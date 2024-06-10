РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5045 посетителей онлайн
Новости Фото
13 706 9

Беспилотники атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе РФ. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 8 июня беспилотники атаковали российский буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" в Таганрогском заливе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Telegram-канал Baza.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

По данным росСМИ, капитан буксира доложил, что в результате атаки у баржи есть незначительные повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла. Также двое членов экипажа получили легкие осколочные ранения.

Baza пишет, что ходовые возможности буксира не были утрачены, поэтому капитан решил возвращаться в порт Азов в Ростовской области.

Также читайте: В России заявили об уничтожении якобы украинских беспилотников над оккупированным Крымом, Азовским морем и тремя областями

Украинский Telegram-канал "Крымский ветер" утверждает, что украинские военные накрыли с помощью дронов-камикадзе "Инженера Смирнова", когда тот буксировал "Секцию-179", которая якобы используется в защите Керченского моста.

БПЛА атакували буксир та баржу у Таганрозькій затоці РФ
БПЛА атакували буксир та баржу у Таганрозькій затоці РФ
БПЛА атакували буксир та баржу у Таганрозькій затоці РФ

Автор: 

беспилотник (3641) россия (95671)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Були не в тои час і не в тому місці -- от і прилетіло
показать весь комментарий
10.06.2024 08:42 Ответить
...нах переводити дороговартісні безпілотники на цей непотріб? Чи може в нас їх дуже багато?
показать весь комментарий
10.06.2024 08:56 Ответить
А як ще звільнять дорогу для безпілотних катерів? Адже буксир потіг баржу назад - до Азова!
показать весь комментарий
10.06.2024 09:05 Ответить
Згадайте карту. Тут цікаво як вони пройшли туди пройшли. Проба пера, молодці.
показать весь комментарий
10.06.2024 09:05 Ответить
Може прилетіли?
показать весь комментарий
10.06.2024 09:12 Ответить
єс, кеп
показать весь комментарий
10.06.2024 12:48 Ответить
Вартість дрона брати до уваги недоречно. Війну потрібни переносити на територію ворога. Таким чином ми збережемо не лише більше коштів, а й дещо, що не має ціни - життя наших громадян.
показать весь комментарий
10.06.2024 10:03 Ответить
Баржа практично без переборок - одна дірка і готово, ще й буксир за собою потягне.
показать весь комментарий
10.06.2024 10:54 Ответить
перша реакція : " О !" - це вони чекали, чи що ??
показать весь комментарий
10.06.2024 12:50 Ответить
 
 