Бывший "морской пехотинец" планировал незаконно пересечь границу, - Госпогранслужба. ФОТОРЕПОРТАЖ
Пограничники разоблачили бывшего военного, который пытался под видом отпуска выехать из Украины. В частности, он подделал запись в военном билете.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пограничники черновицкого отряда на одном из контрольных постов недалеко от границы с Румынией остановили микроавтобус, в котором в качестве пассажира находился мужчина в военной форме. Он представился военнослужащим одного из подразделений морской пехоты и сказал, что находится в отпуске. В качестве доказательства он предъявил военный билет.
"При изучении документа у пограничников возникли сомнения относительно правдивости указанной информации. Ведь в военном билете пограничники увидели отметки о том, что мужчина действительно ранее проходил службу в морской пехоте, однако был уволен в 2019 году. А запись о якобы восстановлении на службе сделана явно самостоятельно. К тому же она не была подтверждена печатью", - рассказали в Госпогранслужбе.
Сообщается, что в процессе дальнейших мероприятий правоохранители в личных вещах мужчины обнаружили предметы, которые могли быть использованы во время незаконного пересечения границы. Впоследствии мужчина признался, что намеревался попасть в Румынию, минуя пункты пропуска. Нарушитель задержан, в отношении него составили протокол об административном правонарушении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
=======
Угу, - "громадянине, у вас у трусах між ніг виявлено предмет, який може бути використаний для незаконного впровадження з метою зґвалтування. Слідуйте у відділення, там начальник розбереться"
Як то так: військовий - і хоче лишитися живим?
Ось реальна картина , а не один вже військовий ветеран.