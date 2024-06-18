В Киеве женщина с 14-летним сыном подожгли два автомобиля ВСУ: работали по заказу спецслужб РФ, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
48-летняя жительница Черниговской области вместе со своим 14-летним сыном причастна к поджогу двух военных автомобилей Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero в столице.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Как отмечается, 48-летняя женщина вместе со своим 14-летним сыном по заказу российских спецслужб прибыли в столицу для "дополнительного заработка".
Преступления с поджогом автомобилей состоялись в течение нескольких дней на территории Шевченковского района столицы.
Машины жгли ночью
"Указание жечь автомобили ВСУ сообщники получили через телеграм-канал. За это заказчик пообещал им денежное вознаграждение в обмен на подтверждающее видео о выполненном задании. Для реализации своих преступных намерений родственники прибыли в Киев, поселившись в одном из хостелов. Днем они отслеживали "нужные" им автомобили, а ночью с помощью зажигательной смеси совершили два поджога", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что в результате умышленного поджога повреждены два транспортных средства, принадлежащих военным - Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero.
Что грозит?
Сейчас женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса, а ее несовершеннолетнего сына поместили в Центр социальной поддержки детей и реабилитации детей на время, пока обоим не изберут меры пресечения.
Им объявлено о подозрении в умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 УКУ). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Війна - не виправдання для порушення законів. Ви так і корупціонерів виправдовуєте.
"чому б цих шкідників не пускати на органи."
"ніхто з них ніхера не робить навіть по прямим обов'язкам, не то що по диверсантам."
ви пишете, аби шо. хто по вашому повинен відловлювати цих шкідників і пускати на органи, якщо ніхто нічого не робить?
Безкарність від привладних, за злочини таких ЖДУНІВ зкацаплених, призводить до смертей та крові Мирних Українців!
Скільки ж цього лайна рашистів, наплодили в Україні, оті ригоАНАЛИ та симоненки з мартиненками з ВРУ?!?!
Бойко з шуфричем і єфремовим, можуть, про більше розказати…
Тому їх і переховує Зеленський з Стефанчуком по камерах СБУ, а потім, вони на московії раптом з'являються …
Співпадіння…???
Вона йде, в тому числі і на цьому форумі ...