Мины, снаряды, патроны: более 100 новых образцов боеприпасов отечественного производства допущены к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

С начала широкомасштабного вторжения ВС РФ Министерством обороны Украины кодифицировано, допущено к эксплуатации в Силах обороны более ста образцов боеприпасов различных типов, почти половина из них - с начала 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что среди образцов, которые были кодифицированы, допущены к эксплуатации Министерством обороны Украины подавляющее большинство - продукция отечественного ОПК. В частности, это боеприпасы к стрелковому оружию, средства ближнего боя, минометные мины, артиллерийские снаряды различных калибров и назначения.





Кроме того, оборонным ведомством кодифицировано, допущено к эксплуатации около 60 образцов боеприпасов для БПАК различных типов, а также взрывчатка к ним.

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"Все они - разработаны на отечественных предприятиях. В перечне боеприпасы комбинированного действия, осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочного действия и многоцелевые", - отмечает пресс-служба МО.

Там напомнили, что кодификация и дальнейший допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО, позволяет закупать его за средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины.





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