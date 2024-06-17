Потеряли по 40-50 кг веса, но не дали себя сломить: опубликованы фотографии освобожденных из плена украинских воинов. ФОТОрепортаж

Опубликованы шокирующие фотографии освобожденных из российского плена украинских воинов. Наши защитники подорвали здоровье и потеряли по 40-50 кг веса.

Соответствующие фото опубликовали в instagram фотографы Константин и Влада Либеровы, информирует Цензор.НЕТ.





















"На этих фото - украинские военные после российского плена. Это была самая тяжелая наша съемка за последние полгода. После встречи и общения с ними мы неделю не могли прийти в себя от того, что увидели и услышали. Эти кадры мы публикуем с разрешения самих военных. Помню, как один из них сказал мне: мы должны сделать все, чтобы такое никогда не повторилось снова, с другими", - отмечают Либеровы.

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Также они информируют, что часть из этих фотографии поехала в Швейцарию на Саммит мира, на котором поднимался вопрос обмена всех на всех.

"Мы не можем пересказывать то, что услышали от них самих. Но эти фотографии говорят сами за себя. И это при том, что к моменту нашей встречи за неделю дома они набрали по 10 кг веса. Чтобы осознать, что это такое - потерять по 40-50 кг веса (а именно столько они потеряли за время плена) - посмотрите на снимки, где они показывают свои фотографии накануне плена.



Но что важно - их не удалось сломать. И это повторял каждый из них: меня не сломали. Мы общались с врачами в реабилитационном центре, где и находились воины на время нашей встречи. По их словам, большинство тех, кто прошел плен, накрывает со временем. Первые же недели на родной земле - это состояние эйфории от осознания, что они выжили. На такой случай, кроме действительно профессиональных реабилитологов с невероятно человечным отношением, с ними работают еще и профессиональные психологи", - добавляют авторы съемки.

Ранее Цензор.НЕТ также демонстрировал, в каком состоянии старший контролер КПП Чернобыльской АЭС Роман Горилык вернулся в Украину после 2 лет российского плена.

ФОТО: Константин и Влада Либеровы