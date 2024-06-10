Беспилотники атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе РФ. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 8 июня беспилотники атаковали российский буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" в Таганрогском заливе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Telegram-канал Baza.

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По данным росСМИ, капитан буксира доложил, что в результате атаки у баржи есть незначительные повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла. Также двое членов экипажа получили легкие осколочные ранения.

Baza пишет, что ходовые возможности буксира не были утрачены, поэтому капитан решил возвращаться в порт Азов в Ростовской области.

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Украинский Telegram-канал "Крымский ветер" утверждает, что украинские военные накрыли с помощью дронов-камикадзе "Инженера Смирнова", когда тот буксировал "Секцию-179", которая якобы используется в защите Керченского моста.





