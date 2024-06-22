Умер спасатель Николай Нечипоренко, раненный во время повторного вражеского удара по Никопольщине в начале июня. ФОТО
Оборвалась жизнь спасателя Николая Нечипоренко, который получил ранение во время вражеского удара по Никопольщине в начале июня.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что тогда пожарные укрощали пожар, возникший из-за российской атаки на Никопольщину. Именно в этот момент агрессор ударил снова.
"28-летний молодой человек получил тяжелые ранения. С тех пор изо всех сил боролся. Но... Светлая память Герою", - пишет Лысак.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!