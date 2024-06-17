Последствия атаки РФ на Полтавщину: количество раненых возросло до 22, среди них - трое детей. Повреждена гражданская инфраструктура (обновлено)). ФОТОрепортаж
В результате сегодняшнего обстрела Полтавщины есть пострадавшие, среди которых - дети, также повреждена гражданская инфраструктура.
Последствия атаки показали в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня враг обстрелял Полтаву. Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, возник пожар площадью около 100 кв.м. Взрывной волной повреждено остекление рядом расположенных жилых и админзданий", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате боевых действий разрушениям подверглись линии электроснабжения.
Спасатели ликвидировали возгорание. По предварительной информации, 12 человек травмированы, в том числе - 2 детей, госпитализированы 3 человека. На месте работают психологи ГСЧС.
Обновленная информация
Впоследствии в 19:30 Полтавская прокуратура сообщила, что количество раненых возросло до 16. Среди них, как сообщалось ранее, - двое детей.
"Предварительно враг ударил по гражданской инфраструктуре крылатой ракетой Х-59. В результате удара ранения получили мирные жители: сейчас известно о 16 людях, среди которых - 2 детей. Шестерых человек госпитализировали", - рассказали в ведомстве.
Кроме этого, прокуратура сообщает о поврежденных многоэтажных домах, детском саде, электролинии и гараже.
Сообщается, что уже начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По состоянию на 21:33 сообщается о 22 раненых, среди которых - трое детей. Один ребенок госпитализирован. Также на стационарном лечении находятся восемь взрослых.
Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 16.39 количество раненых в результате удара 17 июня 2024 года по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе возросло до 12 человек.
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Свого часу, у 2014 році, з Полтавщини чи не найбільше ригоАНАЛИ, відправили «заробітчан» автобусами, на АнтиМайдан!!! А тепер замість ригоАНАЛІВ, рашисти їх убивають, а ригоАНАЛИ, дивно поховалися, оті, що формували ті самі автобуси…
Співпадіння …??