РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10176 посетителей онлайн
Новости Фото Война
4 458 43

Готовил ракетные удары РФ по критической инфраструктуре Буковины и оправдывал войну: СБУ задержала предателя. ФОТО

Служба безопасности задержала российского информатора на Буковине. Он готовил ракетно-пушечные удары по критической инфраструктуре региона и пытался вступить в оккупационные группировки РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задачи предателя

Отмечается, что фигурантом оказался 36-летний житель Черновцов, два года скрывавшийся дома от мобилизации. За это время он дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою помощь в войне против нашего государства.

Чтобы подтвердить преданность рашизму, мужчина в эфире российской чат-рулетки показательно поджег государственный Флаг Украины.

После этого предатель пытался установить расположение складов с горюче-смазочными материалами на территории города и его окрестностях.

СБУ затримала інформатора РФ, який готував ракетні удари ворога по Буковині

Также читайте: На Буковине из-за угрозы проникновения диверсионных групп увеличили комендантский час за пределами населенных пунктов

Для коммуникации с оккупантами фигурант использовал один из российских видеочатов, который контролируют спецслужбы РФ.

Мужчина хотел воевать против Украины

Также предатель писал в прокремлевских пабликах о своем желании вступить в ряды российских боевиков, чтобы воевать против Украины.

Для конспирации в интернете фигурант использовал анонимный аккаунт под вымышленным никнеймом. Сотрудники СБУ заблаговременно установили личность и место жительства злоумышленника и задержали его.

СБУ затримала інформатора РФ, який готував ракетні удари ворога по Буковині

Во время обысков в квартире задержанного изъято 3 мобильных телефона, 2 ноутбука, планшет и флеш-накопители с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Также смотрите: Блогер из Днепра передавал геолокации ВСУ в чат-бот россиян, - СБУ. ФОТО

Что грозит?

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 (законченное покушение на совершение государственной измены, совершенной в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачены 5 пророссийских агитаторов: один из них контактировал с российским генералом, другой создавал искусственные конфликты с полицией и военными, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Буковина (901) СБУ (19983) государственная измена (1566)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Вітаю латишів, вітаю, братику. Так. Українською ти не розмовляєш, на жаль латишською я теж, тому, вибач, але російською.

Та просто хотел сказать, что эти мрази, когда отступали из Харьковской области осенью 22-го, лепестками засыпали каждый квадратный метр Изюмского леса. Вообще ходить ногами нельзя. Едем на БМП, под нами эти штуки взрываются каждых пару секунд. И они пластиковые, самоликвидации у них нет. То есть, фактически, навсегда. Вот таких мразей туда и нужно. Собирать ручками и ножками. Заодно, выйдут удобрением.

====

Знаешь, тот случай, когда действительно отношусь с братской любовью к целой стране. Вот, из Литвы и Эстонии мало кого видел. Но вы - это нечто. Воинов полно из Латвии. Волонтеры тянут нам все подряд. Уже столько близких друзей латышей - после войны ждите в гости. Куплю у вас домик и всех буду спаивать ))
показать весь комментарий
26.06.2024 10:55
+7
...і позбавлення громадянства та видворення з України.Чи хтось думає,що після 15 років тюрми він пройметься патріотизмом?(
показать весь комментарий
26.06.2024 10:25
+6
Главное посадить его в западной Украине, пусть отблагодарят за попытку проведения ракетного удара по их семьям. После отсидки депортировать в рашкостан, или что от ху...лостана останется
показать весь комментарий
26.06.2024 10:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова мерзенна мерзота...
показать весь комментарий
26.06.2024 10:21 Ответить
Главное посадить его в западной Украине, пусть отблагодарят за попытку проведения ракетного удара по их семьям. После отсидки депортировать в рашкостан, или что от ху...лостана останется
показать весь комментарий
26.06.2024 10:24 Ответить
...і позбавлення громадянства та видворення з України.Чи хтось думає,що після 15 років тюрми він пройметься патріотизмом?(
показать весь комментарий
26.06.2024 10:25 Ответить
na razminovanija otpravite - pustj nogami po minam topaet.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:27 Ответить
Вітаю латишів, вітаю, братику. Так. Українською ти не розмовляєш, на жаль латишською я теж, тому, вибач, але російською.

Та просто хотел сказать, что эти мрази, когда отступали из Харьковской области осенью 22-го, лепестками засыпали каждый квадратный метр Изюмского леса. Вообще ходить ногами нельзя. Едем на БМП, под нами эти штуки взрываются каждых пару секунд. И они пластиковые, самоликвидации у них нет. То есть, фактически, навсегда. Вот таких мразей туда и нужно. Собирать ручками и ножками. Заодно, выйдут удобрением.

====

Знаешь, тот случай, когда действительно отношусь с братской любовью к целой стране. Вот, из Литвы и Эстонии мало кого видел. Но вы - это нечто. Воинов полно из Латвии. Волонтеры тянут нам все подряд. Уже столько близких друзей латышей - после войны ждите в гости. Куплю у вас домик и всех буду спаивать ))
показать весь комментарий
26.06.2024 10:55 Ответить
djakuju za horoši slova ždem v gosti jak naišvidše , ale hto kovo spaivati bude - ce mi šče pobačimo

Slava Ukraiņe ! Dievs svētī Latviju !
показать весь комментарий
26.06.2024 11:33 Ответить
Ага, пройметься. На інших ресурсах інфа - з полігону Десна, де зараз проходять навчання ув'язненні змилось 6 осіб. Із собою вони прихватили форму й зброю..пройнялись патріотизмом..
показать весь комментарий
26.06.2024 10:44 Ответить
Кацапский фэйк. Никто не убегал. Наши ещё вчера опровергли.
показать весь комментарий
26.06.2024 11:26 Ответить
Угу, в нас все, що невгодно зевладі - то фейк. З комунальними тарифами теж воллли що фейк.

Доречі, які ваші? Бо прапорець Німеччини, а мова кацапська.
показать весь комментарий
26.06.2024 13:00 Ответить
маринка! не читай новости в телеграмм! или проверяй инфу на других сайтах
показать весь комментарий
26.06.2024 12:57 Ответить
Господи, з чого ти взяла, що я телеграм читаю? В мене та лайнопомийка тільки для передачі показників за гарячу воду стоїть, бо інші способи передачі є@лореконструкція ігрорує.

А інформація про зеків зі вчора була практично на всіх новосних ресурсах. Те, що її прибрали кілька годин тому - то питання до влади.
показать весь комментарий
26.06.2024 13:05 Ответить
ган@он
показать весь комментарий
26.06.2024 10:27 Ответить
а як би не був дірявим, то міг би просто переплисти Тису.
показать весь комментарий
26.06.2024 11:08 Ответить
Із таким набором може хоч вдасться виміняти на цього ган@она у пі@арів когось із наших бійців
показать весь комментарий
26.06.2024 11:26 Ответить
таких не міняють, бо для росії його цінність - нуль. Він не цемах, не медведчук, і навіть не митрополіт УПЦ МП, щоб заради нього влада порушувала закон і міняла громадянина України на громадян України.
показать весь комментарий
26.06.2024 11:56 Ответить
Міняють різних, і таких ган@онів теж розглядають як варіант.
Таких пі@арів серед громадян України вистачає - згадані Вами мертвечук, попи упц, мешканці лугандонії, особливо зі складу 1 та корпусів динири, кримські крисчани ( з літа 22-го)
Тим більше, що вербанули його гру кацапстану певний час тому та він для них представляє певний інтерес. У крайньому випадку кацапи використають як одноразовий виріб № 2 на війні проти нас
показать весь комментарий
26.06.2024 12:03 Ответить
Таких пі@арів серед громадян України вистачає, але їх не міняють, бо росії вони ***** не треба, ба більше - за нього треба буде віддати українського вояка. Тому буде він сидіти у колонії до майбутньої амністії, яку обов'язково придумає влада.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:22 Ответить
шкода. а я от розмріявся...
тоді хоча б пі@ари не почали взад вимагати вже обміняних наших воїнів та повертати виданих їм т.зв. громадян України з динири-линири, Криму та й інших місць, які у складі кацапських військ атакували Україну. Єдине, на кого б погодився взад - на громадянина України цемаха
показать весь комментарий
26.06.2024 12:29 Ответить
у нас у таборах дірявих лугандонців вже повно сидить. Але ми не можемо їх міняти, бо вони громадяни України. Це протизаконно.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:38 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/features-51427658 https://www.bbc.com/ukrainian/features-51427658


https://www.dw.com/uk/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7-%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%88%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%86%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8/a-50380051

заборонена Конституцією України видача (екстрадиція) громадянина України, а не обмін
Якби Конституцією заборонено обмін, то сидів би зе та ко вже на нарах за обмін громадянина мертвечука
показать весь комментарий
26.06.2024 12:42 Ответить
я не юрист ні разу, тому якщо би ви мені показали закон, який дозволяє видавати засудженого громадянина України на обмін полоненого українського військового, то я би з вами погодився. А так вважаю, що це протизаконно.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:48 Ответить
Конституція України прямо забороняє видачу (екстрадицію) громадянина Україна. Це стосується відносин з іноземними партнерами у криманльних провадженнях (справах).
Питання обміну під час війни, у т.ч. власних громадян, у жодному нормативному акті не врегульовані - раніше не було потреби, а тепер це може нашкодити тому, щоби витягнути у ворога когось нашого цінного в обмін на такого собі громадянина України мертвечука чи цемаха
Се ля ві
показать весь комментарий
26.06.2024 12:51 Ответить
якщо придушити у собі юриста, то я не проти обміну ідейних лугандонців на наших військовополонених. А таких упоротих сєпарів у наших таборах дохєра, але ж вони москві нахєр не треба, бо навіть для росіян вони люди третього сорту і зрадники.
показать весь комментарий
26.06.2024 13:01 Ответить
тут усе хитріше. По-перше, потрібна згода такого хандона із нашим паспортом на обмін. По-друге, необхідне бажання кацапів такого хандона забрати та віддати на заміну нашого бійця.
Із першим є проблема - у нашому полоні (у таборі, виправній установі - усе залежить від ступеня участі та кваліфікації їхніх дій за КК) ці хандоні почувають себе краще, аніж після обміну, бо там на кацапстані/лугандонії/Криму один прямий шлях - у штурмові загони на м'ясо (ресурс не гумовий, кацапам як не дивно потрібне живе свіже м'ясо). Тому більшість з них тупо не виявляє палкого бажання бути обміняними, а роблять вигляд, що чекають у полоні/на зоні/у виправній установі
Із другим теж є питання. Пі@ари стали доволі недовірливі. Але наші аси потрохи навчилися добряче переконувати пі@арів, що їм реально портібен вже та зараз той чи інший хандон (декілька останніх обмінів за такою схемою реалізовані)
показать весь комментарий
26.06.2024 14:53 Ответить
судячи із золкінських інтерв'ю, у нас багато сидять сєпарів, які хочут повернутись на ТОТ. Але росіянам вони ***** не потрібні, тому з них хєровий обмінний фонд. Кацапи своїх громадян не хочуть забирать, і родичі змушені місяцми оббивати пороги військоматів та прокуратур, а лугандонці у себе в лугандоніях і поготів нікому не треба.
показать весь комментарий
26.06.2024 15:01 Ответить
На камеру вони співають одне, а коли стоїть питання письмової згоди на обмін - цілий цирк
У кацапів підхід до обміну простий - лугандони (окрім розвідки, арти, саперів, мехводів та старших офіцерів) в останню чергу та не факт, що заберуть, а кацапи - пріоритет літуни різного штибу, розвідка, мехводи, офіцери/командири. Останнім часом почали вишукувати та забирати дроноводів. Проста кацапська піхота - за щастя, якщо пі@ари погодяться хоч когось узяти із пашпортом рифи. Так само і прості лугандони, крисчани, яких з 22-го у полоні теж є.
Інколи є випадки, коли кацапи шукали та забирали саме конкретних лугандонів, наче звичайний піхотний вос, але їх вони цікавили. По-різному.
Але ми з вами почали з хандона із паспортом України, який її зрадив та бажає воювати за @уйлостан. Якщо за цього гандона можна обміняти хоча б одного нашого воїна, то, на моє переконання, це необхїдно реалізувати без вагань. Жодних перешкод з т.з. Закону у цьому немає, це не видача/екстрадиція у кримінальному провадженні. А там нехай у кого треба макітра болить, як пі@арів у цьому хандоні зацікавити. Не дарма ж вони про нього в етер видали, може задум мають якийсь
показать весь комментарий
26.06.2024 15:17 Ответить
виданий Україною кацапстану цемах - громадянин України, відкриті дані у Вікі є.
Червінський увесь шухєр тоді почав з протизаконності його видачі до кацапстану.
За фактом - Червінський у буцигарні, а видача громадян України, тобто обмін на наших воїнів - звичайна практика
показать весь комментарий
26.06.2024 12:48 Ответить
звичайна практика влади - порушувати закони і Конституцію, що влада і робить, починаючи з літа 19-го року.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:50 Ответить
до речі, беркутню, яка Майданівців розстрілювала та має паспорти громадян України, @уйлостан на обміні на наших бійців забрав, не варнякав. Щоправда двоє бєркутів з кацапстану взад таки повернулися, трохи воюють за нас
Та то таке (с) - Мирон Маркевич
показать весь комментарий
26.06.2024 12:36 Ответить
ці ****** - громадяни України, якиї обміняли у кацапів на наших воїнів - факт
обмін громадян України - стала практика, видача (екстрадиція) - заборонена Конституцією України
показать весь комментарий
26.06.2024 12:44 Ответить
До Тиси звідтам далеко. Ближче і скорше - пішки, гірськими стежками.
показать весь комментарий
26.06.2024 11:30 Ответить
зато там всього 50 метрів, а не добу ковилять схилами і хащами під ПНБ і коптерами, та ще й собака покусає.
показать весь комментарий
26.06.2024 11:58 Ответить
Там є ще "псячі стежки" і в Молдову, не лише в Румунію. І не треба дертися в гори чи долати стрьомну водну перешкоду у вигляді гірської річки...
Але цьому покидьку того всього не треба. Воно хоче жить і падохнуть на раZZії.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:08 Ответить
як раз на расії він жити не хоче. Він хоче расію у себе в Чернівцях.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:24 Ответить
Так. Хоче, щоб раZZія була в Чернівцях. І там жить і падохнуть.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:28 Ответить
главно дєло не позбавляти його виборчого права, бо вибори у найближчі 15 років, сподіваюсь, все ж таки відбудуться.
показать весь комментарий
26.06.2024 11:06 Ответить
Чернівецька область - заповідник МП:

Наразі Буковина входить до п'ятірки західних регіонів України, де церков УПЦ найбільше - понад 360. Водночас ПЦУ - 160 парафій.

То що можна очікувати?
показать весь комментарий
26.06.2024 11:15 Ответить
Окрім того, ще й дамбасян понаїхало з 2014-го року.
показать весь комментарий
26.06.2024 11:31 Ответить
Гівнюку 36 років, отже совка він ледь застав і не пам'ятає. Звідки ж така прокацапська ідейність, та ще й на Заході України?
показать весь комментарий
26.06.2024 11:33 Ответить
Мені 63. Мешкаю в Луцьку. Ще 2,5 роки тому (до великої війни) маса 30 + річних, котрі не нюхали совка, розказували мені(!), як ******* жилось при сересері. Це наслідки неякісної освіти в Україні плюс засилля кацапських і прокацапських ЗМІ в Україні плюс відсутніст мізків у великої кількості (73% свідок) посполитих...
показать весь комментарий
26.06.2024 11:47 Ответить
Є така проблема. Те ж саме бачу по Києву.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:19 Ответить
Навіщо цю мерзотність садити, щоб воно ще жерло за наш рахунок?Терміново сформувати штрафроти і таких туди під наглядом загородзагонів. Нехай з користю спокутовують свою провину..
показать весь комментарий
27.06.2024 10:48 Ответить
 
 