Готовил ракетные удары РФ по критической инфраструктуре Буковины и оправдывал войну: СБУ задержала предателя. ФОТО

Служба безопасности задержала российского информатора на Буковине. Он готовил ракетно-пушечные удары по критической инфраструктуре региона и пытался вступить в оккупационные группировки РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задачи предателя

Отмечается, что фигурантом оказался 36-летний житель Черновцов, два года скрывавшийся дома от мобилизации. За это время он дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою помощь в войне против нашего государства.

Чтобы подтвердить преданность рашизму, мужчина в эфире российской чат-рулетки показательно поджег государственный Флаг Украины.

После этого предатель пытался установить расположение складов с горюче-смазочными материалами на территории города и его окрестностях.

Также читайте: На Буковине из-за угрозы проникновения диверсионных групп увеличили комендантский час за пределами населенных пунктов

Для коммуникации с оккупантами фигурант использовал один из российских видеочатов, который контролируют спецслужбы РФ.

Мужчина хотел воевать против Украины

Также предатель писал в прокремлевских пабликах о своем желании вступить в ряды российских боевиков, чтобы воевать против Украины.

Для конспирации в интернете фигурант использовал анонимный аккаунт под вымышленным никнеймом. Сотрудники СБУ заблаговременно установили личность и место жительства злоумышленника и задержали его.

Во время обысков в квартире задержанного изъято 3 мобильных телефона, 2 ноутбука, планшет и флеш-накопители с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Также смотрите: Блогер из Днепра передавал геолокации ВСУ в чат-бот россиян, - СБУ. ФОТО

Что грозит?

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 (законченное покушение на совершение государственной измены, совершенной в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачены 5 пророссийских агитаторов: один из них контактировал с российским генералом, другой создавал искусственные конфликты с полицией и военными, - СБУ. ФОТО