К 15 годам за решеткой приговорен предатель, который сливал врагу информацию об электроподстанциях в Тернопольской и Хмельницкой областях, - Офис генпрокурора. ФОТО

Житель с. Старый Тараж Кременецкого района Тернопольской области признан виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и распространении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

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В суде доказано, что осужденный в августе 2022 года познакомился в интернете с сотрудником ФСБ РФ, который предложил получать и передавать разведывательную информацию об объектах критической инфраструктуры, местах дислокации работников правоохранительных органов и ВСУ. С августа 2022 по январь 2023 года житель Тернопольщины через мессенджер пересылал сотруднику российской спецслужбы информацию о местах расположения и характеристиках электроподстанций в Тернопольской и Хмельницкой областях, с целью нанесения вооруженными силами РФ ракетных ударов по ним.

Кроме того, доказана причастность осужденного к распространению в интернете материалов с отрицанием вооруженной агрессии РФ против Украины, восхваление ее военных. Используя профиль в одной из соцсетей, мужчина активно выражал поддержку действиям боевиков "ДНР" и наемников ЧВК "Вагнер", а также оправдывал военные преступления оккупантов.

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