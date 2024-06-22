РУС
Умер спасатель Николай Нечипоренко, раненный во время повторного вражеского удара по Никопольщине в начале июня. ФОТО

Оборвалась жизнь спасателя Николая Нечипоренко, который получил ранение во время вражеского удара по Никопольщине в начале июня.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что тогда пожарные укрощали пожар, возникший из-за российской атаки на Никопольщину. Именно в этот момент агрессор ударил снова.

"28-летний молодой человек получил тяжелые ранения. С тех пор изо всех сил боролся. Но... Светлая память Герою", - пишет Лысак.

Также читайте: Вечером и утром оккупанты 6 раз атаковали Никополь дронами-камикадзе, избивали артиллерией по Марганецкой громаде

Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
