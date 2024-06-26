Готовил ракетные удары РФ по критической инфраструктуре Буковины и оправдывал войну: СБУ задержала предателя. ФОТО
Служба безопасности задержала российского информатора на Буковине. Он готовил ракетно-пушечные удары по критической инфраструктуре региона и пытался вступить в оккупационные группировки РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Задачи предателя
Отмечается, что фигурантом оказался 36-летний житель Черновцов, два года скрывавшийся дома от мобилизации. За это время он дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою помощь в войне против нашего государства.
Чтобы подтвердить преданность рашизму, мужчина в эфире российской чат-рулетки показательно поджег государственный Флаг Украины.
После этого предатель пытался установить расположение складов с горюче-смазочными материалами на территории города и его окрестностях.
Для коммуникации с оккупантами фигурант использовал один из российских видеочатов, который контролируют спецслужбы РФ.
Мужчина хотел воевать против Украины
Также предатель писал в прокремлевских пабликах о своем желании вступить в ряды российских боевиков, чтобы воевать против Украины.
Для конспирации в интернете фигурант использовал анонимный аккаунт под вымышленным никнеймом. Сотрудники СБУ заблаговременно установили личность и место жительства злоумышленника и задержали его.
Во время обысков в квартире задержанного изъято 3 мобильных телефона, 2 ноутбука, планшет и флеш-накопители с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
Что грозит?
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 (законченное покушение на совершение государственной измены, совершенной в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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Та просто хотел сказать, что эти мрази, когда отступали из Харьковской области осенью 22-го, лепестками засыпали каждый квадратный метр Изюмского леса. Вообще ходить ногами нельзя. Едем на БМП, под нами эти штуки взрываются каждых пару секунд. И они пластиковые, самоликвидации у них нет. То есть, фактически, навсегда. Вот таких мразей туда и нужно. Собирать ручками и ножками. Заодно, выйдут удобрением.
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Знаешь, тот случай, когда действительно отношусь с братской любовью к целой стране. Вот, из Литвы и Эстонии мало кого видел. Но вы - это нечто. Воинов полно из Латвии. Волонтеры тянут нам все подряд. Уже столько близких друзей латышей - после войны ждите в гости. Куплю у вас домик и всех буду спаивать ))
Slava Ukraiņe ! Dievs svētī Latviju !
Доречі, які ваші? Бо прапорець Німеччини, а мова кацапська.
А інформація про зеків зі вчора була практично на всіх новосних ресурсах. Те, що її прибрали кілька годин тому - то питання до влади.
Таких пі@арів серед громадян України вистачає - згадані Вами мертвечук, попи упц, мешканці лугандонії, особливо зі складу 1 та корпусів динири, кримські крисчани ( з літа 22-го)
Тим більше, що вербанули його гру кацапстану певний час тому та він для них представляє певний інтерес. У крайньому випадку кацапи використають як одноразовий виріб № 2 на війні проти нас
тоді хоча б пі@ари не почали взад вимагати вже обміняних наших воїнів та повертати виданих їм т.зв. громадян України з динири-линири, Криму та й інших місць, які у складі кацапських військ атакували Україну. Єдине, на кого б погодився взад - на громадянина України цемаха
https://www.dw.com/uk/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7-%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%88%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%86%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8/a-50380051
заборонена Конституцією України видача (екстрадиція) громадянина України, а не обмін
Якби Конституцією заборонено обмін, то сидів би зе та ко вже на нарах за обмін громадянина мертвечука
Питання обміну під час війни, у т.ч. власних громадян, у жодному нормативному акті не врегульовані - раніше не було потреби, а тепер це може нашкодити тому, щоби витягнути у ворога когось нашого цінного в обмін на такого собі громадянина України мертвечука чи цемаха
Се ля ві
Із першим є проблема - у нашому полоні (у таборі, виправній установі - усе залежить від ступеня участі та кваліфікації їхніх дій за КК) ці хандоні почувають себе краще, аніж після обміну, бо там на кацапстані/лугандонії/Криму один прямий шлях - у штурмові загони на м'ясо (ресурс не гумовий, кацапам як не дивно потрібне живе свіже м'ясо). Тому більшість з них тупо не виявляє палкого бажання бути обміняними, а роблять вигляд, що чекають у полоні/на зоні/у виправній установі
Із другим теж є питання. Пі@ари стали доволі недовірливі. Але наші аси потрохи навчилися добряче переконувати пі@арів, що їм реально портібен вже та зараз той чи інший хандон (декілька останніх обмінів за такою схемою реалізовані)
У кацапів підхід до обміну простий - лугандони (окрім розвідки, арти, саперів, мехводів та старших офіцерів) в останню чергу та не факт, що заберуть, а кацапи - пріоритет літуни різного штибу, розвідка, мехводи, офіцери/командири. Останнім часом почали вишукувати та забирати дроноводів. Проста кацапська піхота - за щастя, якщо пі@ари погодяться хоч когось узяти із пашпортом рифи. Так само і прості лугандони, крисчани, яких з 22-го у полоні теж є.
Інколи є випадки, коли кацапи шукали та забирали саме конкретних лугандонів, наче звичайний піхотний вос, але їх вони цікавили. По-різному.
Але ми з вами почали з хандона із паспортом України, який її зрадив та бажає воювати за @уйлостан. Якщо за цього гандона можна обміняти хоча б одного нашого воїна, то, на моє переконання, це необхїдно реалізувати без вагань. Жодних перешкод з т.з. Закону у цьому немає, це не видача/екстрадиція у кримінальному провадженні. А там нехай у кого треба макітра болить, як пі@арів у цьому хандоні зацікавити. Не дарма ж вони про нього в етер видали, може задум мають якийсь
Червінський увесь шухєр тоді почав з протизаконності його видачі до кацапстану.
За фактом - Червінський у буцигарні, а видача громадян України, тобто обмін на наших воїнів - звичайна практика
Та то таке (с) - Мирон Маркевич
обмін громадян України - стала практика, видача (екстрадиція) - заборонена Конституцією України
Але цьому покидьку того всього не треба. Воно хоче жить і падохнуть на раZZії.
Наразі Буковина входить до п'ятірки західних регіонів України, де церков УПЦ найбільше - понад 360. Водночас ПЦУ - 160 парафій.
То що можна очікувати?