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Новости Фото Война
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Потеряли по 40-50 кг веса, но не дали себя сломить: опубликованы фотографии освобожденных из плена украинских воинов. ФОТОрепортаж

Опубликованы шокирующие фотографии освобожденных из российского плена украинских воинов. Наши защитники подорвали здоровье и потеряли по 40-50 кг веса.

Соответствующие фото опубликовали в instagram фотографы Константин и Влада Либеровы, информирует Цензор.НЕТ.

Звільнені з полону воїни
Звільнені з полону воїни
Звільнені з полону воїни
Звільнені з полону воїни
Звільнені з полону воїни
Звільнені з полону воїни
Звільнені з полону воїни
Звільнені з полону воїни
Звільнені з полону воїни
Звільнені з полону воїни

"На этих фото - украинские военные после российского плена. Это была самая тяжелая наша съемка за последние полгода. После встречи и общения с ними мы неделю не могли прийти в себя от того, что увидели и услышали. Эти кадры мы публикуем с разрешения самих военных. Помню, как один из них сказал мне: мы должны сделать все, чтобы такое никогда не повторилось снова, с другими", - отмечают Либеровы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как выглядят пленные после пыток в российских тюрьмах. ФОТОрепортаж

Также они информируют, что часть из этих фотографии поехала в Швейцарию на Саммит мира, на котором поднимался вопрос обмена всех на всех.

"Мы не можем пересказывать то, что услышали от них самих. Но эти фотографии говорят сами за себя. И это при том, что к моменту нашей встречи за неделю дома они набрали по 10 кг веса. Чтобы осознать, что это такое - потерять по 40-50 кг веса (а именно столько они потеряли за время плена) - посмотрите на снимки, где они показывают свои фотографии накануне плена.

Но что важно - их не удалось сломать. И это повторял каждый из них: меня не сломали. Мы общались с врачами в реабилитационном центре, где и находились воины на время нашей встречи. По их словам, большинство тех, кто прошел плен, накрывает со временем. Первые же недели на родной земле - это состояние эйфории от осознания, что они выжили. На такой случай, кроме действительно профессиональных реабилитологов с невероятно человечным отношением, с ними работают еще и профессиональные психологи", - добавляют авторы съемки.

Ранее Цензор.НЕТ также демонстрировал, в каком состоянии старший контролер КПП Чернобыльской АЭС Роман Горилык вернулся в Украину после 2 лет российского плена.

ФОТО: Константин и Влада Либеровы

Автор: 

плен (2616) пленные (2143)


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Топ комментарии
+78
А ці жахливі фото на бігбордах, біля резиденціі ООН, вже розмістили? Заяви українського представника в ООН, вже поозвучали? 🤬
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17.06.2024 15:08
+55
На жаль, це вже пожиттєва інвалідність.
А Червоний Хрест та ООН продалися Рашці та засунули язики у дупу!
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17.06.2024 15:07
+41
Кацапи не люди,а біологічне смітя. Оце все,що можна сказати зцього приводу.
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17.06.2024 15:11
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На жаль, це вже пожиттєва інвалідність.
А Червоний Хрест та ООН продалися Рашці та засунули язики у дупу!
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17.06.2024 15:07 Ответить
Не факт. Далеко не факт.
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17.06.2024 21:49 Ответить
Факт.
При такому схудненні всі внутрішні органи зазнають невиліковних негативних змін.
І шанси померти при виходу з такого стану теж далеко не нульові.
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17.06.2024 21:58 Ответить
А ці жахливі фото на бігбордах, біля резиденціі ООН, вже розмістили? Заяви українського представника в ООН, вже поозвучали? 🤬
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17.06.2024 15:08 Ответить
Навряд чи це Кулеба буде робити, він мріє про військові перемоги та про лопати. Дипломатією йому ніколи займатись
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17.06.2024 15:14 Ответить
Кулеба кишеньковий пес ,Дерьмака ОМАНСЬКОГО , тявкає , як і безугла по команді « фас» ,» голос» ПРИ ЗЕДЕРЬМАКАХ НЕМАЄ ЖОДНОЇ САМОСТІЙНОЇ ПОВАЖАЮЧИІІ СЕБЕ ОСОБИ
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18.06.2024 00:15 Ответить
Кацапи не люди,а біологічне смітя. Оце все,що можна сказати зцього приводу.
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17.06.2024 15:11 Ответить
Це відомо ще з історії, но 9 травня нас закрикали на шашликі, і де хто з клоунів дививися в очі хла...там нвчого не бачив.
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17.06.2024 15:29 Ответить
цей клоун таке саме біологічне сміття, тільки ще більш мерзотне.
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17.06.2024 16:49 Ответить
Так дороги відбудували для кращого пересування окупантів, а де Баканов?
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17.06.2024 15:31 Ответить
Зато відгодований кабани сидять в раді, подивиться на спикера, обміняйте цю свиню на полонених...Цю владу чекає народний суд з часом. Мусорів, суддів, прокурорів....зелена влада-злочинна держава.
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17.06.2024 15:12 Ответить
Як ти гарно перевів стрілки з кацапських фашистів на стефанчука. Він канєшно пидак але тут він до чого?
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17.06.2024 15:16 Ответить
Він головою числиться, у ВРУ єрмака і ригоАНАЛІВ!!
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17.06.2024 15:21 Ответить
Ну і? Яким краєм це до злочинів русні? Ск, пістець...
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17.06.2024 15:36 Ответить
Таким краєм , що саме Зегнида здала Південь і підписала ЗНИЩЕННЯ України в Стамбулі, стоїть підпис АРАХЛАМІДІІ, а це можливо лише, за дерективою верховного зрадника
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18.06.2024 00:19 Ответить
Ну так 73% за це проголосували - які тепер претензії?
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18.06.2024 10:08 Ответить
А Стефанчук хто?
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17.06.2024 15:25 Ответить
Так ти не знаєш хто? Ти звідки?
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17.06.2024 15:34 Ответить
Я даже відповідати не буду до чого він, дивись як воно все блокує і закриває рота іншим..
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17.06.2024 15:27 Ответить
кацапи йому заплатили за цей почт. І 13 дебілів лайкнули
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17.06.2024 23:38 Ответить
нелюди кацапські((((
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17.06.2024 15:15 Ответить
Росіяни в українському полоні стають ожирілими. І не дуже хочуть на обмін.

В одному монастері двері в їдальню зробили завширшки 27 сантиметрів. Голова проходить, а барило вже ні. Може варто і нашим полоненим окупантам зробити такі двері? Не проходиш? Худній, пройдеш
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17.06.2024 15:15 Ответить
особливо боляче стає коли слухаєш інтерв'ю з Золкіним, які вони з Дмитром беруть в ращистських полонених(((. Три разове харчування, лікування, одяг, постільна білизна((( Йб,Т,М !!!!
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17.06.2024 15:17 Ответить
Українці, які не тікали від Мобілізації, а самостійно визначили, що для них важливо, вільна Родина, чи табори рашистів після їх окупації України!!
Вони не ховалися, за броньованими посадами, як оті істоти, в ОПУ ВРУ КМУ ЦОВВ ОДА ГПУ ДБР НАЗК СУДДІВ Держсекретарів з ЦОВВ… та ще, сотень дивних назв держустанов, від Нацдержслужби !!!
Низький уклін Вам, Козаки-Захисники України!!
Стефанчук разумков зеленський гончарук шмигаль з дивними особами, з так званого РНБОУ, з вгодованими рилами, не дуже глибоко зхвильовані….Але бажано, щобна метра 2, в глиб поверхні ґрунту…
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17.06.2024 15:20 Ответить
П#здець....
А коли цих п#дарів у Золкіна показують ,, як вони спілкуються зі своїми самками :
- Тібя там кормят , Ваня???
- Да, мама, кормят харашо, фсьо нармальна....

Гімна їм на лопаті замість їжі....
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17.06.2024 15:21 Ответить
Європейці за свої гроші хочуть бачити красівую картінку гуманності.
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17.06.2024 15:23 Ответить
Зате кацапських полонених відгодовують наче хряків. Може пора кацапам ще якісь санкції впаяти за таке поводження з полоненими!
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17.06.2024 15:22 Ответить
Амінь. Най буде так
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17.06.2024 15:42 Ответить
За кордоном треба організовувати виставки з подібними фото, але не єдине УА консульство або посольство то не гребе. От взагалі . З моменту як вони не займаються консульськими послугами, нах їх взагалі тут за кордоном тримати і отримувати за гроші платників податків ?!
Бо всі виставки що були з метою сенсибілізації місцевих громадян проходили за ініціативою приватних осіб.
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17.06.2024 15:33 Ответить
Зато в наших тюрьмах, апельсины, телевизор, телефон, и даже их родные уже как то посылки передают им передают.
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17.06.2024 15:35 Ответить
Ніколи не пробачимо ©
!!!!!!!!!!!!!!
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17.06.2024 15:41 Ответить
Освенцим відпочіває..... Саме таких моя бабуся бачила в магаданських лагерях! Гірше за кацапні може бути тільки кацапня!!!
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17.06.2024 15:52 Ответить
В Освенцені, доречі, постачання припинилось після авіанальотів союзників. До того харчувались і працювали. Війна, що поробиш...
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17.06.2024 17:18 Ответить
Мій дід в Майданек попав на початку війни, як цивільний заручник. Усіх молодих чоловіків з його села посадили через провокацію комуняк(красноє знамя на 1 мая). Через деякий час випустили. Дід важив менше 40кг, лежав під парканом доки за ним приїхав родич. Коли його привезли в село, було багато похорон. Ті, хто перший дістався дому, наїлись і повмирали від завороту кишок(так казали).
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17.06.2024 18:27 Ответить
Саме хотів згадати Освенцим..
І хто фашисти?!?
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17.06.2024 19:43 Ответить
Кацапи- ублюдки, нежить, мразі.
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17.06.2024 16:29 Ответить
Зєлєнскій, сАйдьомся, блд, пАсєрєдінє, с.ка підєрмацька-фігпіду..
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17.06.2024 16:48 Ответить
Всіх гнид хто топить за кацапів треба кидати на підвали і доводити до такого стану,хай спробують,гидота підкацапна
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17.06.2024 17:48 Ответить
а рашисти унас в полоні у футбол грають. пенсіонеру 2700 пенсії а полоненим рашистам на утримання 10000 тисяч отам зрада ***** .
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17.06.2024 18:14 Ответить
це має поститись на західну аудиторію 24/7
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17.06.2024 19:49 Ответить
Натомість полонені росіяни перебувають в комфортних умовах ніяких катувань, різноманітне харчування тут і борщ є і сирна запіканка, рф не поспішає їх обмінювати бо Україна виснажує на них свій бюджет витрачаючи на кожного втричі більше ніж на пенсію українцям.
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17.06.2024 20:02 Ответить
Виставте ці фото у кожному центрі там, де утримують полоненних русских, де береть інтерв'ю різні золкіни...
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17.06.2024 20:20 Ответить
Кацапи , будьте ви прокляті на віки вічні і не буде вам жодного
прощення за такі звірства над украінцями 🤬
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17.06.2024 22:14 Ответить
Це не полон,
Це конвеєр смерті.
Чим довше знаходишся там,
Тим більше шансів померти.
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17.06.2024 22:42 Ответить
де ця клята швейцарія? запросіть путіна на переговори!!!! ви ж такі само фашисти! лицемірні покидьки!!
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17.06.2024 23:41 Ответить
якби в Україні була українська влада, то ВЖЕ СЬОГОДНІ раціон кацапських недовояк в українському полоні був би зменшений ВДВІЧІ АБО І ВТРИЧІ!!!!

але ж в Україні неукраїнська влада..... а повністю промоскальська!!!

єврей зеленський проти єврея тупіна-шаломова не буде виступати!...
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17.06.2024 23:44 Ответить
а тепер порівняйте якими русняві шакали їдуть додому і потім розповідають роспропу як їх катували і морили голодом.... я розумію конвенціїї ітд, все так але.... в конвенціях НЕМАЄ пункту дзвонити додому через день, чому ми це робимо???? заберіть у них б**ть телефони хочаб!
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18.06.2024 01:10 Ответить
За всі ці страждання подякувати треба не кацапів, вони скажені собаки, до них немає питань, їх просто треба знищувати, дякувати потрібно тупого виродка Вову Зе, саме він винен, і вішати його треба на одній гілці з пуйлом.
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18.06.2024 08:15 Ответить
 
 