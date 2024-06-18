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В Киеве женщина с 14-летним сыном подожгли два автомобиля ВСУ: работали по заказу спецслужб РФ, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

48-летняя жительница Черниговской области вместе со своим 14-летним сыном причастна к поджогу двух военных автомобилей Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero в столице.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как отмечается, 48-летняя женщина вместе со своим 14-летним сыном по заказу российских спецслужб прибыли в столицу для "дополнительного заработка".

Преступления с поджогом автомобилей состоялись в течение нескольких дней на территории Шевченковского района столицы.

Машины жгли ночью

"Указание жечь автомобили ВСУ сообщники получили через телеграм-канал. За это заказчик пообещал им денежное вознаграждение в обмен на подтверждающее видео о выполненном задании. Для реализации своих преступных намерений родственники прибыли в Киев, поселившись в одном из хостелов. Днем они отслеживали "нужные" им автомобили, а ночью с помощью зажигательной смеси совершили два поджога", - говорится в сообщении.

У Києві затримано жінку та її сина, які підпалювали військові автівки

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны 4 жителей Днепра, которые сожгли авто ВСУ и готовили серию поджогов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители установили, что в результате умышленного поджога повреждены два транспортных средства, принадлежащих военным - Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero.

Что грозит?

Сейчас женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса, а ее несовершеннолетнего сына поместили в Центр социальной поддержки детей и реабилитации детей на время, пока обоим не изберут меры пресечения.

Им объявлено о подозрении в умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 УКУ). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: ФСБ вербует подростков для поджогов авто ВСУ, - Нацполиция

У Києві затримано жінку та її сина, які підпалювали військові автівки
У Києві затримано жінку та її сина, які підпалювали військові автівки

У Києві затримано жінку та її сина, які підпалювали військові автівки
У Києві затримано жінку та її сина, які підпалювали військові автівки

Автор: 

Киев (25588) поджог (1078) Нацполиция (16504)


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Топ комментарии
+30
на гілку причепити із написом-"з повагою від України"
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18.06.2024 14:06
+22
Твою ж дивізію! - які в нас є дикі люди
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18.06.2024 14:05
+20
Тупі. Під час війни приїхати з іншого міста, вдень колядувати на вулиці, вишукуючи машини, вночі підпалювати і сподіватися, що це буде непомітно
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18.06.2024 14:08
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Не давно водія маршрутки ТЦКшники до смерті забили бо у нас більшість з них беркути і менти. В них якась звіряча ненависть до людей.Чому в 2022 році я сам рвався воювати і в черзі просився але цукровий діабет маю.І багато тоді рвались воювати але тепер після отих скандалів і корупції та зради щось не видно того запалу патріотизму.
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18.06.2024 14:39 Ответить
Досить вже брехати і казки розповідати.
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18.06.2024 15:08 Ответить
Це як у фільмі Холодна гора. Там теж всяка шваль лишилась охороняти тили, але по факту тероризувала населення і ловила 'ухилянтів'. Нічого нового. Нажаль
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18.06.2024 15:10 Ответить
Помню, помню - той водій ще відео виклав як його забили на смерть. На тєлєграммі "два майора"...
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18.06.2024 15:17 Ответить
Малороси падки на кацапську дезу.
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27.06.2024 07:12 Ответить
О, в нас за дезертирство і ухилення можуть дати умовно, а за шкоду транспортного засобу в нас дуже суворе покарання , передбачено до 8 років, ну а якщо тероризм, то 10-15
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18.06.2024 14:41 Ответить
чому б цих шкідників не пускати на органи. хоть якась користь.
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18.06.2024 14:42 Ответить
У нас таке заборонено законом. Ви пропонуєте порушувати закони?
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18.06.2024 14:48 Ответить
а війна не порушує закон? а диверсійна робота на окупанта? завтра такі заробітчани підпалять або й підірвуть склад, або ваш будинок.
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18.06.2024 15:26 Ответить
не підірвуть, у нас поліції стільки, що вже людей менше. поліція не дасть підірвати.
Війна - не виправдання для порушення законів. Ви так і корупціонерів виправдовуєте.
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18.06.2024 15:50 Ответить
а ви пробували звертатись до тої поліції? попробуйте - сильно здивуєтесь. запевняю - ніхто з них ніхера не робить навіть по прямим обов'язкам, не то що по диверсантам.
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18.06.2024 17:46 Ответить
у вас з головою все в порядку?

"чому б цих шкідників не пускати на органи."
"ніхто з них ніхера не робить навіть по прямим обов'язкам, не то що по диверсантам."

ви пишете, аби шо. хто по вашому повинен відловлювати цих шкідників і пускати на органи, якщо ніхто нічого не робить?
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18.06.2024 17:53 Ответить
Коли поліція не діє- починається самосуд. От і будемо пускати тих виродків на органи або на фарш. А ти або один з них, або з планети розових поні.
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18.06.2024 23:25 Ответить
так і ти один з них. і тебе на фарш пустимо. якщо не будуть діяти закони - так і буде.
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19.06.2024 07:33 Ответить
Уже пускають привладні злочинці у мінздох, але тільки поранених українських військових, зі слів ексдепутата Мосійчука
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18.06.2024 15:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5rPtnU5ynSY https://www.youtube.com/watch?v=5rPtnU5ynSY

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19.06.2024 00:03 Ответить
Замінити кліку Зеленський-Єрмак на Порошенко і Україна оживе і вийде з коми бо потрібен Гетьман а не блазень в тандемі зі зрадником.
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18.06.2024 14:43 Ответить
Замість бездарних самітів потрібні колони танків і ескадрилії літаків.А це Порошенко а не злодії і зрадники при владі.
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18.06.2024 14:47 Ответить
Був би Порошенко при владі в 2022 році не було би сотні тисяч в могилах українців і позору Чонгару да здачі ЗАЕС і Херсона та ЧАЕС.
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18.06.2024 14:50 Ответить
Ну ось ,що з такими хвостатими робити? В Рашці вліпили би років по 15 ,але в нас толерантність до різного роду покидьків ,що з ВР,що з ОПи,що з вулиці... Бабло фсб-шне віддасть кому треба і піде дальше гадити чесному народу...
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18.06.2024 14:53 Ответить
Коли я побачу оце?: Підозрювані при затриманні вчинили озброєний опір та були ліквідовані.
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18.06.2024 14:57 Ответить
нет слов, одни пи-пи-пи.....
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18.06.2024 15:02 Ответить
в минулі часи потворі запхали би в манду її вилупка
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18.06.2024 15:03 Ответить
И их, с..ук, поджечь, нахрен..
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18.06.2024 15:11 Ответить
А пройшло, більше 30 років з дня відновлення Незалежності України!!
Безкарність від привладних, за злочини таких ЖДУНІВ зкацаплених, призводить до смертей та крові Мирних Українців!
Скільки ж цього лайна рашистів, наплодили в Україні, оті ригоАНАЛИ та симоненки з мартиненками з ВРУ?!?!

Бойко з шуфричем і єфремовим, можуть, про більше розказати…
Тому їх і переховує Зеленський з Стефанчуком по камерах СБУ, а потім, вони на московії раптом з'являються …
Співпадіння…???
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18.06.2024 15:14 Ответить
Вбити тварюку разом з виродком мало!!!
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18.06.2024 15:29 Ответить
Повісити хвойду без зайвих розмов , а хлопчину до буцегарні 😡
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18.06.2024 15:46 Ответить
А мені здається, судячи з фото, що це просто бідні нещасні люди, які змушені були заробити хоч якісь гроші. В неї син, ймовірно чоловіка нема, з роботою проблема, жити якось треба.
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18.06.2024 15:59 Ответить
Бідолахи, як тільки від відвертого гоп-стопу втрималися ...
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18.06.2024 16:10 Ответить
Прочитал и рыдаю, не могу только понять почему наши предки, считали таких пособниками фашистов. И почему убийцы, бандиты и т.д. не заслуживают снизхождения, они тоже хотят хоть какие деньги урвать.
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18.06.2024 16:30 Ответить
Якщо вірити розповсюдженій легенді, то це мало б виглядати як помста "цивільних ухилянтів" завзятим героям тесцика або початок громадянського протистояння в українському тилу - найбажаніший сценарій розвитку подій для рашистів, як результат багатомісячної праці чк тсцика з відлову, насильницького пакування, побиттів, каліцтв і вбивств цивільних українців в глибокому тилу.
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18.06.2024 16:07 Ответить
Ну так інформаційну складову війни ніхто й не скасовував.
Вона йде, в тому числі і на цьому форумі ...
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18.06.2024 16:32 Ответить
Тим більше, що для цього є всі умови. Порівняйте цей сайт із сайтом https://dl-news.defence-line.org/ Антиколорадоса і всі "нюанси" стануть зрозумілими ...
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18.06.2024 16:53 Ответить
руки відрубати обом
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18.06.2024 22:33 Ответить
пулю в затылок на месте и сучке и подонку малолетнему. время военное.
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18.06.2024 23:44 Ответить
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