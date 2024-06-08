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Владелец гостиницы на Закарпатье селил уклонистов в своем комплексе, а затем переправлял их за границу, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

"Владелец отеля через соцсети подыскивал желающих незаконно пересечь границу со Словакией. Далее своих "клиентов" селил в комплексе на Закарпатье и самостоятельно вез к границе", - говорится в сообщении.

За такие услуги нарушители должны были заплатить организатору 8000 долларов.

Отмечается, что переправщика и его "клиента" задержали пограничники вместе с полицией. Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

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Власник готелю на Закарпатті селив ухилянтів у своєму комплексі
Власник готелю на Закарпатті селив ухилянтів у своєму комплексі
Власник готелю на Закарпатті селив ухилянтів у своєму комплексі

Напомним, по данным румынской пограничной полиции, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и до мая 2024 года около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией.

Автор: 

Госпогранслужба (6471) уклонисты (854) Закарпатская область (2588)


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Топ комментарии
+31
Непопулярні думки
@ViktorMoiseich
·
3 год
Увімкнув кондиціонер- донос в тцк
Не сподобався сусіду- донос в тцк
Погане сказав на Зеленського, єрмака- донос в тцк
Спитав про курс валют- донос в тцк
Купив нове взуття- донос в тцк
Не дивишся марафон- донос в тцк

А памʼятаєте каву в Відні?
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08.06.2024 15:39
+16
ТЦК це по вашому каральний орган? Чи ви думаєте що поповнення в бойових частинах саме по собі проводиться? Для таких як ви краще сховатись "у доміку" а нехай хтось інший воює.
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08.06.2024 15:50
+9
"ухилянтів" - а це офіційна назва? Тобто громадян України можна по сортам відсортувати.
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08.06.2024 15:52
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Непопулярні думки
@ViktorMoiseich
·
3 год
Увімкнув кондиціонер- донос в тцк
Не сподобався сусіду- донос в тцк
Погане сказав на Зеленського, єрмака- донос в тцк
Спитав про курс валют- донос в тцк
Купив нове взуття- донос в тцк
Не дивишся марафон- донос в тцк

А памʼятаєте каву в Відні?
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08.06.2024 15:39 Ответить
ТЦК це по вашому каральний орган? Чи ви думаєте що поповнення в бойових частинах саме по собі проводиться? Для таких як ви краще сховатись "у доміку" а нехай хтось інший воює.
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08.06.2024 15:50 Ответить
Вона просто не може пробачити , що переміг піаніст.
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08.06.2024 16:01 Ответить
А ти поціновувач гри на піаніно? Не пропускаєш жодного вечірнього виступу?
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08.06.2024 16:10 Ответить
Дивлячись на прапор ти уклоніст, чи дезертир?
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08.06.2024 16:32 Ответить
Дивлячись на прапор, я є громадянином України, який проживає в Німеччині більше 20 років, який чомусь був визнаний рідною державою не резидентом, який працює і сплачує податки в Німеччині, а частина їх йде на утримання українських біженців, утримання українського бюджету, оплату озброєння, яке надається Україні!
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08.06.2024 22:07 Ответить
любов на відстані )
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08.06.2024 23:20 Ответить
Нехай все відбувається, згідно діючим законам
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08.06.2024 16:02 Ответить
З шанців під Курахово пишете, достойнику?
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08.06.2024 16:31 Ответить
ТЦК це по вашому каральний орган?
***********
Квартальний орган. Ним тоже грають, як і тим, шо на піаніно.
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08.06.2024 16:45 Ответить
Ви не помітили зміну з 2022, від черг добровольців до військкоматів, а в 2024 як покарання повістка з візитом ТЦК? Більше мільйон оновили свої данні на військовому обліку. Але ганебні ловлі прохожих, з заламуванням рук, лицем в асфальт, та побиттям, інколи до смерті, не зупинили? Це все сприяє патріотичному вихованню, та бажанню мобілізуватись, чи якраз навпаки? Може ціль якраз така? Від вбиття мотивації від "Та ми їх зараз двє-трі нєдєлі, і усьо!", та ми тут як підемо за кавою у Ялту, до пулічних показових "Провинився, порушив? Та в окопи його, на передок!"
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08.06.2024 16:54 Ответить
так, мотивацію вбивають..
наприклад, відосіків про ухилянтів більше, ніж відео про добровольців-героїв, та людей, які захищають себе, та інших, від московських загарбників..
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08.06.2024 18:13 Ответить
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08.06.2024 17:00 Ответить
Що ви пропонуєте, шановна? Нічого не робити і чекати на кацапів?
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08.06.2024 17:40 Ответить
Цікаво , з чого ви зробили такі висновки?
До речі, цей військовий всіляко підтримує зедента
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08.06.2024 18:19 Ответить
Кацапи сидіть тихенько зараз поки не до вас
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08.06.2024 16:15 Ответить
А, так вам зараз не до кацапів, бабло мать пиляєте і на рошен серете.
Ну ясно, зебіли на зарплатні.
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08.06.2024 17:02 Ответить
а КМБ там хоч було? чи зразу відправляли вплав через Тису?
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08.06.2024 15:44 Ответить
Та може угорець, бусиком перевозив...вони звикли.
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08.06.2024 15:57 Ответить
Саме св"яте - це заробити бабосів а там як карта ляже
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08.06.2024 15:45 Ответить
З назви виходить, що селив в готелі, а потім примусово переправляв через кордон...
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08.06.2024 15:48 Ответить
Тогда это секс рабство . Бездна анальной оккупации
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08.06.2024 18:15 Ответить
А до речі, колись були прориті тунелі контрабандистів із Закарпаття в Словаччину. Цікаво, зараз вони є?
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08.06.2024 15:51 Ответить
Там же, не паліть контору, бо самим пригодиться
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08.06.2024 17:17 Ответить
"ухилянтів" - а це офіційна назва? Тобто громадян України можна по сортам відсортувати.
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08.06.2024 15:52 Ответить
Нині сортують по одній ознаці ти за Україну чи ні. Не на словах, а по ділам.
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08.06.2024 16:03 Ответить
Тобто, якщо є гроші на корочку або знайомства, то за Україну, а якщо ні - то проти
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08.06.2024 18:52 Ответить
Це не громадяни України, а піськотряси.
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08.06.2024 16:30 Ответить
Нащо ж Ви так про найшашличнішого піаніста-органіста? Ну, трусив він пуцьверінком своїм на естраді, з ким не буває!
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08.06.2024 16:40 Ответить
Конкурував з прикордонниками, за що й був затриманий
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08.06.2024 15:56 Ответить
Власник готелю -віськовозобов'язаний? Чи критична інфраструктура?
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08.06.2024 15:56 Ответить
Ні, громадянин Угорщини, скоріш за все, другий паспорт
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08.06.2024 15:58 Ответить
З другим паспортом вже не випускають
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08.06.2024 17:20 Ответить
Та бачила я, як угорці шастають через кордон..контрабас возять, аж гай шумить.
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08.06.2024 17:24 Ответить
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08.06.2024 16:26 Ответить
Спалить до тла усе майно його і всіх родичів а саміх крпати окопи
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08.06.2024 16:12 Ответить
Спалить до тла усе майно його і всіх родичів
*************
- Але ж у нього така гарна родичка...
- Ну, добре. Але потім - все одно спалити!

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08.06.2024 16:34 Ответить
За ради грошей, цей злидень зкацаплений, за участі ПРИВЛАДНИХ, і матір продасть, щоб у таборах ГУЛАГУ сиділа на мордовії!!!
Суддівські МАЙДАНУ, теж на схемах сидять!! Статтю йому за гроші ПІДБЕРУТЬ, як і береутні!!!
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08.06.2024 16:14 Ответить
папаша Мєрлуш....справжня людина.
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08.06.2024 16:39 Ответить
і куди втікають? кокот фіцо не вважає, що в Україні війна... жаба орбан - також..
будуть чмирити ухилянтів,
а гроші краще своїм циганам дадуть..
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08.06.2024 16:48 Ответить
В Берлінському ТЦК на Штірліца завели справу, - він переправляв ухилянтів через швейцарський кордон.

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08.06.2024 17:35 Ответить
Якщо прикордонники не в долі, тоді вони працюють.
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08.06.2024 18:56 Ответить
Ыж ты поди... Беглые холопы стали уже не те. Бегают от барина и уже стали в доходных домах прятаться.
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08.06.2024 20:51 Ответить
Буду бачити, що хтось чинить опір представникам ТЦК - дам збоку так, що побіжить за милу душу. І попереджу, що наступного разу, як побачу на вулиці, то отримає по повній.
Потвори, прийдіть у військкоматі, надайте документи і до вас ніяких претензій, а так ви сцитеся під себе, завдаєте роботи мужикам, а ще і на них спілки переводите - не так з вами вони поводяться! М'ясо ви тупориле, обдристанці, то порядні хлопці гинуть, а ви нам будете після себе своїм гівном Україну заселяти?!! Ні, так не буде. Приходить час за вас взятися і так буде!
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08.06.2024 21:30 Ответить
 
 