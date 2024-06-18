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Стрельба в Киеве: пострадал казахский журналист Айдос Садыков, он в тяжелом состоянии. ФОТО

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство 56-летнего журналиста, гражданина Казахстана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

По предварительной информации, неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где находился пострадавший и его жена и произвел выстрел в мужчину, после чего скрылся. Покушение произошло в Шевченковском районе столицы недалеко от дома, где живут супруги. Пострадавший вместе с женой-журналисткой живут в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев.

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У Києві стріляли в казахського опозиціонера Айдоса Садикова

Мужчина сейчас в тяжелом состоянии в больнице", - говорится в сообщении.

Правоохранителями принимаются меры для установления личности нападавшего.

Что известно о пострадавшем?

По данным NEW VOICE, речь идет о казахском оппозиционере Айдосе Садыкове, который известен своей критикой властей Казахстана.

Айдос Садиков

Айдос Садыков - казахский журналист, руководитель оппозиционного интернет-медиа БАСЕ. На собственном YouTube-канале, который ведет вместе с женой, подвергает критике власть Казахстана и олигархов.

Он известен поддержкой протестов в Казахстане 2022 года, когда для их подавления вводили войска Организации договора о коллективной безопасности.

В октябре 2023 года оппозиционер был объявлен в розыск в Казахстане за "разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной вражды".

Как информировал ранее Цензор.НЕТ, днем 18 июня в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в мужчину, который находился с женой в автомобиле.

Автор: 

журналистика (3305) Казахстан (781) Киев (25588) прокуратура (5021) стрельба (3260)


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Топ комментарии
+30
Кацапські вуха стирчать 100%
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18.06.2024 15:50
+30
Швидкого одужання журналісту із Казахстану Айдосу Садикову 🙁
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18.06.2024 15:52
+15
уши кремля - только нужно выбрать какие именно
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18.06.2024 15:51
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Кацапські вуха стирчать 100%
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18.06.2024 15:50 Ответить
уши кремля - только нужно выбрать какие именно
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18.06.2024 15:51 Ответить
Всі підряд вуха ху@ла потрібно повільно повідрізати манікюрними
ножницями 👹
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18.06.2024 15:54 Ответить
ну й НАХРЕНА це нам тут, зараз?
нам взагалі ПОХ скільки у того Уйла двійників.
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18.06.2024 15:55 Ответить
Регулярно - щосекунди потрібно нагадувати що владімір путін НЕ СПРАВЖНІЙ
а його двійники Гаазаькі педофіли та маніакальні брехуни
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19.06.2024 13:41 Ответить
Та мені ПОХ "справжний-несправжний", БОМБИ які падають мені на голову - повністю СПРАВЖНІ!
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19.06.2024 13:53 Ответить
пропагандиські "бомби" більш небезпечні
Бомби тобі на голову скидує Гаазький педофіл владімір путін
Владімір путін ВИНЕН у ВСІХ бідах людства
владімір путін повинен здохнути в Гаазькій тюрьмі
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19.06.2024 14:07 Ответить
ВСЯ Рашка повинна розвалитися та сдохнути!
Бо ОДИН Уйло всього цього НАОДИНЦІ зробити НЕ МІГ.
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19.06.2024 14:11 Ответить
Конфигурация ушей не меняется от рождения , по возросту : маленькие -маленькие и уши,взрослеет - и уши побольше ,взрослого немного побольше.А в фото сколько артистов - путиных , и всех уши разные.
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19.06.2024 14:36 Ответить
Швидкого одужання журналісту із Казахстану Айдосу Садикову 🙁
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18.06.2024 15:52 Ответить
Замах могли організувати, як казахські так і кремлівські спецслужби.
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18.06.2024 15:53 Ответить
ОДИН постріл?
Явна якійсь лох/бомж/битовуха.
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18.06.2024 15:53 Ответить
КазГБ зацікавлені
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18.06.2024 16:04 Ответить
кацапы приложили руку
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18.06.2024 16:07 Ответить
Скоріше за це відповідальні казахстані
Досвід прибирати людей у них є (колишній зять Назарбаєва, та його син)
І на відміну від русні. Роблять вони це для себе з мінімальними наслідками

А ось виконавцями можуть бути хто завгодно.
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18.06.2024 16:21 Ответить
"розділяй та володарюй"(с)
- ван шот - ту хіт..
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18.06.2024 17:19 Ответить
Казахстан член одкб с 1992 г
Это значит что все их, так називаемые журналисти, работают на фсб под прикритием.
Вопрос в другом.
Почему украинская власть это допускает и куда смотрии СБУ
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18.06.2024 18:12 Ответить
Вряд ли он агент фсб под прикрытием судя по его взглядам. Он в оппозиции к нынешней казахской власти поэтому в покушении велика вероятность казахских спецслужб. Впрочем это могли сделать и русские, чисто для дестабилизации обстановки
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18.06.2024 19:30 Ответить
один из излюбленных приемов засылания агентури в стан врага, которое использует кгб-нквд-фсб со времен лидоруба Троцкого - внедрение под видом опозиции.
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18.06.2024 19:44 Ответить
ну він в опозиції до влади Казахстану, я так зрозумів, а тому тут всім на нього пофіг, а не мало би бути, мали б підтримувати і тему розвивати, як і щодо інших, але ж не шмаркляві.
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18.06.2024 23:39 Ответить
для тех кто в танке
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Санкции Евросоюза против россии оказались недостаточно эффективны: рф успешно их обходит за счёт посредников в третьих странах, в том числе и в Казахстане. Об этом пишет агентство Bloomberg, передаёт https://orda.kz/bloomberg-kazahstan-pomogaet-rossii-obhodit-sankcii-evrosojuza-383107/orda.kz Orda.kz
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18.06.2024 19:05 Ответить
"...коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку,"-

Молодці! Прогіб засчітан!
Війська яких країн-членів ОДКБ окупували Казахстан на початку 2022го?
РФ не пропонувати.
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18.06.2024 19:09 Ответить
це була не окупація Казахстану, а придушення опозиції і одночасні тренування перед вторгненням до України
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18.06.2024 19:45 Ответить
 
 