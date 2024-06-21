В Буче мужчина подорвал себя гранатой в чужом авто после отказа увезти его на границу с "соседним государством", - полиция. ФОТО
В Буче Киевской области мужчина сел в чужой автомобиль и, угрожая гранатой, требовал у водителя отвезти его к границе с соседним государством.
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о происшествии?
"Сегодня, 21 июня, в Бучанское районное управление полиции Киевской области около 10:50 поступило сообщение от жительницы города о том, что возле ее двора произошел взрыв в автомобиле", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что к 59-летнему водителю автомобиля КИА в машину сел неизвестный мужчина и, угрожая гранатой, требовал отвезти его на границу с соседним государством.
По данным полиции, водитель успел покинуть машину, в это время неизвестный подорвал боеприпас. Мужчина погиб на месте, а водитель телесных повреждений не получил.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники группы реагирования патрульной полиции, криминалистическая лаборатория, руководство подразделения полиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Політичні кордони накладаються на світ через людське агентство.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD#cite_note-3 [3] Це означає, що хоча політичний кордон може йти за річкою або гірським хребтом, така особливість не визначає автоматично політичний кордон, навіть якщо це може бути головним фізичним бар'єром для перетину.
Політичні кордони часто класифікуються за тим, чи вони відповідають помітним фізичним властивостям на землі.
Природні кордони - це географічні особливості, які становлять природні перешкоди для зв'язку та транспорту. Існуючі політичні кордони часто є формалізацією таких історичних, природних перешкод.
Деякими географічними особливостями, які часто становлять природні межі є:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD Океани : океани створюють дуже дорогі природні межі. Дуже небагато країн охоплюють більше одного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA материка . Тільки дуже великі і багаті на ресурси держави можуть утримати витрати на управління через океани на триваліші періоди часу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0 Річки : деякі політичні кордони були формалізовані вздовж природних кордонів, утворених річками. Деякими прикладами є: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Ніагара (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BE-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5 Ріо-Гранде (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D1%96_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%8E Мексика-США ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD Рейн (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3 Меконг (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Таїланд - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81 Лаос ). Якщо потрібна точна лінія, вона часто тягнеться по https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B3 тальвегу , найглибшій лінії вздовж річки. У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85 Танах , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B9 Мойсей визначив середину річки Арнон, як кордон між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B0%D0%B2 Моавом і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8 Ізраїльтянськими племенами, що осідали на схід від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Йордану . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Верховний суд Сполучених Штатів у 1910 році постановив, що кордон між американськими штатами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4 Меріленд і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%8F Західна Вірджинія є південним берегом річки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA Потомак .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE Озера : великі озера створюють природні межі. Одним з прикладів є природний кордон, створений озером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%97%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE) Танганьїка , між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE Демократичною Республікою Конго і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F Замбією на її західному березі і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Танзанією та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%96 Бурунді на східному.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81 Ліси : щільні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96 джунглі або ліси можуть створити міцні природні межі. Одним з прикладів природної лісової межі є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%89%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81 Амазонський дощовий ліс , що відокремлює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F Бразилію та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%8F Болівію від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83 Перу , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F Колумбії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%B0 Венесуели та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0 Гаяни .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82 Гірські хребти : дослідження кордонів[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ] свідчать про те, що гори мають особливо сильні наслідки, як природні межі. Багато країн https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європи та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Азії мали свої політичні кордони вздовж гірських хребтів, часто вздовж https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB вододілу .
Протягом всієї історії технічний прогрес зменшив витрати на транспорт і зв'язок через природні кордони. Це з часом зменшило значення природних кордонів. Як наслідок, політичні кордони, які були формалізовані останнім часом, наприклад, в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Африці або в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Америці , зазвичай відповідають меншим за природні кордони[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ], ніж дуже старі кордони, наприклад, в Європі чи Азії.
Геометричні кордони формуються прямими лініями (наприклад, лініями широти або довготи), або іноді дугами (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Пенсільванія /https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80 Делавер ), незалежно від фізичних і культурних особливостей району. Такі політичні кордони часто знаходяться навколо держав, які розвивалися з колоніальних часів, таких як у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Північній Америці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Африці та на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4 Близькому Сході .
Указові кордони
Узагальненням ідеї геометричних кордонів є ідея указових кордонів, під якою мається на увазі будь-який вид кордону, який не відстежує основний добросовісний фізичний розрив (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. fiat - «нехай буде зроблено», указ. Указові межі, як правило, є результатом розмежування людей, наприклад, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 демаркації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 виборчих округів або поштових районів.
Військові поліцейські тепер мають право:
▫️перевіряти документи у водіїв;
▫️зупиняти авто та проводити поверхневий огляд;
▫️обмежувати або забороняти рух транспорту та пішоходів
▫️зупиняти військовий транспорт, якщо його водії порушують ПДР
▫️затримувати на добу осіб у військовій формі без документів
=========
До речi, тiльки що по ТСН
як часто до кожного з нас, водія, у пристойному позашляховику, просто так, посеред дороги, серед світлого дня, сідає "невідомий чоловік" і пропонує чорті шо "в обмін на гранату"?...