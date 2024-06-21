В Буче мужчина подорвал себя гранатой в чужом авто после отказа увезти его на границу с "соседним государством", - полиция. ФОТО

В Буче Киевской области мужчина сел в чужой автомобиль и, угрожая гранатой, требовал у водителя отвезти его к границе с соседним государством.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о происшествии?

"Сегодня, 21 июня, в Бучанское районное управление полиции Киевской области около 10:50 поступило сообщение от жительницы города о том, что возле ее двора произошел взрыв в автомобиле", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что к 59-летнему водителю автомобиля КИА в машину сел неизвестный мужчина и, угрожая гранатой, требовал отвезти его на границу с соседним государством.





По данным полиции, водитель успел покинуть машину, в это время неизвестный подорвал боеприпас. Мужчина погиб на месте, а водитель телесных повреждений не получил.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники группы реагирования патрульной полиции, криминалистическая лаборатория, руководство подразделения полиции.

