В Киеве женщина с 14-летним сыном подожгли два автомобиля ВСУ: работали по заказу спецслужб РФ, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

48-летняя жительница Черниговской области вместе со своим 14-летним сыном причастна к поджогу двух военных автомобилей Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero в столице.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как отмечается, 48-летняя женщина вместе со своим 14-летним сыном по заказу российских спецслужб прибыли в столицу для "дополнительного заработка".

Преступления с поджогом автомобилей состоялись в течение нескольких дней на территории Шевченковского района столицы.

Машины жгли ночью

"Указание жечь автомобили ВСУ сообщники получили через телеграм-канал. За это заказчик пообещал им денежное вознаграждение в обмен на подтверждающее видео о выполненном задании. Для реализации своих преступных намерений родственники прибыли в Киев, поселившись в одном из хостелов. Днем они отслеживали "нужные" им автомобили, а ночью с помощью зажигательной смеси совершили два поджога", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны 4 жителей Днепра, которые сожгли авто ВСУ и готовили серию поджогов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители установили, что в результате умышленного поджога повреждены два транспортных средства, принадлежащих военным - Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero.

Что грозит?

Сейчас женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса, а ее несовершеннолетнего сына поместили в Центр социальной поддержки детей и реабилитации детей на время, пока обоим не изберут меры пресечения.

Им объявлено о подозрении в умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 УКУ). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: ФСБ вербует подростков для поджогов авто ВСУ, - Нацполиция









