Последствия атаки РФ на Полтавщину: количество раненых возросло до 22, среди них - трое детей. Повреждена гражданская инфраструктура (обновлено)). ФОТОрепортаж

В результате сегодняшнего обстрела Полтавщины есть пострадавшие, среди которых - дети, также повреждена гражданская инфраструктура.

Последствия атаки показали в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг обстрелял Полтаву. Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, возник пожар площадью около 100 кв.м. Взрывной волной повреждено остекление рядом расположенных жилых и админзданий", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате боевых действий разрушениям подверглись линии электроснабжения.

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Спасатели ликвидировали возгорание. По предварительной информации, 12 человек травмированы, в том числе - 2 детей, госпитализированы 3 человека. На месте работают психологи ГСЧС.

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Обновленная информация

Впоследствии в 19:30 Полтавская прокуратура сообщила, что количество раненых возросло до 16. Среди них, как сообщалось ранее, - двое детей.

"Предварительно враг ударил по гражданской инфраструктуре крылатой ракетой Х-59. В результате удара ранения получили мирные жители: сейчас известно о 16 людях, среди которых - 2 детей. Шестерых человек госпитализировали", - рассказали в ведомстве.

Кроме этого, прокуратура сообщает о поврежденных многоэтажных домах, детском саде, электролинии и гараже.

Сообщается, что уже начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 21:33 сообщается о 22 раненых, среди которых - трое детей. Один ребенок госпитализирован. Также на стационарном лечении находятся восемь взрослых.









Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 16.39 количество раненых в результате удара 17 июня 2024 года по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе возросло до 12 человек.