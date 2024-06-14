К 15 годам приговорена предательница, которая готовила вражеский удар по штабам ВСУ в Сумской области, - СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения - 15 лет - получила еще одна агент ФСБ, которая шпионила за Силами обороны на Сумщине.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.



По данным контрразведки СБУ, фигурантка пыталась выявить и передать агрессору позиции штабов украинских войск на приграничные области. Также агент разведывала локации складов ВСУ, в частности с вооружением и боеприпасами. Чтобы получить разведданные, женщина обходила местность якобы по частным делам, но на самом деле скрыто фиксировала пункты базирования украинских защитников. По координатам агента Россия планировала осуществить серию вражеских ударов по объектам ВСУ.

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В июле 2023 года Служба безопасности сорвала планы оккупантов и задержала агента с поличным. Тогда она безуспешно собирались передать разведывательный "отчет" в ФСБ. Во время задержания у злоумышленницы изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой.



Таким образом, на основании собранных доказательств суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), и назначил ей 15 лет тюрьмы.

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