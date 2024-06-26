Сделано 4173 снимка объектов РФ: ГУР о результатах использования "народного спутника" ICEYE, приобретенного фондом Притулы. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

За почти два года использования "народного спутника" ICEYE, на который собирал благотворительный фонд Сергея Притулы, специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины сделали 4173 снимка объектов РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Сколько вражеских объектов обнаружил спутник ICEYE?

Среди сделанных спутниковых снимков:

370 - аэродромы;

238 - позиции ПВО и радиотехнической разведки;

153 - нефтебазы и склады горючего;

147 - склады ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;

17 - военно-морские базы.

Кроме того, в объективе ICEYE находятся пункты постоянной дислокации российских сил, полигоны, военные городки, мобилизационные центры развертывания.







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Слежение за логистикой российских оккупантов

В ГУР отметили, что это позволяет отслеживать динамику движений России с личным составом, раскрывать ее военные намерения с целью их срыва.

"Народный" спутник также позволяет следить за объектами военно-промышленного комплекса России и ее сетью логистики, в частности - за Крымским мостом.

Огромное преимущество космического аппарата ICEYE - в его способности четко видеть скопления даже тщательно замаскированных в "зеленке" механизированных подразделений противника с его техникой", - отметили в разведке.

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Спутник помог нанести ущерб на миллиарды долларов

"Сила "народного спутника" способна точно идентифицировать вид и тип обнаруженных боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксировать уровень повреждений на пораженных объектах агрессора.

Около 38% из всего массива данных, полученных благодаря ICEYE, было использовано для непосредственной подготовки огневого поражения врага - это миллиарды долларов убытков для России, и цена ее агрессии будет расти", - добавили в ГУР.

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