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Мины, снаряды, патроны: более 100 новых образцов боеприпасов отечественного производства допущены к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

С начала широкомасштабного вторжения ВС РФ Министерством обороны Украины кодифицировано, допущено к эксплуатации в Силах обороны более ста образцов боеприпасов различных типов, почти половина из них - с начала 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что среди образцов, которые были кодифицированы, допущены к эксплуатации Министерством обороны Украины подавляющее большинство - продукция отечественного ОПК. В частности, это боеприпасы к стрелковому оружию, средства ближнего боя, минометные мины, артиллерийские снаряды различных калибров и назначения.

До експлуатації у ЗСУ допущено понад 100 нових зразків боєприпасів
До експлуатації у ЗСУ допущено понад 100 нових зразків боєприпасів

Кроме того, оборонным ведомством кодифицировано, допущено к эксплуатации около 60 образцов боеприпасов для БПАК различных типов, а также взрывчатка к ним.

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"Все они - разработаны на отечественных предприятиях. В перечне боеприпасы комбинированного действия, осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочного действия и многоцелевые", - отмечает пресс-служба МО.

Там напомнили, что кодификация и дальнейший допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО, позволяет закупать его за средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины.

До експлуатації у ЗСУ допущено понад 100 нових зразків боєприпасів
До експлуатації у ЗСУ допущено понад 100 нових зразків боєприпасів

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боеприпасы (2342) Минобороны (9357) оружие (10221) украинское оружие (167)


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ЗСУ не зразки потрібні, а перевірене в боях озброєння і у великій кількості. Саме його треба робити, а не ''зразками'' гратися! Де наші ракети?!!!
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14.06.2024 11:47 Ответить
Як там колись говорив Брюс Лі?
"Я не боюся того, хто вивчає 10 000 різних ударів. Я боюся того, хто вивчає один удар 10 000 раз."
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14.06.2024 12:12 Ответить
 
 