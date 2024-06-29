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Бывший "морской пехотинец" планировал незаконно пересечь границу, - Госпогранслужба. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники разоблачили бывшего военного, который пытался под видом отпуска выехать из Украины. В частности, он подделал запись в военном билете.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пограничники черновицкого отряда на одном из контрольных постов недалеко от границы с Румынией остановили микроавтобус, в котором в качестве пассажира находился мужчина в военной форме. Он представился военнослужащим одного из подразделений морской пехоты и сказал, что находится в отпуске. В качестве доказательства он предъявил военный билет.

Незаконний перетин кордону

Читайте также: Военный билет в "Резерв+" и QR-код от ЦНАПа можно предъявлять на границе, - Госпогранслужба

"При изучении документа у пограничников возникли сомнения относительно правдивости указанной информации. Ведь в военном билете пограничники увидели отметки о том, что мужчина действительно ранее проходил службу в морской пехоте, однако был уволен в 2019 году. А запись о якобы восстановлении на службе сделана явно самостоятельно. К тому же она не была подтверждена печатью", - рассказали в Госпогранслужбе.

Незаконний перетин кордону
Незаконний перетин кордону

Сообщается, что в процессе дальнейших мероприятий правоохранители в личных вещах мужчины обнаружили предметы, которые могли быть использованы во время незаконного пересечения границы. Впоследствии мужчина признался, что намеревался попасть в Румынию, минуя пункты пропуска. Нарушитель задержан, в отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Смотрите также: €300 тыс. за пересечение границы: в Одесской области 24 человека планировали незаконно попасть в Молдову, - ГПСУ. ФОТО

Незаконний перетин кордону

Автор: 

Госпогранслужба (6551) граница (5298)


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Топ комментарии
+15
Де вони були такі прискіпливі коли елітні батальйони виїжджали?
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29.06.2024 18:44
+9
Повідомляється, що у процесі подальших заходів правоохоронці в особистих речах чоловіка виявили предмети, які могли бути використані під час незаконного перетину кордону.
=======

Угу, - "громадянине, у вас у трусах між ніг виявлено предмет, який може бути використаний для незаконного впровадження з метою зґвалтування. Слідуйте у відділення, там начальник розбереться"
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29.06.2024 18:45
+8
Прєступлєніє вєка!. Розкажіть, як випустили батальйон Монако.
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29.06.2024 18:51
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Правила форума Совет форумчан
То димові шашки? Нормально підготувався)
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29.06.2024 18:39 Ответить
Де вони були такі прискіпливі коли елітні батальйони виїжджали?
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29.06.2024 18:44 Ответить
Приблизно так - Товаришу начальник, ваш багаж я переніс, не бажаєте холодного шампанського, поки ми все оформляємо?

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29.06.2024 18:53 Ответить
Повідомляється, що у процесі подальших заходів правоохоронці в особистих речах чоловіка виявили предмети, які могли бути використані під час незаконного перетину кордону.
=======

Угу, - "громадянине, у вас у трусах між ніг виявлено предмет, який може бути використаний для незаконного впровадження з метою зґвалтування. Слідуйте у відділення, там начальник розбереться"
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29.06.2024 18:45 Ответить
Прєступлєніє вєка!. Розкажіть, як випустили батальйон Монако.
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29.06.2024 18:51 Ответить
СвЄрху бил звАнок і випустілі...
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29.06.2024 20:47 Ответить
"Колишніх"морських піхотинців не буває
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29.06.2024 18:53 Ответить
Був би колишінім "зеленим " чиновником - пРЄЗНІКовим чи ЛЮСЕЮ 2-3 тижні - то виїхав би без проблем . А так - "ухилянт "
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29.06.2024 18:56 Ответить
Енергетик, павербанк, болторізи, мотузка, шашки... Ще й історія була що треба, але не цього разу..
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29.06.2024 19:01 Ответить
Іронія в тому що люсі, резнікови, боканов і т п живуть повноцінним життям
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29.06.2024 19:04 Ответить
Инструменты обычно пересылают Новой Почтой
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29.06.2024 19:07 Ответить
Освіта "вища" , але ж ********* не зміг
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29.06.2024 19:34 Ответить
Це не той морпех, шо проигнорировал одеть голубой берет вместо черного?
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29.06.2024 20:13 Ответить
Дійсно!
Як то так: військовий - і хоче лишитися живим?
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29.06.2024 20:44 Ответить
Я б на месте погранцов сам бы телеграм-канал открыл, и разводил бы лохов на поплавать в Тисе.
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29.06.2024 21:12 Ответить
Как ты думаешь задержали ту отару в 47 чел недавно
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29.06.2024 21:34 Ответить
не хвилюйся старий пердун лохи повернуться в відпустку з фронта привезуть тобі гранат і лимон (фрукти такі багаті на залізо )
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29.06.2024 22:12 Ответить
мені здається чи пан нИколай повний дигинерат який вірить в казки шмарафону
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30.06.2024 18:38 Ответить
Ухилянт?
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01.07.2024 09:31 Ответить
Українська правда на Ютубі
Ось реальна картина , а не один вже військовий ветеран.
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29.06.2024 23:25 Ответить
 
 