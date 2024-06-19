Общие боевые потери РФ с начала войны – около 529 750 человек (+1130 за сутки), 7984 танка, 14007 артсистем, 15319 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 529 750 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 529750 (+1130) человек,
танков - 7984 (+10) ед,
боевых бронированных машин - 15319 (+12) ед,
артиллерийских систем - 14007 (+48) ед,
РСЗО - 1104 (+0) ед,
средства ППО - 857 (+4) ед,
самолетов - 359 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11221 (+34),
крылатые ракеты - 2297 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 19078 (+47) ед,
специальная техника - 2351 (+7)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Арта черговий тисячний ювілей, а такими темпами ще місяць і 23 рік буде позаду - 6 610 стволів, на сьогодні з початку року 5 525 стволів.
Як вчора "анонсувалось", чумардоси 20 тисяч за червень, танки 2 000 з початку року
6 610 це логістика за 23 рік, дуже багато, 18 одиниць середньодобово. Проте втрати по логістиці на сьогодні з початку року вражають ще більше (не дивно що хробаки вже на мотоблоках їздять) 7 748 одиниць.
Причина - суттєві для них втрати арти по всій номенклатурі, а також критичний знос стволів. Причому втрати та знос - приблизно рівномірні по всім підрозділам, з-за чого в них є фізична проблема - вони не можуть просто так переформовувати підрозділи (ліквідувати 2 неповноцінних дивізіони, формуючи один дивізіон повного складу), відповідно - вимушені мати сотні підрозділів, формально "батареї, дивізіони, полки", а по складу техніки - реально там стріляючого 20-40% (так же, як і комплектація танками чи БТР/БМП). Відповідно, бойові завдання виконуються не в повному обсязі. Відповідно, сиплються всі інші складові управління військами. Бо неможливо часто виконати задачу, нарізану на повнокомплектний полк силами 3 побитих батальйонів, в яких сумарно особового складу і техніки - в кращому випадку на 1 батальйон.
Тож поділ інший: лишився після удару нерухомим у полі-потрапив у зведення, дременув лісосмугою- ні.
А скільки з тих, хто лишився нерухомим після вибуху потраплять у шпиталь, а скількох у пакет збируть чи собаки/лиси на шмаття розтягнуть визначити точно неможливо.
Теж по дременувшим. Як визначити: він отримав поранення чи ні? Просто зараз біжить як гепард, за 5 хвилин впав та сконав від шоку і крововтрати.
Все відносно.
І абсолютно точно інфи немає й не буде.
бо казав зо наші втрати 31к
а реальні втрати тих хто обороняється, 1 до 3-5ти
а з цивільними 1до3х
тож має бути не 30-40 а 150к
то хто писдить???
хто каже про великі втрати орків
чи хто про малі з нашої сторони