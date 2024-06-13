Уже полтора дня более 200 спасателей тушат пожар после удара РФ по Киевщине. ФОТОрепортаж

В ночь на 12 мая Россия запустила по территории Украины ракеты и дроны. В результате атаки поднялся пожар на промышленном предприятии в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций.

Как отмечают в ГСЧС, на Киевщине продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России.

На месте работает 249 спасателей, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда.

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Напомним, в результате ракетной атаки из-за падения обломков горит промышленный объект и склад в Киевской области, ранен человек.

В ночь на 12 июня войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены.