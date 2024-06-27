В Одессе задержаны семеро блогеров, пытавшихся сорвать мобилизацию и "сливавших" локации ТЦК в телеграм-каналы ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Одессе Служба безопасности разоблачила сеть блогеров, действовавших в интересах спецслужб РФ. Фигуранты пытались сорвать мобилизацию и "сливали" расположение военных ВСУ на территории города.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, злоумышленники снимали провокационные стримы и публиковали фейковые сообщения об украинских военных, а также представителях ТЦК. Кроме того, блогеры распространяли координаты блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп местных военкоматов.
Эту информацию оккупанты могли использовать для подготовки воздушных ударов по местам сосредоточения украинских защитников. Но СБУ сорвала планы врага и задержала 7 фигурантов.
В СБУ сообщили, что среди задержанных - супруги одесситы, сливавшие локации ВСУ в пророссийский телеграм-канал с общей аудиторией более 200 тыс. пользователей. По имеющимся данным, этот интернет-ресурс администрируют представители ФСБ, которые таким образом собирают информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны. Кроме супругов, СБУ задержала еще одного местного жителя, сливавшего информацию в этот же телеграмм-канал.
Также задержаны четверо жителей Одессы, пытавшиеся сорвать мобилизацию через посты в специализированных группах и чат-ботах популярных мессенджеров. Среди них - администратор регионального телеграмм-канала с 15-тысячной аудиторией. Там фигурант распространял актуальные локации военнослужащих ТЦК и призывал своих подписчиков участвовать в подрывной деятельности в пользу РФ.
Отмечается, что после задержания злоумышленников СБУ провела мероприятия для обеспечения безопасности мест базирования и движения украинских военных.
Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступных действий. Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период). Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
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непередбачено законодавством...
І справді, навіщо їм воювати коли можна ось так.
https://censor.net/ua/news/3496811/neruhomist_ta_avtivky_rodychiv_polkovnyka_zsu_zelenskogo
Чим він гірший за убивць з московії!!??
Безкарність за злочини, оцих блохерів, виходить боком Українцям!!
Суд Лінча, через неспрможність(небажання) отих сидунів в Урядовому кварталі95, мотивує Українців!! БонеУтік з єрмаком Оманським, тільки ротом плямкає по писаному, як говнобородька …
Слава Україні!
ТИПИЧНАЯ ДИКТАТУРА !!! Ущемление прав, репресии
З отаких телеграм каналів починається.
Блогера посадять за локації тцк, не військових, а саме тцк.
при тому я не схвалюю діяльність тцк в такому вигляді як зараз. Але громадяни! якщо вас не влаштовують дії влади - протестуйте. І військовий стан тут не є перешкодою, як він не є перешкодою розкраданню бюджету. Як він не є перешкодою залишатися на посту час довший ніж дозволяє Конституція. Зрозуміло, що чоловіки призовного віку не ризикнуть вийти до Банкової. Але можуть вийти жінки типу анки петрової та пенсіонери. учасники гейпараду теж могли б вийти, але певно ця влада їм дуже близька ментально, тож вони не протетстуватимуть.