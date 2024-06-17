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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Последствия атаки РФ на Полтавщину: количество раненых возросло до 22, среди них - трое детей. Повреждена гражданская инфраструктура (обновлено)). ФОТОрепортаж

В результате сегодняшнего обстрела Полтавщины есть пострадавшие, среди которых - дети, также повреждена гражданская инфраструктура.

Последствия атаки показали в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг обстрелял Полтаву. Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, возник пожар площадью около 100 кв.м. Взрывной волной повреждено остекление рядом расположенных жилых и админзданий", - говорится в сообщении.

Наслідки атаки на Полтавщину 17 червня

Кроме того, в результате боевых действий разрушениям подверглись линии электроснабжения.

Смотрите: Удар РФ по Полтавщине: 9 раненых, повреждено несколько многоэтажек. ВИДЕО

Наслідки атаки на Полтавщину 17 червня

Спасатели ликвидировали возгорание. По предварительной информации, 12 человек травмированы, в том числе - 2 детей, госпитализированы 3 человека. На месте работают психологи ГСЧС.

Также читайте: Количество раненых в результате удара РФ по Полтавщине возросло до 12, среди них - двое детей

Обновленная информация

Впоследствии в 19:30 Полтавская прокуратура сообщила, что количество раненых возросло до 16. Среди них, как сообщалось ранее, - двое детей.

"Предварительно враг ударил по гражданской инфраструктуре крылатой ракетой Х-59. В результате удара ранения получили мирные жители: сейчас известно о 16 людях, среди которых - 2 детей. Шестерых человек госпитализировали", - рассказали в ведомстве.

Кроме этого, прокуратура сообщает о поврежденных многоэтажных домах, детском саде, электролинии и гараже.

Сообщается, что уже начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 21:33 сообщается о 22 раненых, среди которых - трое детей. Один ребенок госпитализирован. Также на стационарном лечении находятся восемь взрослых.

Наслідки атаки на Полтавщину 17 червня
Наслідки атаки на Полтавщину 17 червня

Наслідки атаки на Полтавщину 17 червня
Наслідки атаки на Полтавщину 17 червня

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 16.39 количество раненых в результате удара 17 июня 2024 года по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе возросло до 12 человек.

Автор: 

обстрел (27379) ГСЧС (4985) Полтавская область (1166)


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Жалко отих людей, що побачили на собі, дії рашистів!

Свого часу, у 2014 році, з Полтавщини чи не найбільше ригоАНАЛИ, відправили «заробітчан» автобусами, на АнтиМайдан!!! А тепер замість ригоАНАЛІВ, рашисти їх убивають, а ригоАНАЛИ, дивно поховалися, оті, що формували ті самі автобуси…
Співпадіння …??
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17.06.2024 20:41 Ответить
Не з Донбасу, з їхнього регіону, а з Полтавщини? Цікава логіка. Прилетіло в район військового містечка, де ще з радянських часів був аеродром стратегічних бомбардувальників Рашисти постійно туди луплять. Це вже далеко не перший приліт.
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17.06.2024 21:45 Ответить
ну, на Полтаващині і зараз регіоналів достатньо. І серед пенсіонерів із служивих, і серед власників великих і не дуже фірм. мєнталітєт понімаєтє лі
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18.06.2024 08:39 Ответить
Ти хочеш сказати, що на Полтавщині їх більше, ніж на Півдні і Сході нашої країни? Не мели дурниць. Полтавщина - центральний регіон. Тут, що помаранчевих депутатів, що біло-блакитних вибирали приблизно порівну, але з перевагою помаранчевих.
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18.06.2024 09:46 Ответить
ты мудила наверно ехал в первом автобусе с партретом януковоща анального на ..зароботки..
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18.06.2024 07:04 Ответить
Світла немає вже 9 годин
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17.06.2024 23:11 Ответить
 
 