Три человека пострадали во время атаки РФ на Днепропетровщину: в Кривом Роге попадания по продовольственному складу, на Никопольщине повреждены дома, газопроводы и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 21 июня, россияне атаковали ракетой Кривой Рог, а также Никопольский район - из тяжелой артиллерии, дронами-камикадзе и сбросили боеприпас с БпЛА.
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"После обеда враг попал ракетой по продовольственному складу в Кривом Роге. Пожар, возникший на месте "прилета", потушили. По уточненной информации, пострадали два мужчины 60 и 22 лет. Их состояние удовлетворительное. Получили помощь на месте", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на Никопольщину российские войска за день совершили 15 атак. Более 5 раз били из тяжелой артиллерии, ударили 8 дронами-камикадзе, сбросили боеприпас с БпЛА. Громко было в Никополе, Марганецкой, Покровской и Мировской громадах.
В результате обстрелов ранена 71-летняя женщина, она будет лечиться дома.
Кроме того, под удар агрессора попала инфраструктура, в частности, и жилая.
Повреждены 12 частных домов, столько же хозяйственных построек. Повреждены гараж, легковые автомобили, два газопровода, линии электропередач.
