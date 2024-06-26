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В Киеве 4 мужчины, выдавая себя за военных, напали на женщину и отобрали 3 млн грн. Их задержали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Столичные правоохранители задержали и сообщили о подозрении четырем мужчинам, которые, выдавая себя за военных, напали на Печерске в Киеве на женщину. Они распылили ей в лицо слезоточивый газ и отобрали деньги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Нападавшие следили за женщиной

По данным следствия, четверо злоумышленников следили за женщиной, зная что она будет перевозить 3 миллиона гривен. Для того, чтобы отслеживать ее передвижения по городу, на автомобиль потерпевшей установили трекер. В день нападения двое из участников группы - уроженцы Херсонщины 27 и 38 лет - ждали женщину возле ее дома на Печерске.

"Увидев потерпевшую, они распылили ей в лицо слезоточивый газ, после чего вырвали из рук женщины два полиэтиленовых пакета черного цвета, в которых было 3 млн гривен. При этом злоумышленники были одеты в камуфляжную форму, выдавая себя за военных", - говорится в сообщении.

Читайте: На Буковине мужчина напал на военнослужащих ТЦК и душил ремнем безопасности водителя

На Печерську жінці розпилили в обличчя сльозогінний газ та відібрали 3 млн грн
На Печерську жінці розпилили в обличчя сльозогінний газ та відібрали 3 млн грн

Задержание злоумышленников

Отмечается, что с места преступления нападавшие скрылись на автомобиле, владельцем которого является один из них. Затем они встретились с двумя другими участниками группы и пересели в их автомобиль. Деньги злоумышленники потратили по своему усмотрению.

Всех участников нападения задержали правоохранители. Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Также смотрите: Полиция установила причастных к нападению на экс-военного в Днепре с участием Тищенко. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Печерську жінці розпилили в обличчя сльозогінний газ та відібрали 3 млн грн
На Печерську жінці розпилили в обличчя сльозогінний газ та відібрали 3 млн грн

Автор: 

Киев (25655) нападение (2227) прокуратура (5027) разбой (287)


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Топ комментарии
+19
Чотири мудака, видаючи себе за чоловіків...
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26.06.2024 13:31
+17
Чому заблюрили пики ? Якась довбана маячня! Пики треба показувати
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26.06.2024 13:42
+16
"стежили за жінкою, знаючи що вона буде перевозити 3 мільйони гривень" - и откуда они такое "знание" получили? точно навел кто-то из близких\коллег жертвы
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26.06.2024 13:37
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Правила форума Совет форумчан
Чотири мудака, видаючи себе за чоловіків...
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26.06.2024 13:31 Ответить
З такими треба вчинити так , як з мародерами в лютому-березні 2022 . Постоїть посеред міста прикутий до стовпа - інші мудаки спочатку подумають грабувати чи не грабувати .
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26.06.2024 14:15 Ответить
ТЦКшники?
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26.06.2024 21:06 Ответить
А що тут дивного? Гопніки тряхнулі старіной.
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27.06.2024 02:18 Ответить
Ті виключно чоловіків розводять на гроші
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27.06.2024 08:37 Ответить
Так може чоловіків їм вже недостатньо
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27.06.2024 09:15 Ответить
"стежили за жінкою, знаючи що вона буде перевозити 3 мільйони гривень" - и откуда они такое "знание" получили? точно навел кто-то из близких\коллег жертвы
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26.06.2024 13:37 Ответить
памʼятаю в Київі менеджери автосалонів зливали інфу
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26.06.2024 13:39 Ответить
то іі коханець один і з них 100 відсотково
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26.06.2024 22:57 Ответить
Впринципі, якби напали на чоловіка - то могли б його спокійно побити, обікрасти і навіть викрасти з вулиці, і ніхто із перехожих нічого їм за це б не зробив і навіть не здивувався, бо це зараз узаконено. Думаю деякі бандюки вже перейняли практику тцкунів
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26.06.2024 13:39 Ответить
простенько так, посеред київської вулиці. раніше було "Мільйон у шлюбному кошику", а сьогодні "3 мільйона налом в двох поліетиленових пакетах чорного кольору". а десь за декілька сотень кілометрів йде війна, збір грошей на яку лежить на плечах волонтерів. "два світи, два способи життя".
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26.06.2024 13:40 Ответить
Ну 3 мільйона - це чуть більше, ніж 70 тисяч доларів, сума валика, але цілком реальна, якщо продати житло. Всеж попри війну щось продається і щось купляється
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26.06.2024 13:43 Ответить
Чому заблюрили пики ? Якась довбана маячня! Пики треба показувати
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26.06.2024 13:42 Ответить
а раптом зʼясується що то тцк-ники, а баба з пакетами просто забула оновити свій військовий макумєнт?
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26.06.2024 13:46 Ответить
Звичайне пограбування.
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26.06.2024 13:48 Ответить
От уявимо що замість жінки чоловік і тепер картина із програмуванням як кажуть орки з боліт не така вже і однозначна.
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26.06.2024 13:49 Ответить
Жінка виявилась чоловіком?
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26.06.2024 13:50 Ответить
а раптом так і є... хтось проводив експертизу?
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26.06.2024 13:55 Ответить
Ведете до того, що все це знову "проіскі вражєского ТЦК"?
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26.06.2024 13:57 Ответить
ні, я веду до того, що якось не виходить в одному місці класти на закон болт, а в іншому вимагати дотримуватися закону... або всюди закон, або всюди беззаконня - це працює так
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26.06.2024 14:08 Ответить
Навіть у прогресивних країнах закон - не всюди закон. Сходіть в американське гетто.
Бандити перевдяглись у військову форму - це означає, що всі військові тепер - бандити?
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26.06.2024 14:13 Ответить
звичайно ні, в мене багато друзів - військові, племінник - військовий!
всі вони сумлінно виконують свою роботу!
я про інше, "викрадення людини" (це те, що зараз інкремінують, до речі, котлеті) - це злочин! але вам особисто пох (про що каже ваш саркастичний коментар) - це один бік...

пограбування у складі колької осіб - це злочин? чому вас цей злочин турбує, а той - ні?
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26.06.2024 14:23 Ответить
Взагалі-то це ви приплели до теми ТЦКшників.
Розумію, тренд зараз такий: ледь що не так - вали на ТЦК. Кілі катлєті грошей у сейф, мабуть, теж вони підкинули. А що, мають же чим поділитись, хіба ні?
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26.06.2024 14:25 Ответить
я "пріпльол" тому що "люди в військовой формі" які вчиняють злочини - це вже виглядає як мем і найбільше в створенні такого амбре постаралися саме тцкуни
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26.06.2024 14:32 Ответить
Так ви це амбре і підсилюєте. Русні навіть ресурсів тепер на це витрачати не треба, хіхли самі все робитимуть.
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26.06.2024 14:38 Ответить
тцкуни, яки вчинають кримінальні дії - не підсилюють амбре
людина, яка каже що це незаконно - підсилює амбре

л - логіка!
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26.06.2024 14:39 Ответить
Усіх учасників нападу затримали правоохоронці.
Коли ми вже таке почуємо про ТЦКшників, які бусифікують перехожих?
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26.06.2024 14:41 Ответить
натомість чуємо: "людина померла від епілепсії", "людина померла від сердцевого нападу", "людина порізала собі вєни, лікарі зняли численні побої"... "верховенство права" уті-путі, "якщо ви не підете нас захищати ми забʼємо вас до смерті, а то може прийде бурят і він вас забʼє до смерті"
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26.06.2024 14:47 Ответить
Повернемось до цього випадку.
Якби викрадення здійснили ТЦКшники, поліція б нікого не затримала, бо поліція ніколи не затримує ТЦКшників, навпаки, допомагає їм викрадати.
Отже, якщо нападники були затримані, значить, вони не ТЦКшники.
Л - логіка!
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26.06.2024 14:49 Ответить
до речі, з котлєтой ще один "цікавий" момент випливає... як сказала там якась представниця одного з мільйона українських бюро розслідувань, на запитання: "які підстави арешту?" - "триває слідство і звинувачення ще можуть бути перекваліфіковані"... ви розумієте що це те саме чому сидить, наприклад, Червінський?
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26.06.2024 14:37 Ответить
До випадку даного розбійного нападу бандитів, перевдягнутих задля маскування у форму ЗСУ, це має дуже слабке відношення. Коли їх почнуть відмазувати і на волю випускати - тоді матиме.
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26.06.2024 14:39 Ответить
ви відео дивилися? того ветерана ніхто не чипав, поки він не забрав у секретутки нофєлєт!
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26.06.2024 14:43 Ответить
Значить, коля каклєта - невинуватий. каклєту - відпустити, всі гроші - повернути, ветерана - до буцегарні з конфіскацією всього.
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26.06.2024 14:44 Ответить
ну а що таке "верховенство закону" за вашою логікою?

якщо вам не подобається якась людина, то можна забрати в неї телефон, харкнути в рожу, забити до смерті, видавши все за "епілепсію"?
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26.06.2024 14:48 Ответить
"Верховенство закону" за вашою логікою - це не чіпати сейф народного депутата, набитий валютою, при тому, що зарплату в касі платять гривнями, а не доларами.
Тобто спочатку треба покарати "азовця", і тільки потім вже братись за каклєту.
Цікаве "верховенство права". Хто нагорі, у того прав більше.
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26.06.2024 14:52 Ответить
а за яким законом України забороняється мати сейф, і мати в тому сейфі валютні цінності?

а якщо вкрасти телефон, то є стаття 185 Кримінального кодексу України

все просто...

ваша проблема в тому, що умовно "завтра", буде така історія:

До якогось військового, ветерана, поважної людини достібеться бандюк, забере телефон...
потім до ветерана вломляться численні міліціянти, виламають сейф, заберуть гроші, які він назбирав і в цій ситуації ми маємо діяти як?

- тепер ми маємо посадити бандюка за те що вкрав телефон
- тепер ми маємо повернути гроші ветерану

правильно?
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26.06.2024 14:56 Ответить
Не забороняється. Виникає питання, звідки у простого депутата, "слугі народа", стільки валюти у сейфі? Чи каклєта внє подозрєній, во всьом віновати єті бєшєниє укрофашисти?
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26.06.2024 14:59 Ответить
ну то ним має зайнятися податкова служба - перевірити його заробітки, майно, життя тощо... цим має займатися податкова служба, а не міліціянти, Деніс Войцеховський, Макс driver507 чи будь інша цивільна особа...

ваша проблема полягає в тому, що ви не бачите суті і тому вами (і вам подібними) владі дуже легко маніпулювати...

достатньо когось оголосити "розбійником і злочинцем, в якого знайши валюту" (і тут я не про котлєту, а загалом).... а потім іншу сторону конфлікту назвати "ветераном" і все - 99 відсотків справи зроблено

ви керуєтесь не Законами України, а суспільним резонансом і своїм особистим відношенням...
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26.06.2024 15:04 Ответить
Якби "народні обранці" теж керувались Законами України, не було б потреби у суспільному резонансі, особисте відношення було інше.
Але за фактом закон - для посполитих, для катлєт - "Велюр".
Якщо вже мова зайшла про моє особисте відношення, то скажіть, а ваше особисте відношення до каклєти яке? Він вам гроші платить за його захист тут?
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26.06.2024 19:25 Ответить
бачите, на вашому ріні розвитку ви не можете відірватися від особистого відношення в сприйняті інофрмації і прийнятті рішень!

мені начхати з високої башти на ту котлету, мене турбує, що в Україні закон як дишло працює за телефонним дзвінком - в одних випадках за вчинене правопорушення карають, в інших ні, все залежит від популярності рішень, суспільного резонансу, політичної коньюктури, особистого відношення, розмірів гаманця тощо

особливо сумно дивитися на правоохоронні органи які відкрив рота чекають хто дасть команду що робити - кусати чи лизати
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26.06.2024 20:02 Ответить
Але переймаєтесь саме за каклєту. Про того поліціянта, який через цей інцидент , ви і не згадали. Подумаєш, якийсь там мєнт рикошетом постраждав. От каклєта - то інша справа, її чіпати ну ніяк не можна.
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26.06.2024 20:24 Ответить
помиляєтесь, я навіть в цій темі писав про того міліцянта, який діяв за законом, але його викинули на мороз бо в країні "вєрховєнства права" суспільний резонанс має більшу силу
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26.06.2024 20:29 Ответить
Не читав ваші дискусії з іншими особами.
Але у нас є інший приклад нєвінной жєртви общєствєнного рєзонанса - генерал Солодь.
Навіть якщо - правда, немає ніякого закону, що встановлює карну відповідальність для командирів, які своїми рішеннями безглуздо вбивають солдат. Зате є суворий закон для рядових, який карає за відмову від виконання будь-яких бойових розпоряджень.
Так що заради законності та справедливості Солодя треба терміново відновити на посаді, з компенсацією заподіяної шкоди.
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27.06.2024 08:07 Ответить
як це не чіпали? вони його затримували.
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26.06.2024 15:04 Ответить
а продовження речення прочитати не пробували?
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26.06.2024 15:07 Ответить
ви стільки понаписували, що я задовбався читати. майте совість
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26.06.2024 15:10 Ответить
ну ви ж відреагували на речення, схоже не зрозумівши його до кінця...

судячи з відео в них там був словєсний діспут... перекидувалися контраргументами на тему:
- чому ви в балаклавах
- сам дурак

вся ця поема в двух актах тривала допоки ветерану не увірвася терпець від "опєратора тєлємарахфона", роботу якого виконувала кіліна сєкрєтутка, і він не забрав її "телевізійну" камеру...

от тут вже і почалася кульмінація поеми, прибіг міліціянт і, законно почав затримувати ветерана за правопорушення, почалася штовханина, крікі різної сволоти...

по факту маємо: міліціянт звільнений, кіля обраслечений, бабло кілі забрано, про стан ветерана ніхто не в курсі, бо він всім не цікавий...

головна тема дня - кілю обісрали, кілю наказали, в кілі забрали бабло, кіля - лошара
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26.06.2024 15:18 Ответить
колю каклєту технічно підставили. Знали на 100% що цей не дуже розумний представник слуг урода накосячить.
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26.06.2024 20:07 Ответить
Грабіж чи розбійний напад?
При розмежуванні грабежу та розбою визначальним є не тільки наслідки, що настали в результаті застосування насильства до потерпілого, але й сам спосіб дії винних осіб (ВС/ККС № 405/3734/16-к від 31.07.2018)
Чи були співучасники пограбування/розбою членами стійкого злочинного угрупування?
Чи існувала загроза здоровʼю потерпілої в наслідок навмисного розпилення підозрюваним отруйної речовини з метою позбавлення потерпілої можливості чинити опір грабіжникам?
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26.06.2024 15:45 Ответить
а раптом з'ясується,що ти лахудра?
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26.06.2024 14:04 Ответить
Ні в якому разі такого робити не можна. Зброю в руки бандитам давати не можна. Ніколи. А от відправити на примітивні та важкі фізичні роботи цілком реально.
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26.06.2024 13:56 Ответить
Я ж не говорив шо їм зброю давати. Шо, палки й лопати ніЗЗя?
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26.06.2024 14:46 Ответить
Альо-гараж!3млн грівен це чумадан пресу 1000 купюр(більше номіналу немає).Ви в це вірете,що жінка буде расікати по місту з чемоданом гррошей???
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26.06.2024 13:50 Ответить
Який ще чумодан? Банківська пачка - 100 купюр - це вже сто тисяч. Тридцять пачок - три мільйони. Середніх розмірів ручна сумка вмістить тридцять банківських пачок.
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26.06.2024 13:52 Ответить
"на автомобіль потерпілої встановили трекер" - жінка не планувала піший променад по місту.
Просто хтось з її оточення виявився щуром.
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26.06.2024 14:11 Ответить
на штурм іх, ти гля які бичари
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26.06.2024 13:57 Ответить
Ні. У в'язницю їх. На всі 15 років.
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27.06.2024 08:19 Ответить
генетичне сміття
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26.06.2024 13:58 Ответить
Типові дії ТЦКшників
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26.06.2024 13:59 Ответить
Відкрию страшну таємницю: Часів Яр і Вовчанськ зараз штурмують не росіяни, а перевдягнені ТЦКшники. Це велика змова зєлі з ****** і жидами. Емуляція війни зарази очищення України від українців з метою переселення на звільнене місце євреїв з Ізраїлю, який от-от впаде під натиском палестинців.
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26.06.2024 14:05 Ответить
Правду вже можна не приховувати. Це будуть не євреї з Ізраїлю, а рептилоїди з сузір'я https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D1%96%D1%80_%D1%81%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%80%27%D1%8F_%D0%AF%D1%89%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8 Ящірка
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26.06.2024 14:16 Ответить
Грузинці щезли, метода залишилась.
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26.06.2024 14:06 Ответить
Я не спеціаліст, але мене оце "втекли на автомобілі, власником якого є один з них" теж трохи потішило.
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26.06.2024 14:20 Ответить
Які у нас кваліфіковані органи, напевно передивилися фільмів з нтв на подібну тематику...генії нишпорок...
Краще би коллцентри трусили, там кешу встократ більше.
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26.06.2024 14:34 Ответить
Коллцентри всі "застовбили", там навіть депутатам ВР вже немає шансів поживитися
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26.06.2024 14:50 Ответить
використання для злочину військової форми або її елементів повинно закондавчо бути обтяжуючою обставиною, і автоматично добавляти до вироку від трьох до п'яти років ув'язнення додатково.
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26.06.2024 14:41 Ответить
Наразі тіко КУпАП. КК такого виду обтяження при покаранні не передбачає, законопроєктів ніхто з цього приводу не подавав

Стаття 168-8 КУпАП. Незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців

Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права, -

тягне за собою попередження або накладення штрафу від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією відповідної форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

Дії, передбачені https://protocol.ua/ua/kodeks_ukraini_pro_administrativni_pravoporushennya_stattya_186_8/%ARTICLE_n2052% частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, із конфіскацією відповідної форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

{Кодекс доповнено статтею 186 - 8 згідно із Законом https://protocol.ua/go/2747-19 № 2747-VIII від 06.06.2019 }
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26.06.2024 15:37 Ответить
На Колю нашого схожий, Каклєту...
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26.06.2024 14:41 Ответить
Вот кого нужно на мясные штурмы посылать.
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26.06.2024 15:03 Ответить
Таких тварей надо посылать на разминирование полей, хоть какой-то толк с них будет напоследок..
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26.06.2024 16:16 Ответить
А жінкою зацікавились, звідки в неї стільки готівки? чи то своя.....
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26.06.2024 16:58 Ответить
Справжні штурмовики!!!
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26.06.2024 18:26 Ответить
Коля Катлєта і його команда?
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27.06.2024 00:03 Ответить
 
 