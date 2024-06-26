В Киеве 4 мужчины, выдавая себя за военных, напали на женщину и отобрали 3 млн грн. Их задержали. ФОТОРЕПОРТАЖ
Столичные правоохранители задержали и сообщили о подозрении четырем мужчинам, которые, выдавая себя за военных, напали на Печерске в Киеве на женщину. Они распылили ей в лицо слезоточивый газ и отобрали деньги.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Нападавшие следили за женщиной
По данным следствия, четверо злоумышленников следили за женщиной, зная что она будет перевозить 3 миллиона гривен. Для того, чтобы отслеживать ее передвижения по городу, на автомобиль потерпевшей установили трекер. В день нападения двое из участников группы - уроженцы Херсонщины 27 и 38 лет - ждали женщину возле ее дома на Печерске.
"Увидев потерпевшую, они распылили ей в лицо слезоточивый газ, после чего вырвали из рук женщины два полиэтиленовых пакета черного цвета, в которых было 3 млн гривен. При этом злоумышленники были одеты в камуфляжную форму, выдавая себя за военных", - говорится в сообщении.
Задержание злоумышленников
Отмечается, что с места преступления нападавшие скрылись на автомобиле, владельцем которого является один из них. Затем они встретились с двумя другими участниками группы и пересели в их автомобиль. Деньги злоумышленники потратили по своему усмотрению.
Всех участников нападения задержали правоохранители. Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
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Бандити перевдяглись у військову форму - це означає, що всі військові тепер - бандити?
всі вони сумлінно виконують свою роботу!
я про інше, "викрадення людини" (це те, що зараз інкремінують, до речі, котлеті) - це злочин! але вам особисто пох (про що каже ваш саркастичний коментар) - це один бік...
пограбування у складі колької осіб - це злочин? чому вас цей злочин турбує, а той - ні?
Розумію, тренд зараз такий: ледь що не так - вали на ТЦК. Кілі катлєті грошей у сейф, мабуть, теж вони підкинули. А що, мають же чим поділитись, хіба ні?
людина, яка каже що це незаконно - підсилює амбре
л - логіка!
Коли ми вже таке почуємо про ТЦКшників, які бусифікують перехожих?
Якби викрадення здійснили ТЦКшники, поліція б нікого не затримала, бо поліція ніколи не затримує ТЦКшників, навпаки, допомагає їм викрадати.
Отже, якщо нападники були затримані, значить, вони не ТЦКшники.
Л - логіка!
якщо вам не подобається якась людина, то можна забрати в неї телефон, харкнути в рожу, забити до смерті, видавши все за "епілепсію"?
Тобто спочатку треба покарати "азовця", і тільки потім вже братись за каклєту.
Цікаве "верховенство права". Хто нагорі, у того прав більше.
а якщо вкрасти телефон, то є стаття 185 Кримінального кодексу України
все просто...
ваша проблема в тому, що умовно "завтра", буде така історія:
До якогось військового, ветерана, поважної людини достібеться бандюк, забере телефон...
потім до ветерана вломляться численні міліціянти, виламають сейф, заберуть гроші, які він назбирав і в цій ситуації ми маємо діяти як?
- тепер ми маємо посадити бандюка за те що вкрав телефон
- тепер ми маємо повернути гроші ветерану
правильно?
ваша проблема полягає в тому, що ви не бачите суті і тому вами (і вам подібними) владі дуже легко маніпулювати...
достатньо когось оголосити "розбійником і злочинцем, в якого знайши валюту" (і тут я не про котлєту, а загалом).... а потім іншу сторону конфлікту назвати "ветераном" і все - 99 відсотків справи зроблено
ви керуєтесь не Законами України, а суспільним резонансом і своїм особистим відношенням...
Але за фактом закон - для посполитих, для катлєт - "Велюр".
Якщо вже мова зайшла про моє особисте відношення, то скажіть, а ваше особисте відношення до каклєти яке? Він вам гроші платить за його захист тут?
мені начхати з високої башти на ту котлету, мене турбує, що в Україні закон як дишло працює за телефонним дзвінком - в одних випадках за вчинене правопорушення карають, в інших ні, все залежит від популярності рішень, суспільного резонансу, політичної коньюктури, особистого відношення, розмірів гаманця тощо
особливо сумно дивитися на правоохоронні органи які відкрив рота чекають хто дасть команду що робити - кусати чи лизати
Але у нас є інший приклад нєвінной жєртви общєствєнного рєзонанса - генерал Солодь.
Навіть якщо - правда, немає ніякого закону, що встановлює карну відповідальність для командирів, які своїми рішеннями безглуздо вбивають солдат. Зате є суворий закон для рядових, який карає за відмову від виконання будь-яких бойових розпоряджень.
Так що заради законності та справедливості Солодя треба терміново відновити на посаді, з компенсацією заподіяної шкоди.
судячи з відео в них там був словєсний діспут... перекидувалися контраргументами на тему:
- чому ви в балаклавах
- сам дурак
вся ця поема в двух актах тривала допоки ветерану не увірвася терпець від "опєратора тєлємарахфона", роботу якого виконувала кіліна сєкрєтутка, і він не забрав її "телевізійну" камеру...
от тут вже і почалася кульмінація поеми, прибіг міліціянт і, законно почав затримувати ветерана за правопорушення, почалася штовханина, крікі різної сволоти...
по факту маємо: міліціянт звільнений, кіля обраслечений, бабло кілі забрано, про стан ветерана ніхто не в курсі, бо він всім не цікавий...
головна тема дня - кілю обісрали, кілю наказали, в кілі забрали бабло, кіля - лошара
При розмежуванні грабежу та розбою визначальним є не тільки наслідки, що настали в результаті застосування насильства до потерпілого, але й сам спосіб дії винних осіб (ВС/ККС № 405/3734/16-к від 31.07.2018)
Чи були співучасники пограбування/розбою членами стійкого злочинного угрупування?
Чи існувала загроза здоровʼю потерпілої в наслідок навмисного розпилення підозрюваним отруйної речовини з метою позбавлення потерпілої можливості чинити опір грабіжникам?
Просто хтось з її оточення виявився щуром.
Краще би коллцентри трусили, там кешу встократ більше.
Стаття 168-8 КУпАП. Незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців
Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права, -
тягне за собою попередження або накладення штрафу від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією відповідної форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.
Дії, передбачені https://protocol.ua/ua/kodeks_ukraini_pro_administrativni_pravoporushennya_stattya_186_8/%ARTICLE_n2052% частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, із конфіскацією відповідної форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.
{Кодекс доповнено статтею 186 - 8 згідно із Законом https://protocol.ua/go/2747-19 № 2747-VIII від 06.06.2019 }