Россияне прицельно ударили по центру Вольнянска посреди выходного дня: 2 детей погибли, 4 – травмированы, - Клименко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские военные ударили по центру города Вольнянск Запорожской области. Прицельно, цинично и жестоко - по гражданским людям посреди выходного дня.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что по состоянию на 20:15 погибло 7 человек, из них 2 детей, еще 18 человек, среди которых 4 детей, - травмированы.

Читайте также: Удар РФ по Вольнянску в Запорожском районе: 7 погибших, из них двое детей, 10 ранены, поврежден объект критической инфраструктуры (обновлено)

"В результате попаданий произошло возгорание торговых помещений, домовладений и транспортных средств. Поврежден объект гражданской инфраструктуры. Благодаря оперативному реагированию ГСЧС все пожары ликвидированы. Спасатели проводят поисково-спасательную операцию. Также работают полицейские, парамедики полиции, саперы и другие профильные службы", - добавил Клименко.





