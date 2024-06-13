В Киеве двое мужчин похитили врача-кардиохирурга и требовали у него 2 млн долларов. ФОТО

Правоохранители объявили подозрение двум мужчинам, которые в столице похитили врача-кардиохирурга и требовали у него 2 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что подозреваемые договорились о похищении врача ради выкупа. Когда потерпевший проходил мимо дома по улице Феофила Яновского, к нему подъехал автомобиль, из которого вышли неизвестные ему мужчины. Один из них представился работником правоохранительных органов.

Похитители заставили врача сесть в машину. После чего злоумышленники надели медику на голову черный мешок и вкололи в ногу неизвестное вещество. Врачу сказали, что это "яд". После этого злоумышленники требовали у мужчины 2 млн долларов за предоставление "противоядия".

Когда они поняли, что у медика нет таких денег, подозреваемые обыскали его и забрали 15 тысяч гривен из его сумки. После этого похитители высадили кардиохирурга из машины на столичных Совских прудах и скрылись.

Мужчин обвиняют в незаконном лишении свободы, похищении человека, грабеже и вымогательстве денег (ч.2 ст.146, ч.4 ст.186, ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Украины). Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Одного из похитителей правоохранители уже задержали. Суд избрал ему безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Местонахождение другого подозреваемого правоохранители еще устанавливают, ему тоже изберут меру пресечения.

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