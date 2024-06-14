Мины, снаряды, патроны: более 100 новых образцов боеприпасов отечественного производства допущены к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж
С начала широкомасштабного вторжения ВС РФ Министерством обороны Украины кодифицировано, допущено к эксплуатации в Силах обороны более ста образцов боеприпасов различных типов, почти половина из них - с начала 2024 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Отмечается, что среди образцов, которые были кодифицированы, допущены к эксплуатации Министерством обороны Украины подавляющее большинство - продукция отечественного ОПК. В частности, это боеприпасы к стрелковому оружию, средства ближнего боя, минометные мины, артиллерийские снаряды различных калибров и назначения.
Кроме того, оборонным ведомством кодифицировано, допущено к эксплуатации около 60 образцов боеприпасов для БПАК различных типов, а также взрывчатка к ним.
"Все они - разработаны на отечественных предприятиях. В перечне боеприпасы комбинированного действия, осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочного действия и многоцелевые", - отмечает пресс-служба МО.
Там напомнили, что кодификация и дальнейший допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО, позволяет закупать его за средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины.
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