Украина и Китай будут продолжать диалог относительно мира и развития, - Кулеба встретился со спецпредставителем правительства Китая по европейским делам. ФОТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился со специальным представителем правительства Китая по европейским делам У Хунбо на полях Дубровницкого форума в Хорватии.

Об этом Кулеба сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я проинформировал спецпредставителя о первом Саммите мира, который состоялся в Швейцарии. Мы обменялись мнениями относительно дальнейших усилий по восстановлению справедливого и прочного мира в Украине, основанного на уважении к Уставу ООН и международному праву. Украина и Китай будут продолжать диалог по вопросам мира и развития", - отметил Кулеба.

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Также на встрече Кулеба отметил важность стратегически рассматривать отношения между странами - как в двустороннем контексте, а также сквозь призму будущего членства Украины в Европейском Союзе.

Как сообщалось, Китай не участвовал в Саммите мира и не комментировал его результаты и итоговое коммюнике.