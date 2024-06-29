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Россияне прицельно ударили по центру Вольнянска посреди выходного дня: 2 детей погибли, 4 – травмированы, - Клименко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские военные ударили по центру города Вольнянск Запорожской области. Прицельно, цинично и жестоко - по гражданским людям посреди выходного дня.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что по состоянию на 20:15 погибло 7 человек, из них 2 детей, еще 18 человек, среди которых 4 детей, - травмированы.

Читайте также: Удар РФ по Вольнянску в Запорожском районе: 7 погибших, из них двое детей, 10 ранены, поврежден объект критической инфраструктуры (обновлено)

"В результате попаданий произошло возгорание торговых помещений, домовладений и транспортных средств. Поврежден объект гражданской инфраструктуры. Благодаря оперативному реагированию ГСЧС все пожары ликвидированы. Спасатели проводят поисково-спасательную операцию. Также работают полицейские, парамедики полиции, саперы и другие профильные службы", - добавил Клименко.

Наслідки удару РФ по Вільнянську
Наслідки удару РФ по Вільнянську
Наслідки удару РФ по Вільнянську

Ігор Клименко про удар РФ по Вільнянську

Автор: 

обстрел (27672) Запорожская область (3172) Клименко Игорь (402)


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Топ комментарии
+10
Ну,і з ким там домовлятися?
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29.06.2024 20:45
+7
А що то за коаліція,коли по території окупанта бити можна,але трошки, бо буде ескалація!
А ворог лупить з усього,що має!
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29.06.2024 20:51
+7
Кацапстан повинен бути знищений
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29.06.2024 20:57
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Ну,і з ким там домовлятися?
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29.06.2024 20:45 Ответить
оманскому предателю зеленскому пох, его дети в безопасноти
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29.06.2024 23:09 Ответить
Ви не так ставите питання: Як, взагалі про щось домовлятися, з тим, хто не тримає домовленостей та договорів?
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30.06.2024 07:32 Ответить
Терористи.
У антигітлерівський коаліції було розуміння - фашистську державу треба знешкодити.
У антипутінської коаліції такого розуміння на жаль поки нема.
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29.06.2024 20:46 Ответить
А що то за коаліція,коли по території окупанта бити можна,але трошки, бо буде ескалація!
А ворог лупить з усього,що має!
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29.06.2024 20:51 Ответить
Америці пох. Там обговорюють дебати президентів.
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29.06.2024 20:53 Ответить
А чому США пох?
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29.06.2024 21:05 Ответить
Думаю, через загальні тенденції у світі, і через наявність купи своїх власних проблем.

Пригадайте, як зносили "під нуль" міста у Сирії. рашики там "тренувалися" так, перед Україною. І що, хоч один американський винищувач злетів і збив рашабомбер? Ні. Тому що на випалені сирійські міста всім було все-одно. Так само, як і зараз щодо випалених міст українських.
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29.06.2024 21:31 Ответить
а тебе на выборах не пох было когда кремлевского шута выбирали на пост прещидента Украины?
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29.06.2024 23:11 Ответить
А тебе не пох, когда в штатах кремлевский шут рвется в презы?
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29.06.2024 23:37 Ответить
конечно мне не пох потому-что кремляди напали на мою страну - а на штаты даже если там президентом будет сам путлер - никогда не нападут
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30.06.2024 01:14 Ответить
Підори кацапсячі
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29.06.2024 20:50 Ответить
Кацапстан повинен бути знищений
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29.06.2024 20:57 Ответить
Десятки ворожих літаків, які обстрілюють Україну, стоять просто неба на аеродромах менш ніж за 200 км від українського кордону. ЗСУ через заборону США не можуть їх знищити на землі, - https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/06/28/russias-most-dangerous-jets-are-parked-in-the-open-a-hundred-miles-from-ukraine-but-kyiv-needs-washingtons-permission-to-strike-them/ Forbes

Десятки Су-34 - можливо, це приблизно половина російського активного парку надзвукових двомоторних винищувачів-бомбардувальників - регулярно паркуються просто неба на асфальті нещодавно відремонтованої бази «Балтімор».

Вони знаходяться в зоні дії найкращої української зброї глибокого удару - ATACMS. Але Байден заборонив бити по цілях в рф американською зброєю.

«Україна потенційно може вивести з ладу весь оперативний флот, який там дислокується, якщо їй буде дозволено завдати такого удару», - зазначає Frontelligence Insight.
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29.06.2024 20:57 Ответить
бо свою треба мати
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29.06.2024 22:53 Ответить
так их дронами можна захерачить у нас же их миллион - но сцыкло Зеленкин не дает команду
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29.06.2024 23:12 Ответить
Ну дронами их трудно поразить, они быстро взлетают при опасности. А вот ракетами можно было бы успеть...
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29.06.2024 23:28 Ответить
Сигнал "Повітряна тривога" був чи ППО пропустили?
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29.06.2024 20:59 Ответить
Я с харьковсой обл.Сигнал "воздушгая тревога" орет постоянно!Потому орентироваться коода именно будет реальная опастность невозможно
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29.06.2024 21:06 Ответить
отож....
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29.06.2024 21:17 Ответить
Отож, в Луцьку бахкає раз в пів року, а гуде часами тричі на день.
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29.06.2024 22:43 Ответить
а ты хочешь что бы было наоборот- бот?
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29.06.2024 23:13 Ответить
Когда это в Луцке тревога три раза в день?
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30.06.2024 09:30 Ответить
Буквально на днях.
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30.06.2024 18:55 Ответить
24 червня, якщо треба точно.
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30.06.2024 18:58 Ответить
Пока не будет гореть и взрываться мааацквабад, толку не будет.
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29.06.2024 21:06 Ответить
Як завжди.Україна на ланцюжку у Америки.Буде трамп-буде на ланцюжку у Трампа.Та зіграйте кацапам реквієм з ракет-все одно скоро буде час,що втрачати буде нічого...
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29.06.2024 21:12 Ответить
ты тупой бот надо было на выборах свой ланцюжок выбирать - а не этого ублюдка зеленского
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29.06.2024 23:14 Ответить
хотів відіслати тобі смайлік- х...й в твій рот,бо розмовляти з тобою нічого.Але на жаль,нема такого смайліка
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12.07.2024 01:52 Ответить
Нахіба ти Україні взагалі -це перше ,гостре запитання?
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29.06.2024 21:22 Ответить
Що там стояло на залізниці, якщо так розхльостало все навколо?
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29.06.2024 22:03 Ответить
Діти святкували випускний(((
Хто там домовитися пропонує з людожерами?
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29.06.2024 22:41 Ответить
так что зеля недорезанный -уже готовишь вторую "мирную конференцию" с твоими хозяевами кремлядями ботоксными? будь ты проклят трепло квартальное
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29.06.2024 23:16 Ответить
Зеды, може в оон -е пора шотв вякнуть или еврейцам пох гибель украинцев?
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29.06.2024 23:41 Ответить
Та ООН це імпотенти, їй ніяка віагра не допоможе ...
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29.06.2024 23:50 Ответить
Только прилетело и ЗЕл сразу вылез пиарится на пару со своим прихвостнем федоровым...кровавый пиарщик **** такая
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30.06.2024 09:32 Ответить
 
 