Стрельба в Киеве: пострадал казахский журналист Айдос Садыков, он в тяжелом состоянии. ФОТО

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство 56-летнего журналиста, гражданина Казахстана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

По предварительной информации, неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где находился пострадавший и его жена и произвел выстрел в мужчину, после чего скрылся. Покушение произошло в Шевченковском районе столицы недалеко от дома, где живут супруги. Пострадавший вместе с женой-журналисткой живут в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев.

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Мужчина сейчас в тяжелом состоянии в больнице", - говорится в сообщении.

Правоохранителями принимаются меры для установления личности нападавшего.

Что известно о пострадавшем?

По данным NEW VOICE, речь идет о казахском оппозиционере Айдосе Садыкове, который известен своей критикой властей Казахстана.

Айдос Садыков - казахский журналист, руководитель оппозиционного интернет-медиа БАСЕ. На собственном YouTube-канале, который ведет вместе с женой, подвергает критике власть Казахстана и олигархов.

Он известен поддержкой протестов в Казахстане 2022 года, когда для их подавления вводили войска Организации договора о коллективной безопасности.

В октябре 2023 года оппозиционер был объявлен в розыск в Казахстане за "разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной вражды".

Как информировал ранее Цензор.НЕТ, днем 18 июня в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в мужчину, который находился с женой в автомобиле.