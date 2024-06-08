Владелец гостиницы на Закарпатье селил уклонистов в своем комплексе, а затем переправлял их за границу, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

"Владелец отеля через соцсети подыскивал желающих незаконно пересечь границу со Словакией. Далее своих "клиентов" селил в комплексе на Закарпатье и самостоятельно вез к границе", - говорится в сообщении.

За такие услуги нарушители должны были заплатить организатору 8000 долларов.

Отмечается, что переправщика и его "клиента" задержали пограничники вместе с полицией. Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

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Напомним, по данным румынской пограничной полиции, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и до мая 2024 года около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией.