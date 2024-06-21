РУС
9 396 66

В Буче мужчина подорвал себя гранатой в чужом авто после отказа увезти его на границу с "соседним государством", - полиция. ФОТО

В Буче Киевской области мужчина сел в чужой автомобиль и, угрожая гранатой, требовал у водителя отвезти его к границе с соседним государством.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о происшествии?

"Сегодня, 21 июня, в Бучанское районное управление полиции Киевской области около 10:50 поступило сообщение от жительницы города о том, что возле ее двора произошел взрыв в автомобиле", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что к 59-летнему водителю автомобиля КИА в машину сел неизвестный мужчина и, угрожая гранатой, требовал отвезти его на границу с соседним государством.

По данным полиции, водитель успел покинуть машину, в это время неизвестный подорвал боеприпас. Мужчина погиб на месте, а водитель телесных повреждений не получил.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники группы реагирования патрульной полиции, криминалистическая лаборатория, руководство подразделения полиции.

+13
Абизяна с гранатой потребовала отвезти её обратно в ее родной обезбянник
21.06.2024 13:20 Ответить
+11
Добре, що водій встиг залишити авто, але авто шкода. Краще б ці самоліквідатори десь у полі підривали себе й собі подібних.
21.06.2024 13:24 Ответить
+10
Тут не до ржачки. Тих гранат зараз масово на руках. Не знаєш, звідки може виринути неадекват і що зробити
21.06.2024 13:37 Ответить
"на кордон із "сусідньою державою" вопрос знатокам а может быть кордон не с соседней страной?)
21.06.2024 13:20 Ответить
Країна та держава, це різні слова із різним значенням. Це на випадок, якщо ви саме до літер доколупатись хотіли.
показать весь комментарий
від цієї ТЦК люди почали вже тупо скаженіти !
показать весь комментарий
Ахахахах!!!!!

Політичні кордони накладаються на світ через людське агентство.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD#cite_note-3 [3] Це означає, що хоча політичний кордон може йти за річкою або гірським хребтом, така особливість не визначає автоматично політичний кордон, навіть якщо це може бути головним фізичним бар'єром для перетину.

Політичні кордони часто класифікуються за тим, чи вони відповідають помітним фізичним властивостям на землі.

Природні кордони - це географічні особливості, які становлять природні перешкоди для зв'язку та транспорту. Існуючі політичні кордони часто є формалізацією таких історичних, природних перешкод.

Деякими географічними особливостями, які часто становлять природні межі є:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD Океани : океани створюють дуже дорогі природні межі. Дуже небагато країн охоплюють більше одного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA материка . Тільки дуже великі і багаті на ресурси держави можуть утримати витрати на управління через океани на триваліші періоди часу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0 Річки : деякі політичні кордони були формалізовані вздовж природних кордонів, утворених річками. Деякими прикладами є: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Ніагара (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BE-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5 Ріо-Гранде (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D1%96_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%8E Мексика-США ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD Рейн (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3 Меконг (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Таїланд - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81 Лаос ). Якщо потрібна точна лінія, вона часто тягнеться по https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B3 тальвегу , найглибшій лінії вздовж річки. У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85 Танах , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B9 Мойсей визначив середину річки Арнон, як кордон між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B0%D0%B2 Моавом і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8 Ізраїльтянськими племенами, що осідали на схід від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Йордану . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Верховний суд Сполучених Штатів у 1910 році постановив, що кордон між американськими штатами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4 Меріленд і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%8F Західна Вірджинія є південним берегом річки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA Потомак .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE Озера : великі озера створюють природні межі. Одним з прикладів є природний кордон, створений озером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%97%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE) Танганьїка , між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE Демократичною Республікою Конго і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F Замбією на її західному березі і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Танзанією та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%96 Бурунді на східному.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81 Ліси : щільні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96 джунглі або ліси можуть створити міцні природні межі. Одним з прикладів природної лісової межі є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%89%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81 Амазонський дощовий ліс , що відокремлює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F Бразилію та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%8F Болівію від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83 Перу , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F Колумбії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%B0 Венесуели та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0 Гаяни .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82 Гірські хребти : дослідження кордонів[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ] свідчать про те, що гори мають особливо сильні наслідки, як природні межі. Багато країн https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європи та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Азії мали свої політичні кордони вздовж гірських хребтів, часто вздовж https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB вододілу .

Протягом всієї історії технічний прогрес зменшив витрати на транспорт і зв'язок через природні кордони. Це з часом зменшило значення природних кордонів. Як наслідок, політичні кордони, які були формалізовані останнім часом, наприклад, в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Африці або в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Америці , зазвичай відповідають меншим за природні кордони[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ], ніж дуже старі кордони, наприклад, в Європі чи Азії.

Геометричні кордони формуються прямими лініями (наприклад, лініями широти або довготи), або іноді дугами (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Пенсільванія /https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80 Делавер ), незалежно від фізичних і культурних особливостей району. Такі політичні кордони часто знаходяться навколо держав, які розвивалися з колоніальних часів, таких як у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Північній Америці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Африці та на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4 Близькому Сході .

Указові кордони

Узагальненням ідеї геометричних кордонів є ідея указових кордонів, під якою мається на увазі будь-який вид кордону, який не відстежує основний добросовісний фізичний розрив (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. fiat - «нехай буде зроблено», указ. Указові межі, як правило, є результатом розмежування людей, наприклад, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 демаркації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 виборчих округів або поштових районів.
21.06.2024 13:26 Ответить
Як варіант може бути кордон із сусідньою областю в межах України, який може буди закритий через якусь епідемію свійських тварин і т.д. Визначення слова Кордон - межа, що розділяє території держав; межа між чим-не будь..
показать весь комментарий
21.06.2024 13:28 Ответить
Кордони бувають і адміністративні І санітарні і деякі інші А "кордон з сусідньою державою - це кордон з БРСР Він - ближче всього Але як він збирався пройти п"ятикілометрову заборонну смугу? Якщо дороги та стежки заміновані і патрулі ходять та блок-пости стоять?
показать весь комментарий
21.06.2024 13:33 Ответить
"Сусідня держава" - військова таємниця.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:54 Ответить
Абизяна с гранатой потребовала отвезти её обратно в ее родной обезбянник
21.06.2024 13:20 Ответить
может он в румынию или молдову прорывался)
показать весь комментарий
В Беларусь к Бацьке он хотел. Не знаю зачем тут всегда устраивают игры в загадки буквально во всем.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:30 Ответить
- Алло, ТЦК, я в армію не хочу, я боюся. Ви не знаєте що потрібно, щоб не служити? СКІЛЬКИ?! А за 700грн які варіанти? Тільки ручна граната і карта доріг України? Ну гаразд, висилайте кур'єром
21.06.2024 13:31 Ответить
В ютубі на ухиллєс-каналах вже проскакують пропозиції переходити через Чорнобиль на Мозир
показать весь комментарий
Ну правильно. Чого тягнути до Тиси та там топитися?
показать весь комментарий
Ідіотизм - не виліковна хвороба 🙁
показать весь комментарий
хіба ? он - граната вилікувала 😏
показать весь комментарий
Добре, що водій встиг залишити авто, але авто шкода. Краще б ці самоліквідатори десь у полі підривали себе й собі подібних.
21.06.2024 13:24 Ответить
Та авто застраховане, повинні щось там виплатити, але все одно водієві додаткова морока
показать весь комментарий
Головне що живий...
показать весь комментарий
Хороша машинка, жаль...
показать весь комментарий
Правильно зробили б. Тачка жлобська не дешева.
показать весь комментарий
Не гарно рахувати чужі гроші. Може людина на неї довго працювала
показать весь комментарий
Я не знаю в якому стані це авто, та якого року. Але, на таку тачку чесно заробити дуже важко. Ну, якщо ти не підприємець з пристойним бізнесом чи десь в спадок будинок, або квартира впали та т.і.
показать весь комментарий
https://auto.ria.com/uk/car/kia/sorento/ kia sorento от 10к до 15к бачей в зависимости от года и пробега. Не такие уж и большые деньги на самом деле
показать весь комментарий
Я ж і говорю, не знаю якого року та в якому стані.
показать весь комментарий
Це Кіа а не Мерседес чи БМВ чи Ланд Ровер - це просто напросто Кіа .
показать весь комментарий
Ну майже 62 тисячі баксів це не 10 чи 15
показать весь комментарий
Так я дешо подивився і там цікаві речі є - Кіа напевно вирішило нове покоління перевести в преміум - сегмент ( де сусіди то є БМВ Х 3 до прикладу ) тому відповідна ціна скаканула .
показать весь комментарий
Це в Канаді так можна, а у нас чесним шляхом така можлива тільки якщо ти або айтішник або ти дійсно нормальний бізнесмен та виготовляєш якусь продукцію, але таких нажаль не дуже великий відсоток і скоріш за все власник має доступ до корита.
показать весь комментарий
Биток на аукционе из США можно взять и вполне приличный за не большие деньги, но нет, вам же из салона в целлофане подавай да?
показать весь комментарий
Це Кіа а не Мерседес чи БМВ чи Ланд Ровер - це просто напросто Кіа .
показать весь комментарий
Які ж москворотики в нас обізнані) скільки машин в тебе вже забрали, іпсьончику?
показать весь комментарий
Моя машина не на мені, так шо нема чого забирать
показать весь комментарий
Тобто ти просто зі стелі чи з тіктоку накидуєш, іпсьонок. Ок.
показать весь комментарий
Ну, а якщо завтра господар твоєї авто скаже шо тебе не знає і знати не хоче?
показать весь комментарий
она не работает. будет таксовать значит
показать весь комментарий
Так вона це дружина чи машина?
показать весь комментарий
да, машина на дружине, бо у мене прав нема, ахахаха, возить мене.
показать весь комментарий
Добре ти влаштувався, можна на шашлик під рюмочку їздити
показать весь комментарий
тому і прав нема( нє, не забрали. Просто люблю це діло
показать весь комментарий
Буча вже в Одеській області? Ви щось поплутали, іпсята) Вкид йшов про те, що немов би 100% відібрали б цю машину у 59-річного власника в Києвській області. Попрацюйте над своєю іпсятиною трохи кращє, чекаю прикладу з Бучі.
показать весь комментарий
Прогрів перед введенням військової поліції.
показать весь комментарий
Введення ТЦК показало, що вже ніякі прогріви не будуть робити. Як вирішать так і буде. Ніхто не пискне
показать весь комментарий
Дуже ймовірно...
показать весь комментарий
Водіїв штрафуватимуть до 17 000 грн або 10 днів арешту за невиконання законних вимог працівників Військової поліції

Військові поліцейські тепер мають право:

▫️перевіряти документи у водіїв;
▫️зупиняти авто та проводити поверхневий огляд;
▫️обмежувати або забороняти рух транспорту та пішоходів
▫️зупиняти військовий транспорт, якщо його водії порушують ПДР
▫️затримувати на добу осіб у військовій формі без документів
=========

До речi, тiльки що по ТСН
21.06.2024 13:37 Ответить
Отжеж несподіванка. Може трапилось що, не могла ж війна прям початись?
показать весь комментарий
Петрова, а тобі яке діло, тебе все одно не призивають
показать весь комментарий
Сьогодні не призивають - завтра призовуть. Щось про медичну або фармацевтичну спеціальність чув?
показать весь комментарий
Ось коли почнуть призивати, то тоді й будеш встрявати в розмови. Це все-одно що мужик на бабському форумі давав настанови скільки тим бабам народжувати потрібно і як виконувати цей обов'язок
показать весь комментарий
Так я ж встряю ж не у розмови чоловіків, а у розмови ухиляшей...
показать весь комментарий
Тобто, ухилянтка встряла в розмови ухилянтів?
показать весь комментарий
А загалом я просто легко ведусь мабуть на інтернет-тролінг і трохи заплутує різкий контраст між реальними чоловіками в Україні, яких можна зустріти і поспілкуватись та місцевими віртуально борзими ухиляшами, в коментах цензору, які в реальному житті сидять тихенько під спідницею і не відбликують.
показать весь комментарий
Агресивний ухилянт..
показать весь комментарий
А може водій підірвав свого кредитора ..хто його знає що то було ?
показать весь комментарий
Відбитки мають залишитися за ідеєю.
показать весь комментарий
на гранаті ?
показать весь комментарий
Тут не до ржачки. Тих гранат зараз масово на руках. Не знаєш, звідки може виринути неадекват і що зробити
показать весь комментарий
...нам усим в оцЕ треба вірити?..
як часто до кожного з нас, водія, у пристойному позашляховику, просто так, посеред дороги, серед світлого дня, сідає "невідомий чоловік" і пропонує чорті шо "в обмін на гранату"?...
показать весь комментарий
Машину шкода 😞
показать весь комментарий
Чого шкодуєш-не твоя ж ?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:35 Ответить
якийсь загублений окупант...
показать весь комментарий
ну і гандон...
показать весь комментарий
