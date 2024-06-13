РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9708 посетителей онлайн
Новости Фото
10 760 32

Уже полтора дня более 200 спасателей тушат пожар после удара РФ по Киевщине. ФОТОрепортаж

В ночь на 12 мая Россия запустила по территории Украины ракеты и дроны. В результате атаки поднялся пожар на промышленном предприятии в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций.

Как отмечают в ГСЧС, на Киевщине продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России.

На месте работает 249 спасателей, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидация пожара на Киевщине, возникшего из-за российской ракетной атаки, продолжается уже более 15 часов. ФОТОрепортаж

Сотні рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару РФ по Київщині
Сотні рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару РФ по Київщині
Сотні рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару РФ по Київщині
Сотні рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару РФ по Київщині

Напомним, в результате ракетной атаки из-за падения обломков горит промышленный объект и склад в Киевской области, ранен человек.

В ночь на 12 июня войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены.

Автор: 

Киевская область (4149) пожар (5956) ГСЧС (4979)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
"Уламки впалы". А так, всё сбито.
показать весь комментарий
13.06.2024 16:30
+7
так так уламки, так так все збили.
як колись казав один старий маразматик "догонім і перегонім Амеріку" тільки у нашому випадку парашу, по брехні.
показать весь комментарий
13.06.2024 16:29
+5
Нема мізків щоби опанувати українську мову?
показать весь комментарий
13.06.2024 16:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что там произошло,кто-нибудь знает?
показать весь комментарий
13.06.2024 16:25 Ответить
"Уламки впалы". А так, всё сбито.
показать весь комментарий
13.06.2024 16:30 Ответить
Таке враження, що нафтобаза горить.
показать весь комментарий
13.06.2024 16:26 Ответить
Или газовое хранилище
показать весь комментарий
13.06.2024 17:51 Ответить
Кацапи пишуть Бориспіль нафтосховище.
показать весь комментарий
13.06.2024 19:06 Ответить
тэцэкунчики, кроме гражданских и медиков вы ещё этих хотели замобилизировать? Может этот пожар - имущество тэцэкашника, депутана , шмыг-кабмина или окружения президента ермака?
показать весь комментарий
13.06.2024 16:29 Ответить
Нема мізків щоби опанувати українську мову?
показать весь комментарий
13.06.2024 16:47 Ответить
Він трохи з власним дахом не в гараздах на грунті ТЦК. Хай калякає-малякає дитинка. Мальчік в антимобілізаційних трусіках.
показать весь комментарий
13.06.2024 17:03 Ответить
Па суті пашйол ти в рускую сраку.
показать весь комментарий
13.06.2024 17:10 Ответить
ТЦКун? Это у них с мозгами проблемы обычно.
показать весь комментарий
13.06.2024 17:11 Ответить
А по сути есть что ответить? Или ты тоже думаешь, что нужно 100% мужчин от 25 до 60 загнать на фронт?
показать весь комментарий
13.06.2024 17:09 Ответить
"про мову" почитай в Конституции вместе с зе-мишиком, там для идиотов всё расписано
показать весь комментарий
13.06.2024 17:10 Ответить
Ти ботяра чи просто тупий поц? До чого тут ТЦК? Чи хочеш ще гімна на вентилятор кинути?
показать весь комментарий
14.06.2024 12:35 Ответить
так так уламки, так так все збили.
як колись казав один старий маразматик "догонім і перегонім Амеріку" тільки у нашому випадку парашу, по брехні.
показать весь комментарий
13.06.2024 16:29 Ответить
ви коли-небудь уламки ракети бачили? ось вам наслідки, якщо ці уламки вражають те, що дуже добре горить..., це жах, насправді, а не привід для демонстрації дебільності..., якщо ви, звичайно, не простий кацапський ботяра...
показать весь комментарий
13.06.2024 17:08 Ответить
угу, най буде, уламками і всі ТЕЦ кацапи розєбали.
показать весь комментарий
13.06.2024 17:13 Ответить
Когда были прилеты по тец никто этого не скрывал. ****** ты козломордый
показать весь комментарий
13.06.2024 17:17 Ответить
******* в дзеркалі побачиш гнида.
Ніхто це тільки Детек та Гідроенегро, коли в мережі відоси палаючих блоків гуляли.
показать весь комментарий
13.06.2024 17:22 Ответить
Та не ***** ***** кацапский. И да - все за ваши деньги восстановят гнида козломордая
показать весь комментарий
13.06.2024 17:33 Ответить
Вже 2 роки восстанавлівают.
показать весь комментарий
13.06.2024 19:14 Ответить
Чи це не гуманітарка палає, що російський шпигун заховав від зайвих очей?
показать весь комментарий
13.06.2024 17:23 Ответить
Така маштабна пожежа не може виникнути від уламків ракет. Це гарантовано підпал.
показать весь комментарий
13.06.2024 18:18 Ответить
Бережи вас Господь, хлопчики
показать весь комментарий
13.06.2024 17:23 Ответить
добре хоча б, шо "усі" знають (підозрюють) - і ніхто не каже де це і шо це....
хоча, якщо знають "дермаки-татарови", то знає і *****..
показать весь комментарий
13.06.2024 17:24 Ответить
Ніколи не думав, що уламки такі є небезпечні,
і головне чомусь знають, куди падати?!
показать весь комментарий
13.06.2024 17:43 Ответить
Саме головне, Київ прикритий, Конча Заспа! А все друге, ми за неділю потушим.
показать весь комментарий
13.06.2024 17:57 Ответить
Чому наші в усьому копіюють кацапів. Ну ясно ж що не уламки попали
показать весь комментарий
13.06.2024 19:06 Ответить
Так якби коментатори хочаб вміли рахувати, то іскандер як раз не сбили. Про це писали . Так шо зрада відміняється.
показать весь комментарий
14.06.2024 05:38 Ответить
Коли там москва горіти буде Зелений клоун чи оманські домовленості забороняють ?
показать весь комментарий
14.06.2024 11:58 Ответить
 
 