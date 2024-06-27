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В Одессе задержаны семеро блогеров, пытавшихся сорвать мобилизацию и "сливавших" локации ТЦК в телеграм-каналы ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одессе Служба безопасности разоблачила сеть блогеров, действовавших в интересах спецслужб РФ. Фигуранты пытались сорвать мобилизацию и "сливали" расположение военных ВСУ на территории города.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленники снимали провокационные стримы и публиковали фейковые сообщения об украинских военных, а также представителях ТЦК. Кроме того, блогеры распространяли координаты блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп местных военкоматов.

Эту информацию оккупанты могли использовать для подготовки воздушных ударов по местам сосредоточения украинских защитников. Но СБУ сорвала планы врага и задержала 7 фигурантов.

Смотрите также: "Засветили" позиции и военную технику ВСУ в соцсетях: СБУ задержала двух блогеров в Запорожье и на Виннитчине. ФОТО

Затримано сімох блогерів
Затримано сімох блогерів

В СБУ сообщили, что среди задержанных - супруги одесситы, сливавшие локации ВСУ в пророссийский телеграм-канал с общей аудиторией более 200 тыс. пользователей. По имеющимся данным, этот интернет-ресурс администрируют представители ФСБ, которые таким образом собирают информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны. Кроме супругов, СБУ задержала еще одного местного жителя, сливавшего информацию в этот же телеграмм-канал.

Также задержаны четверо жителей Одессы, пытавшиеся сорвать мобилизацию через посты в специализированных группах и чат-ботах популярных мессенджеров. Среди них - администратор регионального телеграмм-канала с 15-тысячной аудиторией. Там фигурант распространял актуальные локации военнослужащих ТЦК и призывал своих подписчиков участвовать в подрывной деятельности в пользу РФ.

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Затримано сімох блогерів

Отмечается, что после задержания злоумышленников СБУ провела мероприятия для обеспечения безопасности мест базирования и движения украинских военных.

Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступных действий. Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период). Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легкомыслящих блогеров в Украине уже стало меньше, - замглавы МВД Тимченко

Затримано сімох блогерів

Автор: 

Одесса (7915) СБУ (19983) блогер (220)


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Топ комментарии
+31
А самого головного блохера і його ефективних менеджерів ,які дискредетували мобілізацію - коли затримають ? Чи у "слабовики" можуть лише дрібноту ловити ?
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27.06.2024 13:31
+24
Вообще-то они не срывали мобилизацию, а информировали граждан где можно встретить ТЦК и получить повестку, шоб долго не искать. Как тебе такое Илон Маск?
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27.06.2024 13:47
+22
Як зазначається, зловмисники знімали провокативні стріми
=====

Знімали діпфейки, як особи, схожі на ТЦК, запаковують чоловіків, схожих на українських громадян, у бусики, схожі на ті, що донатили в ЗСУ.
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27.06.2024 14:02
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Він не може вийти.. замкнене коло..
непередбачено законодавством...
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27.06.2024 21:08 Ответить
До ухилянтів із СБУ питань не має?
І справді, навіщо їм воювати коли можна ось так.
https://censor.net/ua/news/3496811/neruhomist_ta_avtivky_rodychiv_polkovnyka_zsu_zelenskogo
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27.06.2024 15:21 Ответить
В это время один зеленый уродливый карлик с приспешниками делает вид что совсем не при чем до этого адского водевиля.
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27.06.2024 15:22 Ответить
Ти це побачив на рос.тв чи сам додумався?
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27.06.2024 16:14 Ответить
мене постійно копають в дупу..за Одесу. А я з початку війни писав.
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27.06.2024 15:43 Ответить
НКВД.
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27.06.2024 15:52 Ответить
Посадити...чи на 0.
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27.06.2024 16:13 Ответить
якось дивно воно - так багато тих, хто кричить за війну і чомусь не на війні вони - хоча в цій війні досить щоб півока було і мізинець, раз вони пишуть тут, то таке в них точно є - в чому тоді проблема??? подобається війна - вперед!!! з окопів кричіть!!!
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27.06.2024 16:14 Ответить
Дуже корисна інформація для кацапів. Так вони взнають, по яких координатах не можна бити дронами та ракетами
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27.06.2024 16:55 Ответить
Ну если верить местным комментаторам, Ермак кремлёвский агент, так что инфа летит со свистом в режиме онлайн, читать СМИ нет никакого смысла.
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27.06.2024 17:36 Ответить
Все в одну купу - координати частин ЗСУ і маршрути руху бусиків ТЦК, типу це одне і теж саме.
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27.06.2024 21:41 Ответить
Ну, які ж це БЛОХЄри? Це помагаї рашистів в Україні!!
Чим він гірший за убивць з московії!!??
Безкарність за злочини, оцих блохерів, виходить боком Українцям!!
Суд Лінча, через неспрможність(небажання) отих сидунів в Урядовому кварталі95, мотивує Українців!! БонеУтік з єрмаком Оманським, тільки ротом плямкає по писаному, як говнобородька …

Слава Україні!
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28.06.2024 00:32 Ответить
Короче как там бы не перекручивали. Суть в том что человек вел канал по локациях тцк. Никакого ьам слива фсб понятно что не было. Это уже додуманые сказки с 95 квартала.

ТИПИЧНАЯ ДИКТАТУРА !!! Ущемление прав, репресии
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28.06.2024 00:38 Ответить
Только Единый Телемарафон все остальное ФСБ запомните.
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28.06.2024 00:39 Ответить
Сьогодні так, а завтра хто буде вийде допомогти своєму близькомв чи родичеві котрого будуть калічити тцк, влада буде шити справу перешкоджання і роботу на рф.

З отаких телеграм каналів починається.

Блогера посадять за локації тцк, не військових, а саме тцк.
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28.06.2024 00:44 Ответить
Ось так шановні починається диктатура, до якої так прагнули всі керманичі, але тільки цьому вдалось. Їжте не обляпайтесь прихильники сильної руки.
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28.06.2024 04:14 Ответить
хто б там що не писав, але я вважаю діяльність блогерів шкідливою. спочатку адреси постів тцк, а там вже й розташування пво передадуть. Все починається з маленького.
при тому я не схвалюю діяльність тцк в такому вигляді як зараз. Але громадяни! якщо вас не влаштовують дії влади - протестуйте. І військовий стан тут не є перешкодою, як він не є перешкодою розкраданню бюджету. Як він не є перешкодою залишатися на посту час довший ніж дозволяє Конституція. Зрозуміло, що чоловіки призовного віку не ризикнуть вийти до Банкової. Але можуть вийти жінки типу анки петрової та пенсіонери. учасники гейпараду теж могли б вийти, але певно ця влада їм дуже близька ментально, тож вони не протетстуватимуть.
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28.06.2024 08:12 Ответить
От расстрілять їх нужно,і воопще всех с кампутірамі..Сеют тут вільним і свободолюбівім нє рабам празнувать канстітуцію на паузі.Хвашсти...Ще ж не всіх інвалідів відловили і не відправили на хронт
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29.06.2024 08:03 Ответить
Родюча українська земля і всяка нечисть як оці блохер а и кацапи ухилянти ждуни доволі комфортно почувають себе а повинні ховатися в норах як щурі і боятися вилізти .Відключіть інернет,обмежте розмови за кордон хочуть спілкуватися хай листи один одному пишуть війна скінчиться хай дивляться ютуб тік ток інші
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29.06.2024 15:30 Ответить
Ти чий раб?
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29.06.2024 17:16 Ответить
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