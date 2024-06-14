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К 15 годам приговорена предательница, которая готовила вражеский удар по штабам ВСУ в Сумской области, - СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения - 15 лет - получила еще одна агент ФСБ, которая шпионила за Силами обороны на Сумщине.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным контрразведки СБУ, фигурантка пыталась выявить и передать агрессору позиции штабов украинских войск на приграничные области. Также агент разведывала локации складов ВСУ, в частности с вооружением и боеприпасами. Чтобы получить разведданные, женщина обходила местность якобы по частным делам, но на самом деле скрыто фиксировала пункты базирования украинских защитников. По координатам агента Россия планировала осуществить серию вражеских ударов по объектам ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Собирал разведданные о СБУ и ССО для ФСБ: Служба безопасности задержала чиновника Хмельницкого горсовета. ФОТОрепортаж

Зрадницю засуджено на 15 років

В июле 2023 года Служба безопасности сорвала планы оккупантов и задержала агента с поличным. Тогда она безуспешно собирались передать разведывательный "отчет" в ФСБ. Во время задержания у злоумышленницы изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой.

Таким образом, на основании собранных доказательств суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), и назначил ей 15 лет тюрьмы.

Также смотрите: К 15 годам приговорен "крот" российской разведки, который мобилизовался в ВСУ, чтобы шпионить на передовой, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (19924) Сумская область (3164) государственная измена (1544)


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Топ комментарии
+16
Якщо вже засуджено, то для чого ховати її обличчя?!
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14.06.2024 16:24
+6
АУ! Вы вчитайтесь наконец, в написанное. Она готовила удары по военных центрах принятия решения и контактировала с врагами, по сути работала на врагов. И за это всего 15 лет?!
Пожизненно в зоне строгого режима как изменницу родине. И к стати, она же комуняка. Было публикация, что она раньше состояла в коммунистической партии Украины, потом, если я не ошибаюсь эту партию перекрасили в какую-то левую оппозицию.
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14.06.2024 16:37
+2
І як спіймали, мабуть вона цілодобово сиділа на лавці й шпигувала і біля неї утворилася купа лущеного насіння.
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14.06.2024 16:33
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Якщо вже засуджено, то для чого ховати її обличчя?!
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14.06.2024 16:24 Ответить
І як спіймали, мабуть вона цілодобово сиділа на лавці й шпигувала і біля неї утворилася купа лущеного насіння.
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14.06.2024 16:33 Ответить
безуглу??
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14.06.2024 16:35 Ответить
зермака
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14.06.2024 17:59 Ответить
АУ! Вы вчитайтесь наконец, в написанное. Она готовила удары по военных центрах принятия решения и контактировала с врагами, по сути работала на врагов. И за это всего 15 лет?!
Пожизненно в зоне строгого режима как изменницу родине. И к стати, она же комуняка. Было публикация, что она раньше состояла в коммунистической партии Украины, потом, если я не ошибаюсь эту партию перекрасили в какую-то левую оппозицию.
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14.06.2024 16:37 Ответить
наприклад їй зараз 35, вийде в 50..., ще не старість, але в тюрмі жінка не розквітає..., вийде така собі бабуся, дурна та озлоблена..., вона це заслужила...
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14.06.2024 16:51 Ответить
Таня Филимонова - парящая по волнам.
Такой легкий серфинг по заголовкам.
Это тест от редактора.
А читает кто нибудь вообще эти новости?
АУ! Вы вчитайтесь наконец, в написанное.
Она только в заголовке готовила.
В тексте она шпионила, а готовила российская военщина.
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14.06.2024 17:21 Ответить
боти не читачі, вони дописуввачі
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14.06.2024 19:29 Ответить
"Тоді вона безуспішно збиралися передати розвідувальний "звіт" до ФСБ." Джерело:

Інтернет зник?
Чи забула рахунок поповнити?
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14.06.2024 16:52 Ответить
добридень пан Коцький.
Дура баба. Шо с неё взять.
Компьютер предоставляет удаленный доступ. Агент формирует отчет. Шифрут, или нет вопрос второй. И бросает в корзину на рабочем столе. Сами зайдут, сами заберут. Сами раздел диска отформатируют (удалят следы) или удаленно снимут информацию с клавиатуры. Вам останется только создать документ, напечатать, не сохраняя удалить.
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14.06.2024 17:29 Ответить
шо за дитячі терміни під час війни??? кожен такий зрадник винен в тисячах жертв та мільярдах руйнувань - кара має бути відповідна. Це ж воно не дтп вчинило ненароком
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14.06.2024 16:56 Ответить
Расстрелять. И подпись: И.Сталин.
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14.06.2024 18:10 Ответить
 
 