Ответить
Если бы было наоборот, то буряты с "пластилином" в карманах, уже бы давно асвабаждали бы сильно западнее Одессы и Ужгорода
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02.06.2024 09:12 Ответить
Наоборот не может быть по определению, та мразь в окопы не полезет, никогда, исключено. Хронический уклонист в свое время даже писарем не пошел, ("там апасна", как сказал папа). Нужно, чтобы и на Банковой были хотя бы не такие отмороженные циничные украинофобы, к тому же тупорылые. Может, тогда и лучшим представителям украинского народа не пришлось бы совершать подвиги в окопах, и погибать массово, а не лучшим представителям - не пришлось бы убегать так же массово.
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02.06.2024 13:12 Ответить
..жги тварей с болот мацковии...Бог увидит снаряды крупней пришлет.
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02.06.2024 09:16 Ответить
Щиро дякую вам, хлопці; ви справжні українські козаки!
Героям слава!
Повертайтеся з перемогою!
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02.06.2024 09:36 Ответить
МОЛОДЦІ!
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02.06.2024 11:11 Ответить
Молоді хлопці. Вони можуть.
А старих беруть у штурмовики. 50 -60 років це вже майже діди по здоров'ю, не по вигляду.
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02.06.2024 11:17 Ответить
 
 