Служба безопасности и Государственное бюро расследований собрали доказательства преступной деятельности Сергея Медведчука и Богдана Козака - родных братьев бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые подозреваются в госизмене. Они с сообщниками организовали на одном из подконтрольных предприятий Львовщины схемы уклонения от уплаты налогов, что нанесло государству многомиллионные убытки.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ и пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Схема финансовой махинации

Как отмечается, Сергей Медведчук и Богдан Козак причастны к финансовым махинациям в ущерб Украине в течение 2017-2023 годов.

Речь идет об умышленно выведенных "в тень" миллионах гривен, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 75 млн грн налогов, сообщили правоохранители.

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Установлено, что схема действовала несколько лет до 2022 года на предприятии по изготовлению кирпича. Сырье для продукции предприятие добывало на одном из карьеров региона.

Подделка документов

По указанию владельцев директор, главный бухгалтер и другие должностные лица предприятия подделывали документы об объемах изготовленной продукции. Часть неучтенной продукции они продавали юридическим и физическим лицам за наличные.

Также участники схемы фальсифицировали финансовую, налоговую и статистическую отчетность. В результате в течение пяти лет на предприятии было скрыто продукции на почти 160 млн грн, рассказали в ГБР.

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По данным следствия, эти средства передавались Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, которые использовали их, в частности, для финансирования вооруженной агрессии России против Украины.





Инициированная Службой безопасности судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты нанесения государству ущерба на миллионы гривен и присвоения этих денег в пользу фигурантов.

Подозрения фигурантам

На основании собранных доказательств Сергею Медведчуку и Богдану Козаку заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Впоследствии они будут объявлены в национальный и международный розыск.

Также решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов и их близких родственников.

Действия их сообщников - директора и бухгалтера подконтрольной компании, которые находятся в Украине, дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

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Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 9 млн грн - для директора, и 6 млн грн - для главного бухгалтера.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что предателя Виктора Медведчука российские пропагандисты планировали представить как "главу правительства в изгнании", вместо "нелегитимного Зеленского". Он должен пропагандировать "мирные переговоры" с РФ для завершения войны.

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