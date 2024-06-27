В Одессе задержаны семеро блогеров, пытавшихся сорвать мобилизацию и "сливавших" локации ТЦК в телеграм-каналы ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одессе Служба безопасности разоблачила сеть блогеров, действовавших в интересах спецслужб РФ. Фигуранты пытались сорвать мобилизацию и "сливали" расположение военных ВСУ на территории города.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленники снимали провокационные стримы и публиковали фейковые сообщения об украинских военных, а также представителях ТЦК. Кроме того, блогеры распространяли координаты блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп местных военкоматов.

Эту информацию оккупанты могли использовать для подготовки воздушных ударов по местам сосредоточения украинских защитников. Но СБУ сорвала планы врага и задержала 7 фигурантов.

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В СБУ сообщили, что среди задержанных - супруги одесситы, сливавшие локации ВСУ в пророссийский телеграм-канал с общей аудиторией более 200 тыс. пользователей. По имеющимся данным, этот интернет-ресурс администрируют представители ФСБ, которые таким образом собирают информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны. Кроме супругов, СБУ задержала еще одного местного жителя, сливавшего информацию в этот же телеграмм-канал.

Также задержаны четверо жителей Одессы, пытавшиеся сорвать мобилизацию через посты в специализированных группах и чат-ботах популярных мессенджеров. Среди них - администратор регионального телеграмм-канала с 15-тысячной аудиторией. Там фигурант распространял актуальные локации военнослужащих ТЦК и призывал своих подписчиков участвовать в подрывной деятельности в пользу РФ.

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Отмечается, что после задержания злоумышленников СБУ провела мероприятия для обеспечения безопасности мест базирования и движения украинских военных.

Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступных действий. Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период). Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

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