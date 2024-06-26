Сделано 4173 снимка объектов РФ: ГУР о результатах использования "народного спутника" ICEYE, приобретенного фондом Притулы. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
За почти два года использования "народного спутника" ICEYE, на который собирал благотворительный фонд Сергея Притулы, специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины сделали 4173 снимка объектов РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.
Сколько вражеских объектов обнаружил спутник ICEYE?
Среди сделанных спутниковых снимков:
- 370 - аэродромы;
- 238 - позиции ПВО и радиотехнической разведки;
- 153 - нефтебазы и склады горючего;
- 147 - склады ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;
- 17 - военно-морские базы.
Кроме того, в объективе ICEYE находятся пункты постоянной дислокации российских сил, полигоны, военные городки, мобилизационные центры развертывания.
Слежение за логистикой российских оккупантов
В ГУР отметили, что это позволяет отслеживать динамику движений России с личным составом, раскрывать ее военные намерения с целью их срыва.
"Народный" спутник также позволяет следить за объектами военно-промышленного комплекса России и ее сетью логистики, в частности - за Крымским мостом.
Огромное преимущество космического аппарата ICEYE - в его способности четко видеть скопления даже тщательно замаскированных в "зеленке" механизированных подразделений противника с его техникой", - отметили в разведке.
Спутник помог нанести ущерб на миллиарды долларов
"Сила "народного спутника" способна точно идентифицировать вид и тип обнаруженных боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксировать уровень повреждений на пораженных объектах агрессора.
Около 38% из всего массива данных, полученных благодаря ICEYE, было использовано для непосредственной подготовки огневого поражения врага - это миллиарды долларов убытков для России, и цена ее агрессии будет расти", - добавили в ГУР.
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Чи для вас новина, що США надають розвіддані ГУР та СБУ?
Але це ніколи не замінить і не покриє обсчєяги супутникових знімків, які надає США.
Тобто, єдиний сенс цієї історії такий же, як у "великому будівництві".
І це сталося у серпні 2022 року.
То, АРЕНДА ДАВНО ЗАКІНЧИЛАСЯ (у серпні 2023 року).
...а грошики давно "ТЮ-ТЮ".
А головне,-для чого нам знімки з нижчою роздільною здатністю,якщо союзники з НАТО надають оперативно якісніші БЕЗПЛАТНО?
Хочу зрозуміти ваш рівень експертності (рівень бабок з ринку не цікавить)
що має як переваги: робота у любу погоду в ночі, бачить замасковані об'єкти і тд.
так і свої слабі сторони. А взагалі склалося враження, що тут (в коментарях) зібралося зборисько
некомпетентних "корисних ідіотів" (можливо кацапських тролів).
некомпетентних "корисних ідіотів" ,яким можна вішати лапшу про "потужні радіолокатори" . як ті, котрими послуговується Google ,фотографії котрих, набагато більш якісніші
Ми замовляєм послуги без володіння ракетами дальнього призначення, а ворог просто використовував звичайні комерційні і має все. Навіть ті крилаті, що за вигадані борги були віддані.
Я дуже сподіваюсь, що цей супутник ще юзали охорона лісів. Моніторинг забудови заповідних ділянок. Міграцію чорного металу...
Притула є проектом олігархів і аренда супутника це колективне рішення серед оточення деяких олігархів. Для того, щоб розкручувати притулу.
Примітивне намагання маніпуляції свідомістю людей, до якого пора звикнути і не попадатись.