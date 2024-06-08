Владелец гостиницы на Закарпатье селил уклонистов в своем комплексе, а затем переправлял их за границу, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.
"Владелец отеля через соцсети подыскивал желающих незаконно пересечь границу со Словакией. Далее своих "клиентов" селил в комплексе на Закарпатье и самостоятельно вез к границе", - говорится в сообщении.
За такие услуги нарушители должны были заплатить организатору 8000 долларов.
Отмечается, что переправщика и его "клиента" задержали пограничники вместе с полицией. Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Напомним, по данным румынской пограничной полиции, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и до мая 2024 года около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией.
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@ViktorMoiseich
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3 год
Увімкнув кондиціонер- донос в тцк
Не сподобався сусіду- донос в тцк
Погане сказав на Зеленського, єрмака- донос в тцк
Спитав про курс валют- донос в тцк
Купив нове взуття- донос в тцк
Не дивишся марафон- донос в тцк
А памʼятаєте каву в Відні?
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Квартальний орган. Ним тоже грають, як і тим, шо на піаніно.
наприклад, відосіків про ухилянтів більше, ніж відео про добровольців-героїв, та людей, які захищають себе, та інших, від московських загарбників..
До речі, цей військовий всіляко підтримує зедента
Ну ясно, зебіли на зарплатні.
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- Але ж у нього така гарна родичка...
- Ну, добре. Але потім - все одно спалити!
Суддівські МАЙДАНУ, теж на схемах сидять!! Статтю йому за гроші ПІДБЕРУТЬ, як і береутні!!!
будуть чмирити ухилянтів,
а гроші краще своїм циганам дадуть..
Потвори, прийдіть у військкоматі, надайте документи і до вас ніяких претензій, а так ви сцитеся під себе, завдаєте роботи мужикам, а ще і на них спілки переводите - не так з вами вони поводяться! М'ясо ви тупориле, обдристанці, то порядні хлопці гинуть, а ви нам будете після себе своїм гівном Україну заселяти?!! Ні, так не буде. Приходить час за вас взятися і так буде!