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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 529 750 человек (+1130 за сутки), 7984 танка, 14007 артсистем, 15319 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 529 750 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 529750 (+1130) человек,

танков - 7984 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 15319 (+12) ед,

артиллерийских систем - 14007 (+48) ед,

РСЗО - 1104 (+0) ед,

средства ППО - 857 (+4) ед,

самолетов - 359 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11221 (+34),

крылатые ракеты - 2297 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19078 (+47) ед,

специальная техника - 2351 (+7)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидация российской пехоты на Авдеевском направлении. ВИДЕО

втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19403) ликвидация (3609) уничтожение (7043) техника (1738)


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Топ комментарии
+13
Там останні тижні дощі лили А російські танки "грязи баяцца" Грузнуть у нашому чорноземі Та й попалили ми їх перед тим доволі - ремзаводи не встигають витягувать зі зберігання та відновлювать А ще додалися проблеми з пальним: раніше його гнали з місцевих заводів А тепер вони змушені його гнать з Приуралля у цистернах залізницею Тому залізниця не справляється з транспортуванням одночасно і техніки і пального
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19.06.2024 08:30
+11
Героям слава!!!
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19.06.2024 07:22
+11
ППО після триденних прогулів знову "пішла в бій".
Арта черговий тисячний ювілей, а такими темпами ще місяць і 23 рік буде позаду - 6 610 стволів, на сьогодні з початку року 5 525 стволів.
Як вчора "анонсувалось", чумардоси 20 тисяч за червень, танки 2 000 з початку року
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19.06.2024 07:38
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Героям слава!!!
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19.06.2024 07:22 Ответить
ППО після триденних прогулів знову "пішла в бій".
Арта черговий тисячний ювілей, а такими темпами ще місяць і 23 рік буде позаду - 6 610 стволів, на сьогодні з початку року 5 525 стволів.
Як вчора "анонсувалось", чумардоси 20 тисяч за червень, танки 2 000 з початку року
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19.06.2024 07:38 Ответить
Вибачаюсь, арта за 23 рік 6 462 ствола (побачив що менше тисячі, тому і мову про ще місяць завів).
6 610 це логістика за 23 рік, дуже багато, 18 одиниць середньодобово. Проте втрати по логістиці на сьогодні з початку року вражають ще більше (не дивно що хробаки вже на мотоблоках їздять) 7 748 одиниць.
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19.06.2024 07:54 Ответить
Виснаження по арті і снарядам "в повний зріст". Деякі системи вже почали зникати в низ з військ, бо просто фізично їх немає в наявності на базах зберігання і не виробляються. Я добре пам'ятаю новини осені 2022 року про "вогняні вали" під час Сєвєродонецьк і Лисичанськ, коли кацапи випускали по 60'000 снарядів на день. Цього року їм вдається лупити не більше ніж 10'000 снарядів на день. І питання не тільки в виробництві і запасах - вони навіть під час наступів, тобто "концентрації зусиль", не в змозі вже робити навіть короткострокові "вогняні вали".

Причина - суттєві для них втрати арти по всій номенклатурі, а також критичний знос стволів. Причому втрати та знос - приблизно рівномірні по всім підрозділам, з-за чого в них є фізична проблема - вони не можуть просто так переформовувати підрозділи (ліквідувати 2 неповноцінних дивізіони, формуючи один дивізіон повного складу), відповідно - вимушені мати сотні підрозділів, формально "батареї, дивізіони, полки", а по складу техніки - реально там стріляючого 20-40% (так же, як і комплектація танками чи БТР/БМП). Відповідно, бойові завдання виконуються не в повному обсязі. Відповідно, сиплються всі інші складові управління військами. Бо неможливо часто виконати задачу, нарізану на повнокомплектний полк силами 3 побитих батальйонів, в яких сумарно особового складу і техніки - в кращому випадку на 1 батальйон.
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19.06.2024 11:29 Ответить
тому )(уйло хоче "миру" на умовах фактичної капітуляції України з передачею паРаші 4-х областей + Крим, роззброєння України, зняття усіх санкцій, невступ України у НАТО !!!
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19.06.2024 13:32 Ответить
Слава ЗСУ.
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19.06.2024 07:55 Ответить
Я так понимаю это включает раненых, но каких именно? Тех что вывозят в госпиталя?
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19.06.2024 07:56 Ответить
Думаю, головним джерелом даних для ГШ є результати аеророзвідки.
Тож поділ інший: лишився після удару нерухомим у полі-потрапив у зведення, дременув лісосмугою- ні.
А скільки з тих, хто лишився нерухомим після вибуху потраплять у шпиталь, а скількох у пакет збируть чи собаки/лиси на шмаття розтягнуть визначити точно неможливо.
Теж по дременувшим. Як визначити: він отримав поранення чи ні? Просто зараз біжить як гепард, за 5 хвилин впав та сконав від шоку і крововтрати.
Все відносно.
І абсолютно точно інфи немає й не буде.
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19.06.2024 09:46 Ответить
Думаю, окрім аеророзвідки використовуються радіоперехоплення, агентурні дані. Все іде в обробку. Одне мені точно відомо - подані ротним/комбатом в бригаду цифри на віру ніде не беруться. Тільки хоч якесь підтвердження повинне бути.
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19.06.2024 11:33 Ответить
народ, хто в темі, а що це, мабуть, за останній тиждень, так мало броні наші вибивають?
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19.06.2024 08:15 Ответить
Писали про дощі. Танки таки бояться багнюки.
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19.06.2024 08:28 Ответить
Там останні тижні дощі лили А російські танки "грязи баяцца" Грузнуть у нашому чорноземі Та й попалили ми їх перед тим доволі - ремзаводи не встигають витягувать зі зберігання та відновлювать А ще додалися проблеми з пальним: раніше його гнали з місцевих заводів А тепер вони змушені його гнать з Приуралля у цистернах залізницею Тому залізниця не справляється з транспортуванням одночасно і техніки і пального
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19.06.2024 08:30 Ответить
Где подевались кацапские танки. Что-то совсем их стало мало. Догорают на полях Украины вместе с экипажами. Бесславный конец некогда второй армии мира
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19.06.2024 08:29 Ответить
шото давно ничего не падало и не тонуло... а пво порадовало...
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19.06.2024 08:38 Ответить
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19.06.2024 08:50 Ответить
тож по словах зе, наші втрати 1 до 17ти орків!!!
бо казав зо наші втрати 31к
а реальні втрати тих хто обороняється, 1 до 3-5ти
а з цивільними 1до3х
тож має бути не 30-40 а 150к
то хто писдить???
хто каже про великі втрати орків
чи хто про малі з нашої сторони
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19.06.2024 08:53 Ответить
Реальні втрати тих, хто обороняється, не враховували дистанційної війни - дронів на небі, на землі та на морі. Зараз дійсно 1 до 8-10.
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19.06.2024 09:19 Ответить
А так, як валять м'ясом кацапи, то можу повірити, що й до 17 доходить.
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19.06.2024 09:20 Ответить
 
 