РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9708 посетителей онлайн
Новости Фото
8 173 27

В Киеве двое мужчин похитили врача-кардиохирурга и требовали у него 2 млн долларов. ФОТО

Правоохранители объявили подозрение двум мужчинам, которые в столице похитили врача-кардиохирурга и требовали у него 2 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что подозреваемые договорились о похищении врача ради выкупа. Когда потерпевший проходил мимо дома по улице Феофила Яновского, к нему подъехал автомобиль, из которого вышли неизвестные ему мужчины. Один из них представился работником правоохранительных органов.

Похитители заставили врача сесть в машину. После чего злоумышленники надели медику на голову черный мешок и вкололи в ногу неизвестное вещество. Врачу сказали, что это "яд". После этого злоумышленники требовали у мужчины 2 млн долларов за предоставление "противоядия".

У Києві двоє чоловіків викрали лікаря-кардіохірурга та вимагали у нього 2 млн доларів

Когда они поняли, что у медика нет таких денег, подозреваемые обыскали его и забрали 15 тысяч гривен из его сумки. После этого похитители высадили кардиохирурга из машины на столичных Совских прудах и скрылись.

Мужчин обвиняют в незаконном лишении свободы, похищении человека, грабеже и вымогательстве денег (ч.2 ст.146, ч.4 ст.186, ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Украины). Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Одного из похитителей правоохранители уже задержали. Суд избрал ему безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Местонахождение другого подозреваемого правоохранители еще устанавливают, ему тоже изберут меру пресечения.

Читайте также: Полиция задержала мужчину, который взорвал гранату и ранил женщину в Киеве

 

Автор: 

Киев (25572) похищение (1688)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Нічого поганого не хочу казати про лікарів. Але коли тут часто плачуться про сизифів труд на безкоштовних засадах українських лікарів, то задаєшся питанням чи часто пересічний українець не лікар носить в сумці 15 тисяч гривень? Звичайно це не якісь захмарні гроші, але для українця часів війни це доволі значна одномоментна сума.
показать весь комментарий
13.06.2024 16:46
+9
Придурки надо было похищать главу МСЕКа или ВЛК,
показать весь комментарий
13.06.2024 17:54
+3
Думаю, 2 млн зелені навіть у Тодурова навряд чи вдома просто так лежать...
показать весь комментарий
13.06.2024 16:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
де другий...в одеському тцк працює, стопудово
показать весь комментарий
13.06.2024 16:41 Ответить
2 лями - норм так - шоб 10р не ловити
показать весь комментарий
13.06.2024 16:42 Ответить
Может это психи из дурдома сбежали??Обшукали і найшли у лікаря 15К грн...а требовали 2млн баксов.Они что,реально думают,что кардиохирурги ходят по улице с 2млн $ кэша??Якісь довб..йби.
показать весь комментарий
13.06.2024 16:45 Ответить
Думаю, 2 млн зелені навіть у Тодурова навряд чи вдома просто так лежать...
показать весь комментарий
13.06.2024 16:51 Ответить
Нічого поганого не хочу казати про лікарів. Але коли тут часто плачуться про сизифів труд на безкоштовних засадах українських лікарів, то задаєшся питанням чи часто пересічний українець не лікар носить в сумці 15 тисяч гривень? Звичайно це не якісь захмарні гроші, але для українця часів війни це доволі значна одномоментна сума.
показать весь комментарий
13.06.2024 16:46 Ответить
саме так
показать весь комментарий
13.06.2024 16:58 Ответить
це могла бути зарплата за місяць. Хоча зараз одні картки
показать весь комментарий
14.06.2024 01:00 Ответить
В чому і річ.
показать весь комментарий
14.06.2024 01:17 Ответить
вони зарплату з картки не знімають, від слова зовсім
то були кишенькові грошв на метро
показать весь комментарий
16.06.2024 12:54 Ответить
треба бути повним дебілом, щоб шантажувати лікаря гіпотетичним "антідотом". Тепер цих бойовиків у яких вони це бачили, їм на зоні показувати не будуть.
показать весь комментарий
13.06.2024 16:51 Ответить
Голодуючі сироти на хліб з маслом нарахували !
показать весь комментарий
13.06.2024 16:54 Ответить
Коли потерпілий проходив повз будинок по вулиці Феофіла Яновського, до нього під'їхав автомобіль, з якого вийшли невідомі йому чоловіки. Джерело:
************
То були пакувальники. Їм сказали пакувати, от вони і пакують.

показать весь комментарий
13.06.2024 16:58 Ответить
З відомих мені кардіохірургів Києва такі бабки може мати тільки Тодуров.Але сумнівно,що він з 2 млн баків ходитиме вулицями....
показать весь комментарий
13.06.2024 17:04 Ответить
Его Тодурова чуть знать надо. Не стоит так шутить ляпать. Человек он кстати богатый, но чуть иначе, там руки очень дорогие и мозги. Два ляма там мизинец стоит. Это он мне день рождения поменял. Теперь у меня это 29 декабря 2009 г. Пока я молодой, хотя помню цены на хлеб и мороженное до 61 года. Не газуйте хлопцы кудрявые, конь и о четырех ногах спотыкается!
.
показать весь комментарий
14.06.2024 00:59 Ответить
Ну що ж.... якщо вам Тодуров допоміг,вітаю вас! Правда,мені відомий принаймі 1 випадок,коли 61-но річному чоловіку там зробили не найскладнішу операцію,взяли тисяч 5 баксів....і він відправився на кладовище...Я трохи знаю на чиї гроші було створено Інститут Серця Тодурова,чия сім"я присмокталася до Інституту через купу різних ФОП і хто є фактичним власником ,при тім,що МОЗ фінансує інститут. Тому лекцій вдячних пацієнтів мені тут не потрібно....Здоров"я вам!
показать весь комментарий
14.06.2024 19:37 Ответить
операцию проводили 12 человек. 5 часов. Клиника по проекту немецкая, Это стандартное здание под кардиохирургию. Её ещё называют ,,баварская, вся стоимость с оборудованием 300 мил евро. Примерно с конца 2007 стала работать. Тогдашний мэр Киева имел к этому прямое отношение. Сам Тодуров и первый набор были уже людьми опытными прошедшие практику в разных странах по много лет. Смерть во время операции любой всегда неизбежна. В любой специализации. Работали тогда только с американским протезами, клапаны, кардиостимуляторы итд. Всё это покупал за свои деньги. Есть счёт-фактура, чек с банка при оплате. И клапан и стимулятор и все остальные расходы стоили мне тогда 65 тыс гр или по курсу тогда 8 тыс. дол. После операции на 8 день выписали. Прошлым летом стимулятор почти отработал, менял у себя дома в Харькове. Кто в лицо смерти своей не смотрел не разу, ищите муть, найдёте. но рыбы там крупной нет. Но тапки, спортивные штаны, полотенце и мыльницу с зарядным устройством и рулон туалетной бумаги всегда держите у двери. Однажды пригодиться---проверено.
показать весь комментарий
14.06.2024 20:09 Ответить
Сьогодні!!! Затримано зав.відділення трансплантації Інституту серця Загрійчука та ще 10 лікарів Інституту та 2 обллікарень! За звинуваченням у незаконному вилученні анатомічних органів у пацієнтів,що перебували у недієздатному стані,коротше,чорна трансплантологія. Цікаво,що Тодуров кинув слухавку коли журналісти попросили прокоментувати....
показать весь комментарий
14.06.2024 20:36 Ответить
Часа три назад эту новость прочёл. Здесь не всё просто. Тодуров давно отстаивал наконец прекратить дурь эпохи Семашко. В нормальных странах система отдачи органов от умершего для вшивания больному, что ожидает орган, предавно работает. Тут долго печатать. Да и не знаток я юридических нюансов. Там скорее за спиной совсем иные люди и силы и бабло. Да у нас так везде и во всём. Анахронизм и идиотизм совковый жить продолжает. Врядли раскопают истинное положение вещей. Я за свою жизнь телефону трубку сто раз кидал. А хотелось молоток слесарный. Не разу в жизни не слыхал по жизни, что бы какой либо хирург звонил в журналисту или репортёру или редактору в газету или на тв канал спросить что там мол написали. Бумага всё стерпит, а вот как в глаза смотреть родственникам после операции и что ответить---ни одна журнашлюха не возьмётся.
показать весь комментарий
14.06.2024 20:51 Ответить
Спутали лікаря з прокурором. У лікаря-кардіохірурга максимум 2 млн гривен.
показать весь комментарий
13.06.2024 17:08 Ответить
це шось зі стрічок братів коєнів?
показать весь комментарий
13.06.2024 17:25 Ответить
Придурки надо было похищать главу МСЕКа или ВЛК,
показать весь комментарий
13.06.2024 17:54 Ответить
А може це були тцкашники? Хоча ні, тцкашників за викрадення людей не судять.
показать весь комментарий
13.06.2024 17:55 Ответить
А слабо групі любителів халявних грошей організувати пограбування ОПи, там кажуть цілі тонни зеленої готівки у бункері бубачька ховає, поки ще не вивіз
показать весь комментарий
13.06.2024 18:30 Ответить
іншого підозрюваного правоохоронці ще встановлюють .... у власному райвідділку
показать весь комментарий
13.06.2024 18:43 Ответить
Підійшли б до будь-якого "Порше Кайєн", з якого виходить гламурна мадам.
У не ї в сумочці точно більш як 15000, але не 2 мільйони доларів.
показать весь комментарий
13.06.2024 22:13 Ответить
Те що кардіохірурги - доларові мільйонери відомо кожному горобцю. А саме "пограбування" вчинено дибільно і дибілами.
показать весь комментарий
16.06.2024 10:07 Ответить
Вгодовані кнури, а ховаються за лікарями-кардіологами, як і оті з ОПУ!!
Усі у флісках оливкових, прямо, як на ФРОНТІ!!
Йолопи зкацаплені!
показать весь комментарий
16.06.2024 17:56 Ответить
 
 