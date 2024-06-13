Уже полтора дня более 200 спасателей тушат пожар после удара РФ по Киевщине. ФОТОрепортаж
В ночь на 12 мая Россия запустила по территории Украины ракеты и дроны. В результате атаки поднялся пожар на промышленном предприятии в Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций.
Как отмечают в ГСЧС, на Киевщине продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России.
На месте работает 249 спасателей, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда.
Напомним, в результате ракетной атаки из-за падения обломков горит промышленный объект и склад в Киевской области, ранен человек.
В ночь на 12 июня войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены.
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+15 Walmis Walmis
показать весь комментарий13.06.2024 16:30
+7 Bogdan #591399
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+5 Артемій Золотарь
показать весь комментарий13.06.2024 16:47
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як колись казав один старий маразматик "догонім і перегонім Амеріку" тільки у нашому випадку парашу, по брехні.
Ніхто це тільки Детек та Гідроенегро, коли в мережі відоси палаючих блоків гуляли.
хоча, якщо знають "дермаки-татарови", то знає і *****..
і головне чомусь знають, куди падати?!