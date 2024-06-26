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Новости Фото Война
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Сделано 4173 снимка объектов РФ: ГУР о результатах использования "народного спутника" ICEYE, приобретенного фондом Притулы. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

За почти два года использования "народного спутника" ICEYE, на который собирал благотворительный фонд Сергея Притулы, специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины сделали 4173 снимка объектов РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Сколько вражеских объектов обнаружил спутник ICEYE?

Среди сделанных спутниковых снимков:

  • 370 - аэродромы;
  • 238 - позиции ПВО и радиотехнической разведки;
  • 153 - нефтебазы и склады горючего;
  • 147 - склады ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;
  • 17 - военно-морские базы.

Кроме того, в объективе ICEYE находятся пункты постоянной дислокации российских сил, полигоны, военные городки, мобилизационные центры развертывания.

ГУР розповіло про результати роботи народного супутника ICEYE від Притули
ГУР розповіло про результати роботи народного супутника ICEYE від Притули
ГУР розповіло про результати роботи народного супутника ICEYE від Притули

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Слежение за логистикой российских оккупантов

В ГУР отметили, что это позволяет отслеживать динамику движений России с личным составом, раскрывать ее военные намерения с целью их срыва.

"Народный" спутник также позволяет следить за объектами военно-промышленного комплекса России и ее сетью логистики, в частности - за Крымским мостом.

Огромное преимущество космического аппарата ICEYE - в его способности четко видеть скопления даже тщательно замаскированных в "зеленке" механизированных подразделений противника с его техникой", - отметили в разведке.

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Спутник помог нанести ущерб на миллиарды долларов

"Сила "народного спутника" способна точно идентифицировать вид и тип обнаруженных боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксировать уровень повреждений на пораженных объектах агрессора.

Около 38% из всего массива данных, полученных благодаря ICEYE, было использовано для непосредственной подготовки огневого поражения врага - это миллиарды долларов убытков для России, и цена ее агрессии будет расти", - добавили в ГУР.

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ГУР розповіло про результати роботи народного супутника ICEYE від Притули
ГУР розповіло про результати роботи народного супутника ICEYE від Притули
ГУР розповіло про результати роботи народного супутника ICEYE від Притули
ГУР розповіло про результати роботи народного супутника ICEYE від Притули
ГУР розповіло про результати роботи народного супутника ICEYE від Притули
ГУР розповіло про результати роботи народного супутника ICEYE від Притули
ГУР розповіло про результати роботи народного супутника ICEYE від Притули

Автор: 

разведка (4190) спутник (233) ГУР (455)


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Топ комментарии
+34
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26.06.2024 11:01
+29
довіра до ГУР сягає апогею після листів люсі арестович на перетин кордону та подяку підстилці колі катлєти. віримо, що 600 мільйонів притула не вкрав, а ... стирив
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26.06.2024 11:03
+22
По-перше, супутник НЕ купили!
По словам самого Притулки супутник АРЕНДУВАЛИ чи то на рік, чи то навіть на менший строк.
І все це за АХРЕНЕННІ мільйон доларів, які збирали на ЗОВСІМ ІНШЕ.
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26.06.2024 11:54
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Нажаль, у України нема прямого доступу до сотен супутників NASA, а до ICEYE є.
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26.06.2024 11:37 Ответить
І оця одна ******** заміняє розвіддані з сотень супутників США?

Чи для вас новина, що США надають розвіддані ГУР та СБУ?
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26.06.2024 11:40 Ответить
Вони надають тільки після узгодження із лівою пяткою Білого Дому, якщо для вас це секрет. Іноді цього узгодження так і не дають, а іноді дають вже коли там всі розійшлись, куди подивитись і потім вдарити треба було.
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26.06.2024 11:49 Ответить
Ні. Я свято вірю, що для пиляння грошей на кошторисі та піару могли щось запустити.

Але це ніколи не замінить і не покриє обсчєяги супутникових знімків, які надає США.

Тобто, єдиний сенс цієї історії такий же, як у "великому будівництві".
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26.06.2024 11:45 Ответить
Його не запустили, до нього викупили прямий доступ. Запустили його фіни давно.
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26.06.2024 11:51 Ответить
"освоїли гроші" це називається.
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26.06.2024 11:56 Ответить
"фіни" там тільки країна реєстраці! насправді там кацапи
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26.06.2024 13:41 Ответить
Кацапы, кацапы, успокойся. Телеграм тоже кацапский, чет все им пользуютс
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26.06.2024 22:58 Ответить
Почнемо з того, що Притула НЕ КУПИВ супутник, а взяв його В АРЕНДУ НА РІК!
І це сталося у серпні 2022 року.
То, АРЕНДА ДАВНО ЗАКІНЧИЛАСЯ (у серпні 2023 року).
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26.06.2024 12:02 Ответить
і на цьому можна і ЗАКІНЧИТИ!
...а грошики давно "ТЮ-ТЮ".
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26.06.2024 12:07 Ответить
Почати треба з того,що гроші збиралися на "народний байрактар",чи яка сума з перерахованих сотень мільйонів була перерахована за оренду супутника,чи про те,як другорядний штурмовик став головою гур мо .
А головне,-для чого нам знімки з нижчою роздільною здатністю,якщо союзники з НАТО надають оперативно якісніші БЕЗПЛАТНО?
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26.06.2024 14:51 Ответить
любой человек он лай на земле может заказать и купить снимок земли в любом разрешении и тд что героического сделал притула вот в чем вопрос
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26.06.2024 12:14 Ответить
Думать - это кремлёвский нарратив!
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26.06.2024 13:11 Ответить
Щас ********* было обидно.
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26.06.2024 12:44 Ответить
Для того щоб отримати такі знімки супутник не треба.
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27.06.2024 07:29 Ответить
Можна дізнатися ваш фах та досвід?
Хочу зрозуміти ваш рівень експертності (рівень бабок з ринку не цікавить)
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27.06.2024 21:20 Ответить
Нужно восхищаться или набрасывать говно на вентилятор, в зависимости от концепции, думать не надо, не усложняйте и просто верьте.
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26.06.2024 13:14 Ответить
Нумо, давайте, всі разом, киньте пару лопат гімна на вентилятор. Такий випадок обісрати Притулу і підлизнути кацапські сраки.
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26.06.2024 13:26 Ответить
Тебе одного клоуна мало? Не наелся, хочешь повторить?
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26.06.2024 13:30 Ответить
Я просто дивлюся далі і на ближчі три роки крім війни нічого не видно. Тому не потрібно спрощувати роботу московських спецслужб.
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26.06.2024 15:32 Ответить
Это должно быть прописано в конституции всех стран, стендап-комикам, клоунам и прочим шутам в политику хода нет!
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26.06.2024 13:33 Ответить
Google Erth Pro ще й не таке покаже в реальному часі...
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26.06.2024 13:44 Ответить
Не путайте різні речі - Google Erth Pro це оптичний діапазон, а ICEYE це потужний радіолокатор,
що має як переваги: робота у любу погоду в ночі, бачить замасковані об'єкти і тд.
так і свої слабі сторони. А взагалі склалося враження, що тут (в коментарях) зібралося зборисько
некомпетентних "корисних ідіотів" (можливо кацапських тролів).
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26.06.2024 15:47 Ответить
. А взагалі склалося враження, що космічні фотографії супутника ,за якістю, розраховані на збіговисько
некомпетентних "корисних ідіотів" ,яким можна вішати лапшу про "потужні радіолокатори" . як ті, котрими послуговується Google ,фотографії котрих, набагато більш якісніші
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26.06.2024 16:24 Ответить
Якщо це таку якість видав супутник той то Притулу сильно наїбали.
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27.06.2024 07:32 Ответить
ГУР просто в доле, вот и несет всякую ахинею
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26.06.2024 15:45 Ответить
Притулку на вибори готовлять, нове молоде обличчя, все об Україні турбується. безкорисний, чесний, професіональний,пінчуковська відповідь на кандидата ЗЕ от КАЛомийського , два однакових з ларця
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26.06.2024 15:50 Ответить
він альфонс
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26.06.2024 16:26 Ответить
Так такі дані, та ще й оперативні, і так доставляли партнери. Правда вони реальні, а не невидимі, як і "народний" геодезичний супутник, з засекреченою сумою скільки заплатили, за те, що і так продається всім бажаючим.
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26.06.2024 15:51 Ответить
Притула ніколи не покаже виписку з банку, скільки отримав і скільки заплатив, і кому саме заплатив. Якщо покаже, буде найчеснішим, або навіть єдиним чесним, бо ніхто з волонтерів ніколи не показував банківський прихід-витрату.
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26.06.2024 16:57 Ответить
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26.06.2024 17:43 Ответить
Тихенько, не сваріться, тесть сергійка на вибори готує. Забудемо зЕ, возвеличимо пРИ!!!!
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26.06.2024 21:25 Ответить
Все добре.
Ми замовляєм послуги без володіння ракетами дальнього призначення, а ворог просто використовував звичайні комерційні і має все. Навіть ті крилаті, що за вигадані борги були віддані.
Я дуже сподіваюсь, що цей супутник ще юзали охорона лісів. Моніторинг забудови заповідних ділянок. Міграцію чорного металу...
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26.06.2024 21:43 Ответить
Якщо притула арендував супутник це не значить, що він заслуговує щоб за нього голосувати будь куди.

Притула є проектом олігархів і аренда супутника це колективне рішення серед оточення деяких олігархів. Для того, щоб розкручувати притулу.
Примітивне намагання маніпуляції свідомістю людей, до якого пора звикнути і не попадатись.
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26.06.2024 23:22 Ответить
Проект аренди притулою супутника в розрахунку, що вибрці скажуть: "він же супутник арендував, треба голосувати за нього на президента". В резултаті абсурд якийсь.
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27.06.2024 00:16 Ответить
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