Россияне прицельно ударили по центру Вольнянска посреди выходного дня: 2 детей погибли, 4 – травмированы, - Клименко. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские военные ударили по центру города Вольнянск Запорожской области. Прицельно, цинично и жестоко - по гражданским людям посреди выходного дня.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что по состоянию на 20:15 погибло 7 человек, из них 2 детей, еще 18 человек, среди которых 4 детей, - травмированы.
"В результате попаданий произошло возгорание торговых помещений, домовладений и транспортных средств. Поврежден объект гражданской инфраструктуры. Благодаря оперативному реагированию ГСЧС все пожары ликвидированы. Спасатели проводят поисково-спасательную операцию. Также работают полицейские, парамедики полиции, саперы и другие профильные службы", - добавил Клименко.
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У антигітлерівський коаліції було розуміння - фашистську державу треба знешкодити.
У антипутінської коаліції такого розуміння на жаль поки нема.
А ворог лупить з усього,що має!
Пригадайте, як зносили "під нуль" міста у Сирії. рашики там "тренувалися" так, перед Україною. І що, хоч один американський винищувач злетів і збив рашабомбер? Ні. Тому що на випалені сирійські міста всім було все-одно. Так само, як і зараз щодо випалених міст українських.
Десятки Су-34 - можливо, це приблизно половина російського активного парку надзвукових двомоторних винищувачів-бомбардувальників - регулярно паркуються просто неба на асфальті нещодавно відремонтованої бази «Балтімор».
Вони знаходяться в зоні дії найкращої української зброї глибокого удару - ATACMS. Але Байден заборонив бити по цілях в рф американською зброєю.
«Україна потенційно може вивести з ладу весь оперативний флот, який там дислокується, якщо їй буде дозволено завдати такого удару», - зазначає Frontelligence Insight.
Хто там домовитися пропонує з людожерами?