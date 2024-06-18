Стрельба в Киеве: пострадал казахский журналист Айдос Садыков, он в тяжелом состоянии. ФОТО
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство 56-летнего журналиста, гражданина Казахстана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
По предварительной информации, неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где находился пострадавший и его жена и произвел выстрел в мужчину, после чего скрылся. Покушение произошло в Шевченковском районе столицы недалеко от дома, где живут супруги. Пострадавший вместе с женой-журналисткой живут в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев.
Мужчина сейчас в тяжелом состоянии в больнице", - говорится в сообщении.
Правоохранителями принимаются меры для установления личности нападавшего.
Что известно о пострадавшем?
По данным NEW VOICE, речь идет о казахском оппозиционере Айдосе Садыкове, который известен своей критикой властей Казахстана.
Айдос Садыков - казахский журналист, руководитель оппозиционного интернет-медиа БАСЕ. На собственном YouTube-канале, который ведет вместе с женой, подвергает критике власть Казахстана и олигархов.
Он известен поддержкой протестов в Казахстане 2022 года, когда для их подавления вводили войска Организации договора о коллективной безопасности.
В октябре 2023 года оппозиционер был объявлен в розыск в Казахстане за "разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной вражды".
Как информировал ранее Цензор.НЕТ, днем 18 июня в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в мужчину, который находился с женой в автомобиле.
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ножницями 👹
нам взагалі ПОХ скільки у того Уйла двійників.
а його двійники Гаазаькі педофіли та маніакальні брехуни
Бомби тобі на голову скидує Гаазький педофіл владімір путін
Владімір путін ВИНЕН у ВСІХ бідах людства
владімір путін повинен здохнути в Гаазькій тюрьмі
Бо ОДИН Уйло всього цього НАОДИНЦІ зробити НЕ МІГ.
Явна якійсь лох/бомж/битовуха.
Досвід прибирати людей у них є (колишній зять Назарбаєва, та його син)
І на відміну від русні. Роблять вони це для себе з мінімальними наслідками
А ось виконавцями можуть бути хто завгодно.
- ван шот - ту хіт..
Это значит что все их, так називаемые журналисти, работают на фсб под прикритием.
Вопрос в другом.
Почему украинская власть это допускает и куда смотрии СБУ
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Санкции Евросоюза против россии оказались недостаточно эффективны: рф успешно их обходит за счёт посредников в третьих странах, в том числе и в Казахстане. Об этом пишет агентство Bloomberg, передаёт https://orda.kz/bloomberg-kazahstan-pomogaet-rossii-obhodit-sankcii-evrosojuza-383107/orda.kz Orda.kz
Молодці! Прогіб засчітан!
Війська яких країн-членів ОДКБ окупували Казахстан на початку 2022го?
РФ не пропонувати.