В Киеве 4 мужчины, выдавая себя за военных, напали на женщину и отобрали 3 млн грн. Их задержали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Столичные правоохранители задержали и сообщили о подозрении четырем мужчинам, которые, выдавая себя за военных, напали на Печерске в Киеве на женщину. Они распылили ей в лицо слезоточивый газ и отобрали деньги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Нападавшие следили за женщиной

По данным следствия, четверо злоумышленников следили за женщиной, зная что она будет перевозить 3 миллиона гривен. Для того, чтобы отслеживать ее передвижения по городу, на автомобиль потерпевшей установили трекер. В день нападения двое из участников группы - уроженцы Херсонщины 27 и 38 лет - ждали женщину возле ее дома на Печерске.

"Увидев потерпевшую, они распылили ей в лицо слезоточивый газ, после чего вырвали из рук женщины два полиэтиленовых пакета черного цвета, в которых было 3 млн гривен. При этом злоумышленники были одеты в камуфляжную форму, выдавая себя за военных", - говорится в сообщении.

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Задержание злоумышленников

Отмечается, что с места преступления нападавшие скрылись на автомобиле, владельцем которого является один из них. Затем они встретились с двумя другими участниками группы и пересели в их автомобиль. Деньги злоумышленники потратили по своему усмотрению.

Всех участников нападения задержали правоохранители. Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

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