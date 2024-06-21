РУС
Три человека пострадали во время атаки РФ на Днепропетровщину: в Кривом Роге попадания по продовольственному складу, на Никопольщине повреждены дома, газопроводы и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 21 июня, россияне атаковали ракетой Кривой Рог, а также Никопольский район - из тяжелой артиллерии, дронами-камикадзе и сбросили боеприпас с БпЛА.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"После обеда враг попал ракетой по продовольственному складу в Кривом Роге. Пожар, возникший на месте "прилета", потушили. По уточненной информации, пострадали два мужчины 60 и 22 лет. Их состояние удовлетворительное. Получили помощь на месте", - говорится в сообщении.

Удар по Кривому Рогу 21 червня

Также сообщается, что на Никопольщину российские войска за день совершили 15 атак. Более 5 раз били из тяжелой артиллерии, ударили 8 дронами-камикадзе, сбросили боеприпас с БпЛА. Громко было в Никополе, Марганецкой, Покровской и Мировской громадах.

В результате обстрелов ранена 71-летняя женщина, она будет лечиться дома.

Обстріли Нікопольщини

Кроме того, под удар агрессора попала инфраструктура, в частности, и жилая.

Повреждены 12 частных домов, столько же хозяйственных построек. Повреждены гараж, легковые автомобили, два газопровода, линии электропередач.

Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

